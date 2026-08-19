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Un joven de 28 años vive solo en un contenedor en mitad de la montaña: “Por ley no puedes vivir en un sitio que no esté dado de alta como una casa”

Esta es la historia de Emilio, que dejó atrás su vida en la ciudad para poder afrontar tener una vivienda propia debido a la situación inmobiliaria

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Un joven de 28 años vive solo en un contenedor en mitad de la montaña: “Por ley no puedes vivir en un sitio que no esté dado de alta como una casa”. (Canva)
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Es una evidencia que los precios de alquiler y compra en las grandes ciudades están por las nubes; y no es sencillo que cambie a corto plazo. Para que el boom inmobiliario se acabe tienen que darse varias circunstancias que parece que no se cumplirán a corto plazo. Mientras tanto, emanciparse es casi un imposible para los jóvenes y cuando lo hacen no siempre sale bien ya que, según un estudio de la Fundación BBVA, uno de cada tres hogares jóvenes cae en la pobreza tras sumar la vivienda, el mejor ejemplo de la dramática situación.

Ante este complicado panorama emergen las situaciones alternativas. La más sencilla es quedarse en casa de los padres, pero no es la única. Algunos optan por emigrar fuera de España y otros por buscar un tipo de vivienda alternativo como pueden ser las autocaravanas o los contenedores. Este último caso es cada vez más habitual.

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Un claro ejemplo de ello es la historia de Emilio, que, según ha mostrado en un reciente vídeo para el canal de YouTube de @Diego Revuelta, decidió hace 1 año y medio dejarlo todo atrás, a sus 28 años, para vivir solo en una “casa contenedor” en medio de la montaña.

“No quería pagar una hipoteca durante cuarenta años y buscaba libertad”

Emilio afirma que levantó su casa contenedor junto a su pareja, sin experiencia previa en albañilería ni bricolaje. “Nunca había cogido un taladro en mi vida”, señala. La vivienda, de trece metros cuadrados, le costó 1.300 euros, más otros 15.000 por el terreno rústico de más de 20.000 metros cuadrados. Emilio resalta que sus gastos mensuales en la vivienda no superan los 20 euros, gracias al uso de paneles solares, depósitos de agua y un sistema de bajo consumo. Y, justamente esto, lo económico, fue una de las razones que le llevó a tomar la decisión. “No quería pagar una hipoteca durante 40 años y buscaba libertad”, explica.

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Emilio describe como gestiona su autosuficiencia. (@Diego Revuelta/YouTube)

El joven describe que la reforma del contenedor se hizo “a base de tutoriales de YouTube, preguntando y mucha prueba y error”. Explica que la casa cuenta con dormitorio, cocina, despacho y baño, y que construyó una cama plegable aprendiendo a soldar por sí mismo. Emilio también instaló un gallinero, un huerto y almacenes para alimentos. “Recolecté más de cuatrocientos kilos de almendras el año pasado”, comenta sobre su acercamiento a la autosuficiencia.

Sobre su vida en el campo, Emilio declara que no extraña la ciudad. “Tranquilidad la tengo”, subraya, y añade que disfruta de la independencia y la posibilidad de tener animales y cultivar sus propios alimentos. Explica que la energía solar le proporciona toda la electricidad y que el agua la obtiene mediante camión cisterna. “Por cuatro duros puedes vivir”, concluye.

“Por ley no puedes vivir en un sitio que no esté dado de alta como una casa”

Emilio expone las dificultades legales para fijar residencia en un terreno rústico. “Por ley no puedes vivir en un sitio que no esté dado de alta como una casa”, reitera. Explica que, aunque el terreno sea propio, la normativa impide residir de forma permanente en edificaciones no registradas oficialmente como viviendas. “Puedes tener un contenedor o una caravana, pero no vivir en ellos legalmente”, detalla.

El joven señala que la legislación en la Comunidad Valenciana exige que el terreno tenga al menos 10.000 metros cuadrados y que la edificación no ocupe más del dos por ciento del total. Emilio aclara que, si el terreno ya tiene una vivienda registrada, sí se puede habitar legalmente, pero no en construcciones nuevas sin los permisos correspondientes. “Aquí antes no eran tan estrictos, pero ahora es muy complicado regularizar una vivienda fuera del casco urbano”, insiste.

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“Por ley no puedes vivir en un sitio que no esté dado de alta como una casa”, cuenta Emilio. (@Diego Revuelta/YouTube)

Respecto a quienes consideran replicar su experiencia, Emilio recomienda precaución y consultar la normativa local. “No soy abogado”, advierte, y subraya que su caso es una búsqueda personal de alternativas ante la crisis de la vivienda, sin intención de servir como ejemplo legal. “Si más gente hiciera esto, a lo mejor cambiarían las cosas”, reflexiona.

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