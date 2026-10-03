Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

Un atasco en el km. 23 de la autopista A-1. (Jesús Hellín - Europa Press)

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La reforma del Reglamento General de Circulación ha hecho obligatorio desde el 1 de octubre de 2026 crear un carril de emergencia en las retenciones de autopistas y autovías. Los conductores deben apartarse cuando el tráfico avance a paso de peatón o quede detenido para permitir el paso de ambulancias, bomberos, policías y otros vehículos prioritarios.

El Real Decreto 518/2026, aprobado el 24 de junio, obliga a abrir un pasillo para los servicios de emergencia en vías de alta capacidad cuando haya una retención. La norma busca agilizar el acceso y la evacuación de víctimas, además de restablecer la circulación cuanto antes.

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En una calzada con dos carriles por sentido, el espacio libre debe formarse en el centro de la vía. Si hay tres o más carriles, el pasillo se abre entre el carril situado más a la izquierda y el contiguo.

El reglamento ordena que los vehículos del carril izquierdo se desplacen todo lo posible hacia ese margen, mientras que los demás deben arrimarse a la derecha. La obligación se activa ante una congestión, incluso antes de que el vehículo de emergencia alcance a los conductores.

Cómo se forma el carril de emergencia en un atasco

Entorpecer la marcha de un vehículo prioritario constituye una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros. Esa es la sanción prevista en España por el uso incorrecto de los carriles cuando los agentes decidan castigar la conducta.

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La medida pretende reducir el tiempo que los servicios de auxilio tardan en llegar a un accidente o a un vehículo con una avería grave que haya bloqueado la calzada. Facilitar el acceso permite atender antes a los heridos y retirar el obstáculo de la vía.

Diseño visual de cómo crear el carril de emergencia (DGT)

Alemania aplica un sistema semejante desde 2016. Allí, el incumplimiento de esta regla también se sanciona con 200 euros y puede elevarse hasta 320 euros en determinadas situaciones.

La recomendación para los conductores es mantener la calma, reducir la velocidad de forma gradual y conservar la distancia de seguridad. Si no está claro hacia qué lado debe desplazarse el vehículo, no deben realizarse maniobras bruscas ni cruzarse por delante de otros coches.

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Las alertas de la DGT llegarán antes que las sirenas

La Dirección General de Tráfico prevé incorporar a finales de 2026 un sistema de avisos previos para que los conductores preparen el pasillo antes de escuchar las señales acústicas y luminosas de ambulancias, bomberos o policías. La plataforma DGT 3.0 recibirá la geolocalización de esos vehículos y trasladará la alerta a quienes circulen cerca de un punto conflictivo.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

La reforma también afecta a la circulación en periodos invernales. Cuando la nieve dificulte el tránsito, estará prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril derecho; en carreteras con tres o más carriles por sentido podrá utilizarse el inmediatamente contiguo, mientras el izquierdo queda reservado para emergencias y quitanieves.

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Si fuera imprescindible rebasar una línea o un semáforo en rojo para dejar pasar a una ambulancia, un camión de bomberos o cualquier vehículo prioritario, un agente deberá ordenar y guiar la maniobra. Las cámaras de control pueden registrar el paso del coche con el semáforo en rojo y la multa puede llegar al domicilio del titular del vehículo.