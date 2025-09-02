El Gobierno de Moreno Bonilla gastará 59.996 euros en vinos de Jerez para poder servirlos en “atenciones protocolarias”

Junta de Andalucía con vinos de jerez (Montaje Infobae)

El Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla quiere gastarse casi 60.000 euros en botellas de vino para que la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, que dirige Ramón Fernández-Pacheco, pueda servir una copa en los actos que organiza. La Junta de Andalucía está actualmente licitando un contrato para adquirir 1.000 botellas de Manzanilla de Sanlúcar, 396 botellas de Amontillado VOS, 396 de Palo Cortado DOP Jerez, y 600 botellas de Brandy Soloera Gran Reseva “para ser utilizadas en actividades promocionales y atenciones protocolarias de la Consejería”.

El contrato está divido en tres lotes. En el primero, la Consejería está dispuesta a pagar un máximo de 12,37 euros por cada botella de manzanilla. El segundo lote es para comprar las dos categorías especiales de Vinos de Jerez con ‘Vejez Calificada’, como es el caso del Amontillado y el Palo Cortado. Son “vinos de excepcional calidad y más de 20 años de crianza”. Por el Amontillado la Junta ofrece 32,62 euros y por al Palo Cortado, 35,96 euros. El último lote es para las botellas de brandy, por el que se fija un precio máximo de 16,76 euros por botella.

La Junta justifica la necesidad de esta licitación porque “una de las competencias de la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural es la promoción, internacionalización y regulación de la calidad de los productos agroalimentarios andaluces", entre los que están los vinos con denominación de origen. Por eso quiere aprovechar los actos institucionales y protocolarios que organiza esta consejería para dar a conocer vinos y brandy del “marco de Jerez”.

Sede del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, en Jerez de la Frontera (María José López / Europa Press)

“Con la realización de campañas de promoción de productos agroalimentarios se pretende reforzar la competitividad de los sectores agrícola, ganadero, pesquero y agroindustrial de Andalucía, mediante la difusión de información sobre la diversidad de productos agroalimentarios, sus métodos de producción y su identificación en el mercado”, reza la memoria justificativa del contrato. El objetivo de comprar vinos de Jerez es “ampliar el conocimiento de los consumidores sobre los productos puestos a su disposición e incrementar el reconocimiento de aquellos productos con calidad diferenciada, de manera que alcancen una cuota de mercado satisfactoria”.

Consolidar el patrimonio gastronómico

Parece lógico, por tanto, que la Junta quiera ofrecer en sus actos oficiales “productos agroalimentarios de calidad de Andalucía” con el fin de “consolidar el patrimonio natural y gastronómico” de la región. Entre esos productos de calidad diferenciada “ocupan un lugar preponderante los vinos generosos, entre los que cabe destacar por su importancia los del Marco de Jerez, encuadrados en las DOP ‘Jerez-Xérès-Sherry’ y ‘Manzanilla de Sanlúcar’. También se produce en esta zona una bebida espirituosa que cuenta con la figura de calidad Indicación Geográfica Protegida, concretamente la IGP ‘Brandy de Jerez’”.

La Consejería quiere ofrecer estos vinos “en las distintas actuaciones de promoción” que desarrolla, como ferias, congresos, talleres, catas..., “donde es ”necesario contar con materiales promocionales que puedan servir de apoyo a su difusión". Las bodegas que ganan el contrato tendrán que ir suministrando las botellas hasta octubre de 2026. Para la elaboración del presupuesto que la Junta está dispuesta a pagar se ha realizado una búsqueda en Internet de los precios de mercado de los productos con las características solicitadas, utilizando siempre que ha sido posible las tiendas ‘online’ de las propias bodegas productoras. Cuando no tienen punto de venta propio, se han extraído los precios de webs especializadas en la venta de vinos y licores.