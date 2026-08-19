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Ángel Illescas, floricultor: “Existe un rosal trepador que no tiene espinas”

El experto explica las características y cuidados del rosal de Banks, una especie trepadora que florece en primavera

Hay un rosal que no tiene espinas
Montaje de Inofbae en el que aparece Ángel Illescas
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Las rosas son una de las flores más icónicas que existen y, por ello, una de las más presentes en jardinería. Muchas personas cuentan con rosales en casa y disfrutan de su aroma y belleza. A pesar de ello, uno de los principales inconvenientes de estas plantas es que suelen tener pinchos, lo que puede dificultar algunas tareas de cuidado.

Sin embargo, el floricultor Ángel Illescas ha explicado que no todos son así. En uno de los vídeos que ha publicado en su cuenta de TikTok (@angelillescasnombela) lo explica. “¿Sabías que existe un rosal trepador sin espinas?”, introduce a modo de pregunta durante los primeros segundos.

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Características del rosal

Es conocido como rosal de Banks y se trata de una variedad que destaca, precisamente, por una de sus principales diferencias respecto a los rosales más habituales: no tiene espinas.

Pero esta no es la única característica que la hace diferente, ya que, como explica Illescas, incluso sus hojas pueden llegar a confundirse con las de otras plantas. Son más alargadas y presentan unos bordes mucho menos serrados que los de los rosales convencionales, por lo que pueden recordar a las del jazmín.

Además, este rosal tiene una particularidad relacionada con su floración. Solo florece una vez al año, normalmente durante la primavera, aunque lo hace de manera muy abundante. Durante este periodo, la planta puede llegar a cubrirse prácticamente por completo de pequeñas flores que aparecen formando ramilletes. Los colores más habituales son el blanco y el amarillo, según explica el floricultor.

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En cuanto a su ubicación, Illescas recomienda situarlo a pleno sol, especialmente si se planta directamente en el suelo. De esta forma, la planta puede desarrollarse y proliferar mejor. En cambio, si se cultiva en maceta, sus cuidados serán algo más exigentes y habrá que prestar mayor atención a sus necesidades.

De estas formas, nuestras plantas estarán más saludables

Otra de sus particularidades está relacionada con sus hojas. Se trata de un rosal de hoja perenne, aunque su comportamiento puede variar dependiendo del clima. En zonas cálidas puede conservar buena parte del follaje durante todo el año, mientras que en lugares con inviernos más fríos puede perder una cantidad considerable de hojas, aunque mantendrá parte de ellas.

El propio floricultor advierte de que durante el verano también puede producirse una pérdida de hojas. Esto no significa necesariamente que la planta se esté secando o que esté enferma, sino que puede formar parte de su ciclo natural de renovación. Aun así, si el rosal comienza a perder hojas, recomienda observar las causas para comprobar que no exista otro problema.

Por último, Illescas destaca su capacidad para cubrir superficies cuando se planta directamente en el suelo. Por ello, puede utilizarse para crear una especie de valla vegetal y cubrir determinados espacios del jardín cuando la planta alcanza suficiente desarrollo.

Aunque su floración se limita a una época concreta del año, el resto del tiempo mantiene un follaje que también resulta atractivo, por lo que puede ser una gran opción para cualquier jardín.

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