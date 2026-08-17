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Un hombre de 31 años muere durante un trayecto en coche y su familia no se da cuenta hasta 100 kilómetros después en un peaje

Los padres decidieron parar en el arcén de la A21 al no obtener respuesta de su hijo, pensando que estaba dormido

Entrada al peaje de Voghera, región de Pavía, Italia (Google Maps)
Entrada al peaje de Voghera, región de Pavía, Italia (Google Maps)
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Un hombre de 31 años ha fallecido mientras viajaba con sus padres por la autopista A21, en Italia. El suceso ocurrió ayer por la mañana mientras la familia se desplazaba en coche de Piacenza a Turín, un trayecto de 196 kilómetros que se recorre en 2 horas y 20 minutos aproximadamente.

Los padres, que viajaban en la parte delantera del vehículo, recorrieron 100 kilómetros sin percatarse de que su hijo, sentado en la parte trasera, había muerto. No fue hasta las 7:30 horas de la mañana, en el tramo entre los peajes de Casteggio y Voghera, en la provincia de Pavía, que sus familiares se dieron cuenta de lo que había ocurrido.

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¿Por qué pasó tanto tiempo sin que se dieran cuenta?

Una vez dentro del peaje, los progenitores intentaron hablar con el joven de 31 años que parecía dormido e intentaron despertarlo. Al no obtener respuesta, estacionaron en el arcén de la A21 y lo tocaron, como relata Il Corriere. Como el joven no respondía a los estímulos y no tenía pulso, los padres llamaron inmediatamente a los servicios de emergencia 118 de Pavía, quienes acudieron al lugar pocos minutos después. Sin embargo, el equipo solo pudo certificar el fallecimiento del joven, según ha confirmado Sky tg24.

Al conocerse la noticia, las autoridades locales confirmaron que el hombre sufría de afecciones cardíacas leves. El joven murió sin pronunciar palabra y el paso del sueño a la muerte ocurrió de manera silenciosa, sin que los acompañantes pudieran advertirlo a tiempo. La familia relató a los servicios de emergencia que el muchacho había hablado por última vez cerca del inicio del viaje, lo que permitió reconstruir el tiempo transcurrido desde su muerte hasta el descubrimiento.

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Un mapa de carreteras de Italia central y norte muestra una ruta marcada entre Turín y Piacenza, con múltiples ciudades y autopistas visibles.
Un mapa de carreteras ilustra la ruta terrestre entre Turín y Piacenza, en el norte de Italia, marcando varios puntos del recorrido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El segundo incidente en la carretera de Voghera del mes de agosto

Dos semanas antes de este trágico suceso, el pasado sábado 1 de agosto, la circunvalación de Voghera tuvo que cerrar el total de sus vías tras un violento choque entre un camión de basura y un automóvil. A pocos minutos del amanecer, el camión volcó tras el impacto, quedando ambos vehículos gravemente dañados, como informó Il Giorno.

En el siniestro estuvieron implicadas tres personas. El conductor del camión, un hombre de 54 años, fue trasladado en estado grave al hospital San Matteo de Pavía con “código rojo”, lo que indica la máxima urgencia médica. El herido más grave sufrió un traumatismo torácico severo, fracturas múltiples en las costillas, una fisura en la vértebra cervical y una fractura en la mano izquierda. En el otro vehículo, un Renault Clio, viajaban dos hombres de 26 y 29 años, quienes resultaron heridos con lesiones consideradas menos graves.

Ambos fueron atendidos por servicios médicos de emergencia y trasladados en ambulancia con “código verde” al hospital de Voghera. A la emergencia acudieron unidades de la Cruz Roja de Voghera y Casteggio, personal médico de AREU (Agencia Regional de Emergencias y Urgencias), bomberos, agentes de tráfico de ANAS y los Carabinieri de Voghera, estos últimos a cargo de las investigaciones para esclarecer la causa de la colisión. El accidente ocurrió cerca de una gasolinera, pero la naturaleza exacta del accidente aún se investiga.

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