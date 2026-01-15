El vino tinto de España que cuesta 15 euros y ha sido elegido como el mejor del mundo por Wine Spectator

Muga, el vino mejor valorado calidad-precio. (Europa Press)

Un vino tinto español ha sido nombrado el mejor del mundo en calidad-precio por la revista estadounidense Wine Spectator, uno de los referentes internacionales en el sector. Muga 2021, elaborado en la Rioja Alta, ha logrado este reconocimiento por su equilibrio entre calidad y coste, demostrando que no hace falta gastar mucho para disfrutar de un buen vino.

Este premio internacional supone un impulso para la imagen de los vinos españoles y en especial para La Rioja, una región con larga tradición y prestigio. Muga 2021, con un precio que ronda los 15 euros, ha convencido tanto a expertos como a aficionados, consolidándose como una opción cercana, versátil y de confianza para cualquier ocasión.

La selección de este vino subraya el valor de la tradición y la sencillez en la elaboración. Sin buscar exclusividad ni adornos innecesarios, Muga 2021 representa el saber hacer de las bodegas familiares, la dedicación a la tierra y la búsqueda de un producto disfrutable para todos los públicos. Gracias a su reconocimiento, el vino español vuelve a situarse en el mapa mundial como ejemplo de calidad accesible.

Los secretos detrás del éxito de Muga 2021

Muga 2021 destaca por su proceso de elaboración: es un coupage de tempranillo, garnacha, mazuelo y graciano, cuatro variedades fundamentales de La Rioja. La fermentación se realiza en tinas de madera y el vino envejece después en barricas fabricadas artesanalmente por la propia bodega, algo que pocas bodegas hacen hoy en día.

Este tinto se caracteriza por un color intenso y profundo, aromas a frutas rojas maduras y ligeros toques de especias y madera. Según la propia Wine Spectator, lo que más ha sorprendido es su perfil equilibrado y su capacidad para maridar tanto con platos tradicionales como con recetas modernas. Además, Muga 2021 ha recibido una puntuación superior a 90 puntos en varias guías internacionales, un dato que lo sitúa al nivel de vinos mucho más caros.

Otro detalle curioso es que Muga sigue utilizando métodos tradicionales de clarificación con clara de huevo, una técnica centenaria que ayuda a afinar el vino sin recurrir a productos químicos. Esto, junto con el envejecimiento en barricas propias, aporta un carácter único y una personalidad muy marcada.

Un vino premiado al alcance de todos

El reconocimiento de Wine Spectator significa que los consumidores pueden encontrar un vino premiado internacionalmente en tiendas y supermercados españoles, sin que suponga un desembolso. Muga 2021 es accesible y fácil de conseguir, lo que permite a cualquier aficionado probar un vino de prestigio en casa, en una comida familiar o en una celebración.

Un vino tinto valorado en 15 euros. (REUTERS/Regis Duvignau)

Este tipo de premios también impulsa el interés por los vinos de Rioja y anima a descubrir otras referencias de la zona que mantienen una relación calidad-precio similar. Para muchos, supone la oportunidad de conocer mejor el trabajo de las bodegas locales, la variedad de uvas autóctonas y la riqueza del patrimonio vinícola español.

Así que este vino no solo ofrece calidad y reconocimiento, sino que permite a quienes lo eligen sentirse parte de una herencia compartida, una historia colectiva que sigue creciendo y renovándose con cada copa.