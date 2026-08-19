El Ministerio de Agricultura elige los mejores vinos de España este 2026: un tinto catalán, un blanco riojano y un rosado de Navarra

Un hombre en el pasillo de bebidas alcohólicas de un supermercado (Freepik)

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha elegido cinco vinos españoles para convertirlos en ejemplo de excelencia y buen hacer. Esta decisión forma parte de una nueva edición de los premios Alimentos de España, un galardón que reconoce la excelencia del sector vitivinícola nacional y promueve los vinos amparados por Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP) reconocidas por la Unión Europea.

En esta edición han participado 23 bodegas: seis en la modalidad de vino tinto, cinco en la de vino blanco, tres en la de vino rosado, cuatro en la de vino espumoso y cinco en la de vino de licor. Conforme a los requisitos establecidos en la convocatoria, todas ellas habían obtenido previamente una de las cinco mejores puntuaciones en el concurso internacional de vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores en 2026.

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El jurado encargado de esta entrega ha estado compuesto por representantes del sector vitivinícola y de entidades como la Federación Española del Vino, la Conferencia Española de Consejos Reguladores Vitivinícolas y la Unión Española de Catadores. Además de la calidad organoléptica de los vinos, acreditada mediante las puntuaciones obtenidas en el concurso internacional Bacchus 2026, el jurado ha valorado aspectos como el esfuerzo comercializador e innovador de las empresas elaboradoras, su contribución a la agricultura local y al medio rural y la sostenibilidad ambiental de su producción.

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Los mejores vinos de España en 2026

En total, el Ministerio ha entregado cinco premios, repartidos en cinco categorías que distinguen a vinos tintos, blancos, rosados, espumosos y vinos de licor. El elegido como mejor vino tinto del año ha sido el Aires de Garbet 2021, un tinto de la DOP Empordà elaborado por Cavas del Castillo de Perelada, de Peralada (Girona).

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Se trata de un vino elaborado exclusivamente con garnacha procedente de la finca Garbet, criado en barricas de roble francés. De este producto, disponible por un precio de mercado de unos 48 euros, el jurado ha destacado la trayectoria centenaria de la bodega, su compromiso con la innovación, la sostenibilidad ambiental y con el desarrollo del medio rural, así como su proyección internacional.

(Freepik)

El siguiente reconocimiento ha ido destinado a un vino blanco de la DOP Rioja: Los Altares 2016, producido por Unión Vitivinícola, en Cenicero (La Rioja). Elaborado a partir de viuras viejas y variedades minoritarias de viñedos de altura, este vino representa una reinterpretación de los grandes blancos de guarda de Rioja. El jurado ha reconocido la excelencia de la bodega, su presencia en más de 140 países, su apuesta por la innovación enológica y su compromiso con la sostenibilidad.

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El mejor vino rosado de 2026 ha sido Inurrieta Mediodía Rosado 2025, un producto de la DOP Navarra que se puede adquirir por 7,65 € la botella. Este rosado se elabora en la bodega Inurrieta, en Falces (Navarra), con las variedades cabernet sauvignon, merlot, graciano, garnacha y syrah; y destaca por su frescura, equilibrio y complejidad. El jurado ha valorado la apuesta de la bodega por la investigación y el desarrollo, la sostenibilidad, la internacionalización y su contribución al desarrollo del medio rural.

Para encontrar el mejor espumoso de España, hemos de irnos hasta Sant Sadurní d’Anoia (Barcelona), donde la marca Freixenet elabora el Cuvée D.S. 2019. Este cava, protegido con la DOP y a la venta por un precio de 13,95 €, destaca por su complejidad aromática, textura cremosa y equilibrio. El jurado ha reconocido el liderazgo internacional de la compañía, su apuesta por la innovación tecnológica, la sostenibilidad y su contribución al desarrollo económico y social del territorio.

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La lista de premiados cierra con el mejor vino de licor, un reconocimiento que, cómo no, nos hace mirar hacia la DOP Jerez-Xérès-Sherry. El premio de este año ha reconocido al Fino La Honda, de Grupo Osborne, en El Puerto de Santa María (Cádiz). Este vino, disponible por 31,50 € por botella, está elaborado con uva palomino fino, y sometido a una crianza biológica de aproximadamente 12 años mediante el sistema tradicional de criaderas y soleras. El jurado ha destacado la trayectoria de más de 250 años de la compañía y su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la responsabilidad social.