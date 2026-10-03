Dos buques españoles se integran en la misión de la OTAN para disuadir amenazas y reforzar la vigilancia marítima en el Mediterráneo

La fragata 'Blas de Lezo' de la Armada Española. (EMAD)

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La fragata Blas de Lezo y el buque de aprovisionamiento Patiño ya navegan en el mar Mediterráneo como parte de la Agrupación Naval Permanente de la OTAN número 2, conocida como SNMG-2. Las dos unidades españolas permanecerán durante unos dos meses y medio en una fuerza destinada a mantener la vigilancia marítima, reforzar la disuasión y estar disponible ante una eventual respuesta operativa. El despliegue es parte de la operación Noble Shield, que reúne a buques aliados en zonas consideradas estratégicas para la Alianza. La agrupación opera bajo mando de Grecia y cuenta con participación de unidades de ese país, así como de Italia, Francia y Turquía.

La fragata F-103 Blas de Lezo aporta capacidades de escolta y combate naval. El A-14 Patiño cumple funciones de apoyo logístico y aprovisionamiento. Según explica el Estado Mayor de la Defensa (EMAD), la combinación de ambos permite sostener la actividad de la agrupación y ampliar su autonomía durante las operaciones en el mar. Durante el despliegue, las unidades españolas participarán en los ejercicios multinacionales Mare Aperto 26, Mavi Balina 26 y Niiris 26.

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Estas maniobras permitirán a las tripulaciones entrenar con buques de otras armadas y aplicar procedimientos comunes en un entorno multinacional. La actividad también busca mejorar el conocimiento de la situación marítima. Para ello, los buques de la agrupación realizan patrullas, intercambian información y desarrollan ejercicios en su zona de responsabilidad. El objetivo es detectar riesgos, mantener actualizada la información sobre la actividad en el mar y demostrar la capacidad de los aliados para operar de forma coordinada.

La presencia de la SNMG-2 se concentra en el Mediterráneo, con especial atención al Mediterráneo oriental. La operación Noble Shield tiene entre sus cometidos la protección de las rutas marítimas de comunicación y la garantía de la libertad de navegación. La vigilancia permanente busca disuadir posibles amenazas y favorecer el uso seguro y conforme al derecho de las aguas internacionales.

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Un helicóptero SH-60B de la 10ª Escuadrilla de Aeronaves permanece en la cubierta de un buque durante unos ejercicios de vuelo en el mar. (EMAD)

Composición militar de la misión

Las Agrupaciones Navales Permanentes de la OTAN agrupan dos fuerzas de escoltas, las SNMG, y dos grupos de cazaminas, las SNMCMG. Su composición cambia de acuerdo con las necesidades operativas y con las aportaciones de los países aliados, que incorporan y relevan sus unidades de forma rotatoria. Los grupos SNMG están integrados principalmente por fragatas y destructores, acompañados por buques de apoyo. Las unidades de los SNMCMG, en cambio, se especializan en la guerra de minas y las contramedidas contra ese tipo de artefactos.

Esta estructura permite a la Alianza disponer de fuerzas navales ya integradas, con capacidad para actuar conjuntamente y adaptarse a las necesidades que surjan en sus áreas de interés. Los grupos operan bajo el control operativo del Mando Marítimo Aliado, conocido como MARCOM, encargado de coordinar la seguridad marítima dentro de la OTAN. España participa de forma habitual en estas agrupaciones con fragatas, buques de aprovisionamiento, cazaminas y personal naval. Con la incorporación de la Blas de Lezo y el Patiño, la Armada española refuerza durante los próximos meses la presencia aliada en el Mediterráneo y su capacidad.

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