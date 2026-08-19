España
Agregar Infobae enGoogle

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2 de este 19 agosto

Como cada miércoles, aquí están los resultados ganadores del sorteo dado a conocer por Juegos Once

Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Puedes jugar Super Once solo necesitas un euro. (Infobae)
Guardar

Estos son los números ganadores del sorteo 2 de las 12:00 horas de Super Once de hoy 19 de agosto, llevado a cabo por Juegos Once (Organización Nacional de Ciegos Españoles), una de las principales loterías de España que entrega millones de euros en premios.

Recuerda que todos los boletos ganadores cuentan una fecha de caducidad, es decir, un límite para poder obtener el premio.

En el caso de los sorteos realizados por Juegos Once los premios jamás caducan siempre y cuando hayas hecho la adquisición del boleto a través de la página web oficial.

Si lo hiciste en algún punto de venta autorizado o vendedor oficial, puedes cobrarlos hasta treinta días naturales contados a partir del día siguiente de la celebración del sorteo.

PUBLICIDAD

Resultados del Super Once

Fecha: 19 agosto.

Tipo: Sorteo 2 de las 12:00 horas.

Combinación ganadora: 18 19 22 26 29 30 38 41 48 55 56 57 62 66 67 69 71 77 82 85.

Todos los días, de lunes a domingo, se celebran tres sorteos de Super Once:

El Sorteo 1 se celebra a las 10:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 09:40 horas.

El Sorteo 2 se realiza a las 12:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 11:40 horas.

El Sorteo 3 se celebra a las 14:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 13:40 horas.

El Sorteo 4 se celebra a las 17:00 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 16:40 horas.

El Sorteo 5 se celebra a las 21:15 horas y podrás comprar tu combinación hasta las 20:45 horas.

¿Cómo ganar Super Once?

¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)
¿No sabes como jugar Super Once? No te preocupes, nosotros te decimos cómo (Archivo)

Para jugar Super Once tienes que elegir tu número de la suerte que debe estar conformado con una combinación de mínimo cinco y máximo once cifras elegidas entre los números 1 y 85.

PUBLICIDAD

Tras definir tu combinación ganadora, debes de escoger el importe de su jugada, mínimo un euro y máximo 10 euros.

En función de los números que compongan tu combinación y del importe jugado, podrás ganar premios diferentes.

Puedes comprar tu boleto de Super Once en internet, a través de la página oficial de Juegos Once. También está la opción de adquirirlo con cualquier vendedor oficial o en puntos de venta autorizados de la ONCE.

Si resultaste ganador de algún premio hay dos formas de cobrarlo: 

Si has realizado la compra a través de un vendedor o un punto de venta autorizado, podrás cobrar el premio directamente con ellos o en los centros ONCE o entidades bancarias autorizadas. 

Pero si hiciste tu compra mediante la página oficial de Juegos Once, el monto ingresará automáticamente a tu cuenta de usuario.

Es importante mencionar que para participar cualquier sorteo de Juegos Once tienes que ser mayor de edad.

Las ganancias de los sorteos de Juego Once son destinados a dar empleo, educación, acceso a tecnologías y diferentes servicios que facilitan la vida a personas con discapacidad. 

¿Cuánto puedes ganar jugando Super Once?

Una de las principales características del sorteo de Super Once es la variedad de premios que puedes con tan solo un euro y cómo estos incrementan su tu apuesta es mayor.

Si tu apuesta es de un euro, podrías ganar hasta 1 millón de euros si atinas a los once números de la combinación ganadora. Sin embargo, al desembolsar 10 euros, el tope máximo del premio asciende a los 10 millones de euros.

Para mayor posibilidad de ganar, tu apuesta puede estar conformada desde los cinco números, pero mientras más dígitos tenga tu número de la suerte y mayor sea el monto desembolsado, más grande es el premio que se puede alcanzar.

Temas Relacionados

Super OnceSuper Once EspañaLoterías de EspañaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El error que muchos cometen al guardar el melón en la nevera que arruina su sabor: “Las semillas ayudarán a que la fruta conserve su humedad por más tiempo”

El melón es una de las frutas por excelencia del verano, un bocado hidratante y dulce que no siempre sabemos conservar adecuadamente en ambientes calurosos

El error que muchos cometen al guardar el melón en la nevera que arruina su sabor: “Las semillas ayudarán a que la fruta conserve su humedad por más tiempo”

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Con las loterías de Juegos Once no solo tienes la opción de ganar varios euros en premios, sino que parte del dinero recaudado se destina a beneficios sociales

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 2 de las 12:00

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

En realidad, lo que en Estados Unidos se conoce como pizza pepperoni, en Italia toma el nombre de pizza diavola, un clásico preparado con salami picante tradicional

Roberta, chef italiana: “La pizza pepperoni no existe en Italia, sino que es un invento americano del siglo XX; en realidad, pepperoni significa pimiento”

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Investigadores detectan la llegada de esta ostra perlífera a zonas nuevas del litoral español donde ya provoca desplazamiento de especies y cambios en el ecosistema marino

‘Pinctada radiata’, la ostra invasora de origen tropical que se expande por el Mediterráneo occidental

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La asociación denuncia que las organizaciones ya no se limitan a organizar saltos, sino que utilizan las ciudades autónomas como plataforma para el tránsito marítimo hacia la península

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de altos cargos israelíes

Alemania respalda a la Corte Penal Internacional frente a las sanciones de EEUU por investigar y ordenar la detención de altos cargos israelíes

Las mafias ya intentan trasladar a los migrantes de Ceuta a la Península: la Guardia Civil frustra la salida de una embarcación en La Sirena

La Audiencia Nacional rechaza el asilo a un brasileño que huyó a España tras denunciar a una banda que le robó la moto y sufrir un intento de asesinato

La misión española en Líbano cumple 20 años con el retorno de más de 850.000 personas a sus casas pero una “crisis lejos de terminar”

Qué sabían los servicios secretos y qué habló Moncloa con Marruecos: las preguntas que los ministros no han respondido sobre Ceuta y que se encontrarán en el Congreso

ECONOMÍA

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

La subida de precios obliga a más de la mitad de los españoles a ‘sacar’ la carne y el pescado de su cesta de la compra

Francisco Rius, jurista: “La gente no sabe que la normativa castiga a la persona que recibe dinero falso y, conociendo que es falso, lo pone en circulación”

La gasolina más barata y más cara de Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de agosto

Consumo multa a Avis con un millón de euros por cobrarles a sus clientes hasta 45 euros cada vez que recibían una multa con su coche de alquiler

Quién es el murciano más rico de España: saltó del puesto 12 al 6 de la lista Forbes y compró el emblemático edificio Telefónica de Gran Vía por más de 200 millones de euros

DEPORTES

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

Choque de eras: el FC Barcelona de Flick se parece más que nunca al de Guardiola en el regreso de Mourinho al Real Madrid

España cambia la pista por la piscina: del “chof” del atletismo a la esperanza en la natación rumbo a Los Ángeles 2028

Julián Álvarez y una salida forzada o quedarse en el Atlético de Madrid y conseguir el perdón de la afición colchonera

José Mourinho en la entrevista exclusiva con Josep Pedrerol en ‘El Chiringuito’: “Las dudas de Rodri me han creado dudas a mí”

El giro de guion que prepara el Real Madrid tras el rechazo de Rodri: Zubimendi apunta a la capital