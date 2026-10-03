España

Cómo deben colocarse los coches para dejar paso a una ambulancia en un atasco, según las nuevas normas de la DGT

La reforma obliga a abrir un pasillo en autopistas y autovías desde el 1 de octubre para facilitar la llegada de los servicios prioritarios

Un atasco en el km. 23 de la autopista A-1. (Jesús Hellín - Europa Press)
Un atasco en el km. 23 de la autopista A-1. (Jesús Hellín - Europa Press)
Guardar

La reforma del Reglamento General de Circulación ha hecho obligatorio desde el 1 de octubre de 2026 crear un carril de emergencia en las retenciones de autopistas y autovías. Los conductores deben apartarse cuando el tráfico avance a paso de peatón o quede detenido para permitir el paso de ambulancias, bomberos, policías y otros vehículos prioritarios.

El Real Decreto 518/2026, aprobado el 24 de junio, obliga a abrir un pasillo para los servicios de emergencia en vías de alta capacidad cuando haya una retención. La norma busca agilizar el acceso y la evacuación de víctimas, además de restablecer la circulación cuanto antes.

PUBLICIDAD

En una calzada con dos carriles por sentido, el espacio libre debe formarse en el centro de la vía. Si hay tres o más carriles, el pasillo se abre entre el carril situado más a la izquierda y el contiguo.

El reglamento ordena que los vehículos del carril izquierdo se desplacen todo lo posible hacia ese margen, mientras que los demás deben arrimarse a la derecha. La obligación se activa ante una congestión, incluso antes de que el vehículo de emergencia alcance a los conductores.

Cómo se forma el carril de emergencia en un atasco

Entorpecer la marcha de un vehículo prioritario constituye una infracción grave y puede conllevar una multa de 200 euros. Esa es la sanción prevista en España por el uso incorrecto de los carriles cuando los agentes decidan castigar la conducta.

PUBLICIDAD

La medida pretende reducir el tiempo que los servicios de auxilio tardan en llegar a un accidente o a un vehículo con una avería grave que haya bloqueado la calzada. Facilitar el acceso permite atender antes a los heridos y retirar el obstáculo de la vía.

Diseño visual de cómo crear el carril de emergencia (DGT)
Diseño visual de cómo crear el carril de emergencia (DGT)

Alemania aplica un sistema semejante desde 2016. Allí, el incumplimiento de esta regla también se sanciona con 200 euros y puede elevarse hasta 320 euros en determinadas situaciones.

La recomendación para los conductores es mantener la calma, reducir la velocidad de forma gradual y conservar la distancia de seguridad. Si no está claro hacia qué lado debe desplazarse el vehículo, no deben realizarse maniobras bruscas ni cruzarse por delante de otros coches.

Las alertas de la DGT llegarán antes que las sirenas

La Dirección General de Tráfico prevé incorporar a finales de 2026 un sistema de avisos previos para que los conductores preparen el pasillo antes de escuchar las señales acústicas y luminosas de ambulancias, bomberos o policías. La plataforma DGT 3.0 recibirá la geolocalización de esos vehículos y trasladará la alerta a quienes circulen cerca de un punto conflictivo.

La nueva regulación de tráfico exige reemplazar los triángulos de emergencia por un dispositivo luminoso que envía la ubicación a la DGT durante incidentes en carretera

La reforma también afecta a la circulación en periodos invernales. Cuando la nieve dificulte el tránsito, estará prohibido adelantar y será obligatorio circular por el carril derecho; en carreteras con tres o más carriles por sentido podrá utilizarse el inmediatamente contiguo, mientras el izquierdo queda reservado para emergencias y quitanieves.

Si fuera imprescindible rebasar una línea o un semáforo en rojo para dejar pasar a una ambulancia, un camión de bomberos o cualquier vehículo prioritario, un agente deberá ordenar y guiar la maniobra. Las cámaras de control pueden registrar el paso del coche con el semáforo en rojo y la multa puede llegar al domicilio del titular del vehículo.

Temas Relacionados

DGTSeguridad VialCochesMotorMotor EspañaVehículosEspaña-NacionalEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El casero paraliza el contrato de alquiler de un joven a un día de firmar por los decretos de Pedro Sánchez y ahora no sabe si tendrá piso: “Él sabe que el 31 me quedo en la calle”

Con el borrador aprobado, el casero frenó la firma durante la breve vigencia de los decretos por la vivienda, ignorando que el joven ya tiene fecha para dejar su piso actual

El casero paraliza el contrato de alquiler de un joven a un día de firmar por los decretos de Pedro Sánchez y ahora no sabe si tendrá piso: “Él sabe que el 31 me quedo en la calle”

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Un grupo de asistentes a la marcha rompió el cordón policial que protegía el Palau de les Arts, sede del Real Estate Summit 2026, antes de que los agentes respondieran con pelotas de goma y botes de humo

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Con las loterías de Juegos Once no sólo tienes la oportunidad de ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 3

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

La aparición de la obra abre una nueva polémica en el entorno de la Casa Real británica sobre si la princesa terminó tirando a la basura el detalle

Un libro de Meghan Markle dedicado a la princesa Eugenia sale a la venta en internet por 23.500 euros y se reabre el debate sobre su relación

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once

Juegos Once anunció la combinación ganadora del Sorteo 3 de las 14:00 horas

Comprueba los resultados del sorteo 3 la Triplex de la Once
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

La Policía carga y gasea a manifestantes por la vivienda en Valencia tras romper el cordón policial que protegía un congreso de inversión inmobiliaria en el Palau de les Arts

Mariano Benítez de Lugo, abogado: “Los poderes públicos deben velar por la salud y la vivienda de la tercera edad”

Madrigueras, en Albacete, sufre su mayor riada en 50 años: Castilla-La Mancha solicitará la declaración de zona catastrófica

Las manifestaciones por la vivienda en toda España, en imágenes: decenas de miles de personas salen a la calle

Lituania cierra su espacio aéreo por la presencia de “aviones no tripulados” procedentes de Bielorrusia

ECONOMÍA

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Un ayudante de cocina se corta en dos dedos con una taza y pide la incapacidad permanente: el tribunal lo rechaza aunque admite que ha perdido movilidad

Hay que heredar para tener dinero y hay que tener dinero para heredar: “Lo ideal habría sido contratar un abogado desde el minuto uno, pero no tenía medios”

Los autónomos baten récords, ya son 3,48 millones, mientras el comercio se ‘desangra’: pierde 2.546 afiliados desde junio

Las pensiones apuntan a una subida del 3,5% en 2027 tras la escalada del IPC: esta es la cifra que cobrarán los jubilados

Francia quiere liberar las reservas de petróleo y diésel europeas para intentar bajar los precios de la gasolina

DEPORTES

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta

El Rayo Vallecano denuncia un asalto y destrozos en el palco del Estadio de Vallecas

De los “cinco puestos más arriba” de Sainz al “mejor fin de semana” de Alonso: así ha sido la clasificación de los españoles en el GP de Bahréin

Fran García, la sorpresa de Luis de la Fuente que rompe una ‘maldición’ geográfica en la Selección desde Iniesta

La selección española busca 41 partidos sin perder y el pleno en la Nations League ante la República Checa de un viejo conocido