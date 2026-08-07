Los mejores jamones de España en 2026 son de Castilla y León: un serrano de Segovia y un ibérico de Guijuelo

El jamón serrano de Monte Nevado, producido en la provincia de Segovia, ha sido galardonado en esta edición de los Premios Alimentos de España (EFE /CORTESÍA MONTE NEVADO)

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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación desvelaba este pasado jueves los Premios Alimentos de España 2026, uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector alimentario nacional. La resolución ha distinguido a varios quesos artesanos elaborados en todo el país, y también a dos productos cárnicos, un jamón serrano y un ibérico de bellota, que representan la excelencia de estos productos tan nuestros.

Este año, ambos premios han ido a parar a Castilla y León, uno de los grandes productores de jamón de calidad en España. En la categoría Jamón Serrano, el galardón ha recaído en el ‘Jamón Serrano 24 – Monte Nevado’, amparado por la ETG Jamón Serrano y presentado por la empresa Jamones Segovia, ubicada en Carbonero el Mayor, un pequeño municipio de poco más de 2.000 habitantes en la provincia de Segovia.

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En activo desde 1898, esta empresa de jamones se ha especializado en la producción de piezas premium, con un sistema de secaderos naturales que aseguran una temperatura, humedad y ventilación perfectas. Cada pieza de ‘Jamón Serrano 24’ evoluciona durante más de dos años en estos secaderos, un proceso que activa transformaciones bioquímicas naturales que desarrollan su característico aroma, su textura equilibrada y su persistencia en boca.

Miguel Prieto Mora, maestro cortador del Consejo Regulador de la DOP Jabugo

Un producto excelente que celebra ya varios galardones a su calidad. Ya en 2025, el Ministerio concedía al Jamón Serrano 24 meses de Monte Nevado el Premio Alimentos de España al Mejor Jamón en su categoría, un premio que ya le había sido concedido también en 2022. En cuanto al precio, la pieza de entre 8 y 9 kg cuesta 167 euros; mientras que su estuche de 85 gramos tiene un precio de 5 €.

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El mejor jamón ibérico de España nace en Guijuelo

En la modalidad Jamón de Bellota 100% Ibérico, el premio ha recaído en el jamón ‘Guillén’, elaborado por Manuel Guillén, firma histórica nacida en la localidad de Guijuelo, en Salamanca. El producto, procedente de cerdos 100% ibéricos alimentados en montanera, destaca gracias a su textura sedosa, su infiltración equilibrada y un perfil aromático que refleja la singularidad de la dehesa salmantina.

Proceso de secado del jamón ibérico de Manuel Guillén (Facebook)

Tres generaciones de este negocio familiar, fundado en 1971, se han especializado en la elaboración y comercialización de productos derivados del cerdo ibérico, con este jamón premium como su producto estrella. En este caso, su precio asciende hasta los 450 euros por pieza. Gracias a su condición de premiado, el jamón de Manuel Guillén, S.A. tendrá preferencia en las acciones de promoción que desarrolla el ministerio.

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En esta séptima edición del concurso organizado por el Ministerio se han presentado un total de 51 muestras, procedentes de todo el territorio nacional: 17 en la modalidad de ‘Jamón Serrano u otras Figuras de Calidad Reconocidas’ y 34 en la modalidad de ‘Jamón de Bellota Ibérico’. En sus catas a ciegas, el jurado del concurso ha valorado aspectos como el aroma, sabor, textura y aspecto visual de cada uno de los productos, asegurándose en todo momento la trazabilidad y el anonimato de las muestras.

Los premios Alimentos de España, creados en 1987, forman parte de la campaña ‘El país más rico del mundo’, que busca reforzar la imagen de España como potencia alimentaria de excelencia.

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