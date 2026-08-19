El incendio forestal del Pinofranqueado (Cáceres) crea su propia meteorología con nubes de tormenta y rayos que no se habrían formado sin el fuego

El incendio de Pinofranqueado, en Las Hurdes (Cáceres), a 18 de agosto de 2026. (Junta de Andalucía)

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El incendio forestal del Pinofranqueado en la comarca de Las Hurdes (Cáceres) ha creado su propia meteorología con nubes de tormenta y rayos que no se habrían formado sin el fuego. Los grandes incendios forestales tienen esta capacidad que aumenta su peligrosidad y dificulta las tareas de extinción.

En el caso del fuego que se originó el martes en Cáceres, las circunstancias del terreno y del tiempo dieron lugar un nube de tormenta, que incluso provocó rayos, que no se habría formado sin el incendio. El nombre técnico de este fenómeno es Flammagenitus, aunque son más conocidas como pirocúmulos.

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La Agencia Estatal de Meteorlogía (Aemet) detalla a través de su cuenta de X de divulgación que “son nubes de aspecto cumuliforme que se originan por el intenso calor”. “El aire caliente y el humo ascienden con fuerza, se enfrían y la humedad se condensa formando la nube”, especifican. Ese ascenso, indican, genera corrientes convectivas, de modo que, si no hay una capa de aire cerca de la superficie, que frene ese movimiento, la nube puede crecer alcanzar mucho espesor vertical.

Estos fenómenos son peligrosos porque esas corrientes oxigenan el incendio. Si además hay mucho combustible, el fuego se vuelve más intenso el incendio aumenta su peligrosidad. Además, los pirocúmulos complican el trabajo de los medios aéreos puesto que crean turbulencias, vientos impredecibles y reducen la visibilidad.

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La Aemet detalla que en Las Hurdes han registrado “topes de pirocumulonimbos a 12 km de altura alcanzando la tropopausa, descargas eléctricas y gran penacho de humo”.

700 personas evacuadas y 1.600 hectáreas arrasadas

La Junta de Extremadura mantiene la declaración de la situación operativa 2 del Plan Especial de Protección Civil ante el fuego. La Junta de Extremadura estima que el fuego ha arrasado 1.600 hectáreas de pinar. En estos momentos se encuentran sobre el terreno 150 efectivos que han trabajado en su extinción durante toda la noche.

Como consecuencia, cerca de 700 personas han sido evacuadas de las alquerías de Horcajo, Avellanar, Erías, Castillo, El Gasco, Martilandrán, Aldehuela, La Fragosa, Robledo y Cerezal, encontrándose parte de ellos alojados en la residencia de estudiantes Gregorio Marañón de Caminomorisco. También ha tenido que ser desalojado El Cottolengo, centro benéfico que acoge a personas con discapacidad severa. Los 34 usuarios han sido trasladados al Centro Sociosanitario de Plasencia y al centro Hermanitas de los Pobres.

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Durante la pasada jornada, lucharon contra las llamas trece unidades de bomberos forestales, cuatro unidades de maquinaria pesada, cuatro agentes del Medio Natural más cinco técnicos de extinción.

Junto al Plan Infoex, se incorporarán durante la madrugada efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME), y seguirán medios del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), bomberos de la Diputación de Cáceres (SEPEI), Guardia Civil y personal del servicio de Incendios Forestales de Castilla y León (INFOCYL).