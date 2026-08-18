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Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria

Los ciudadanos de la ciudad autónoma han salido a la calle por la situación de su homónima bajo el lema “Por Melilla, por Ceuta, por España: ni un paso atrás”

Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria. (Giner/EFE)
Centenares de melillenses se han concentrado este martes ante la Asamblea en apoyo a Ceuta tras la crisis migratoria. (Giner/EFE)
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Centenares de personas se han reunido al caer la tarde de este martes 18 de agosto frente al Palacio de la Asamblea de Melilla para manifestar su respaldo a Ceuta y su vínculo inquebrantable con España tras la crisis migratoria vivida a finales de julio. La convocatoria, que ha congregado a representantes de todos los partidos, se ha desarrollado bajo la pancarta “Por Melilla, por Ceuta, por España: ni un paso atrás”, y ha contado con la presencia del presidente Juan José Imbroda y miembros del Gobierno local, así como parlamentarios nacionales. Así, los numerosos asistentes han coreado consignas a favor de Ceuta, Melilla y España y han exhibido banderas de ambas ciudades y del país.

Durante la concentración, se ha leído una declaración institucional aprobada por el Consejo de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla, que ha expresado “firme apoyo, solidaridad y cercanía” con Ceuta tras los acontecimientos del pasado 30 de julio, cuando más de 70.000 personas accedieron de forma irregular a la ciudad homónima. El manifiesto ha remarcado el “compromiso inequívoco” de Melilla con la defensa de la seguridad, convivencia, derechos y libertades de los ceutíes y ha exigido una respuesta “extraordinaria, coordinada, firme y sostenida” por parte del Gobierno de España.

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El documento leído por la portavoz, Fadela Mohatar, ha instado al Ejecutivo central a desplegar y mantener en Ceuta “todos los recursos, medios y capacidades del Estado que sean necesarios, incluidos cuantos recursos extraordinarios resulten precisos, hasta garantizar la recuperación plena de la normalidad”. La declaración también ha subrayado la “indiscutible” soberanía española sobre Ceuta y Melilla, y ha calificado ambas ciudades como “parte inseparable de España, de su integridad territorial y de nuestro proyecto común como nación”.

Reivindicación de la soberanía y unidad institucional

Durante el acto, se han escuchado numerosas proclamas en defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla, y también mensajes críticos hacia el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El manifiesto ha remarcado que “ningún ciudadano de Ceuta puede sentirse solo o desprotegido” y que no debe recaer en una única ciudad la responsabilidad de afrontar una situación cuya gestión corresponde esencialmente al Gobierno central, en materias como fronteras, inmigración, seguridad y defensa de la integridad territorial.

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La convocatoria se ha desarrollado bajo el lema “Por Melilla, por Ceuta, por España: ni un paso atrás”. (Giner/EFE)
La convocatoria se ha desarrollado bajo el lema “Por Melilla, por Ceuta, por España: ni un paso atrás”. (Giner/EFE)

La declaración institucional ha reclamado el compromiso unánime de todas las instituciones del Estado para la defensa de Ceuta y Melilla como parte de España. El presidente Imbroda ha celebrado el “éxito” de la convocatoria y ha subrayado que “hay que levantar Ceuta y toda España tiene que estar al lado de Ceuta”. La unidad mostrada en la concentración ha reunido a representantes de todos los partidos presentes en la Asamblea y a numerosos ciudadanos, que han coreado mensajes por la unidad y la defensa de la soberanía.

El texto leído a las puertas de la Asamblea ha insistido en que la defensa de la españolidad de Ceuta y Melilla constituye una “responsabilidad irrenunciable” del Gobierno y del conjunto de las instituciones, y ha llamado a situar la protección de los derechos fundamentales y constitucionales de los ceutíes por encima de cualquier diferencia política.

Exigencias sobre inmigración, fronteras y cooperación internacional

La declaración institucional ha pedido al Gobierno de España que identifique a todas las personas que han accedido irregularmente a Ceuta y promueva de manera inmediata el retorno a Marruecos de quienes “no tengan derecho a permanecer en España”, utilizando los mecanismos legales vigentes y la cooperación bilateral. Además, ha reclamado que el Ejecutivo central ejerza sus competencias en inmigración, fronteras, seguridad y relaciones internacionales, y exija a Marruecos el cumplimiento de sus compromisos en materia de fronteras, inmigración irregular, readmisión y retorno de nacionales.

El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, junto a decenas de ciudadanos melillenses, durante la declaración institucional de apoyo a la ciudad hermana de Ceuta. (Giner/EFE)
El presidente de Melilla, Juan José Imbroda, junto a decenas de ciudadanos melillenses, durante la declaración institucional de apoyo a la ciudad hermana de Ceuta. (Giner/EFE)

El documento ha solicitado reforzar de manera permanente la protección y vigilancia de la frontera española en Ceuta y Melilla, garantizando los recursos humanos, materiales, tecnológicos y operativos necesarios para prevenir nuevos episodios de entrada irregular masiva y proteger eficazmente las fronteras.

La declaración ha concluido reconociendo la fortaleza de la sociedad ceutí ante la presión migratoria y ha agradecido la labor de los servicios públicos, en especial de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las Fuerzas Armadas y la Policía Local.

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