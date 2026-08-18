Las autoridades “se pasan la pelota” y retrasan las soluciones en Ceuta: “Hay muchos menores que no tienen ni ducha ni váter”

Vista de la playa del Trampolín de Ceuta donde se encuentran algunos de los migrantes que llegaron a la playa del Tarajal. (EFE / Reduan)

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La situación de los menores migrantes no acompañados que permanecen en Ceuta tras la entrada de unas 72.000 personas desde Marruecos el pasado 30 de julio sigue siendo una de las principales preocupaciones de organizaciones sociales y humanitarias que trabajan sobre el terreno, como la Asociación Elín, que denuncia la falta de respuestas de las autoridades cuando casi han transcurrido 20 días desde que comenzó la crisis. El Gobierno, que hace unos días cifró en 5.000 los migrantes adultos y en 1.898 los menores y no ha ofrecido nuevos datos, desplegará cuatro nuevos dispositivos de atención humanitaria de carácter extraordinario y temporal, con un total de 1.500 plazas, después de que tanto la ciudad autónoma como la Delegación del Gobierno rechazaran otras ubicaciones propuestas previamente por el Ejecutivo.

Para la Asociación Elín, la gestión de la crisis humanitaria muestra una falta de coordinación entre las distintas autoridades responsables, mientras advierte que las condiciones de los migrantes continúan deteriorándose.

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“La sensación que hemos tenido todos estos días es que se van pasando la pelota entre unos y otros en cuanto a las competencias y, al final, no hay soluciones materiales día tras día. No hay nuevas comidas, no hay más mantas, no hay toldos o techos para hacer sombra”, dice a Infobae María Jiménez, voluntaria de esta asociación, que trabaja en Ceuta por los derechos de las personas migrantes desde hace casi 30 años. La instalación de campamentos humanitarios donde poder prestar otro tipo de asistencia, “una un poco más digna y donde se puedan canalizar mejor ciertas ayudas, debería haber llegado antes”, sostiene la activista, aunque valora positivamente el anuncio del Gobierno de los nuevos dispositivos que se habilitarán. “Ahora queda ver cómo se implementan y quién entra”, advierte.

Los emplazamientos en los que se ubicarán los cuatro nuevos dispositivos son el parking del Embolsamiento en la Loma Colmenar, cedido por la ciudad autónoma, las instalaciones de La Hípica, el Antiguo Campo de Fútbol del Cuartel de Caballería, y el espacio del Guano, estas últimas de titularidad del Gobierno central. De hecho, este lunes la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, destacó la necesidad de la colaboración institucional “para que Ceuta recupere la normalidad cuanto antes”.

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La Asociación Elín también recuerda que una parte significativa del suelo de Ceuta pertenece al Ejército, por lo que instan al Ministerio de Defensa a que ceda terrenos para poder avanzar en la gestión de la crisis.

Un joven marroquí se construye un refugio improvisado hecho de cañas en Ceuta. (REUTERS / María Alejandra Cardona)

La población ceutí “ha sostenido” la crisis

Por otro lado, la organización destaca el esfuerzo de la población ceutí, “que es quien lleva casi 20 días sosteniendo esta situación”, de forma que numerosos vecinos han ofrecido alimentos y ropa a las personas migrantes, mostrando una respuesta solidaria y constante ante la emergencia. Algunas organizaciones vecinales también han habilitado espacios para las personas más vulnerables en la ciudad, como es el caso de las niñas y adolescentes, debido a su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación. Hasta el momento, el Gobierno de Ceuta ha registrado y atendido cinco casos de agresiones sexuales a menores.

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Menores migrantes en el Tarajal

Jiménez recuerda que todavía hay muchos menores en la calle, por eso el domingo, durante la visita a Ceuta de la ministra de Sanidad, Mónica García, le transmitieron la urgencia de atender a los niños que permanecen en el Tarajal, donde se han levantado chabolas improvisadas. “No es solo que no tengan techo, es que no tienen ni ducha ni váter, no tienen ningún tipo de aseo. También se lo transmitimos hace unos días a la consejera de Sanidad de Ceuta, porque sí es su competencia y pueden habilitar duchas y baños, al igual que han hecho en la playa del Trampolín”, sostiene Jiménez. “La protección a la infancia es una obligación pública y no puede esperar”, añade.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Durante esa visita, la ministra negó que haya un colapso sanitario en la ciudad autónoma, aunque admitió que algunas áreas hospitalarias, y sobre todo en Atención Primaria, están tensionadas. García también destacó la necesidad de que el Ejecutivo del popular Juan Jesús Vivas “habilite más espacios” para mejorar las condiciones de quienes permanecen en asentamientos y así evitar brotes de enfermedades infecciosas.

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Desde la Asociación Elín también insisten en la importancia de trasladar a los menores migrantes no acompañados a otras comunidades autónomas, ya que ese reparto “permitiría una gestión más equilibrada y respetuosa con los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.