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Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Luis de la Fuente pierde a su talismán ante una rival que sabe poner las cosas difíciles a La Roja

Fabián Ruiz, baja de última hora ante la República Checa. (EFE/Julio Muñoz)
Fabián Ruiz, baja de última hora ante la República Checa. (EFE/Julio Muñoz)
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Fabián Ruiz no estará en Oviedo. El centrocampista, talismán de La Roja, ha tenido que abandonar con urgencia la concentración de la Selección española por una causa de fuerza mayor: va a ser padre.

Luis de la Fuente le ha dado permiso para ausentarse y acompañar a su pareja en un momento tan especial. El centrocampista viajará con urgencia a París.

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La baja obliga al seleccionador a recomponer la medular, pero el golpe deportivo es menor de lo que podría parecer: Fabián, uno de los centrocampistas habituales en sus esquemas, no apuntaba a titular y tenía previsto descansar después de haber sido titular en los anteriores encuentros. De la Fuente dispone de otras alternativas y deberá decidir quién ocupa su lugar.

Fabian celebra el gol de Lamine en Wembley. (Reuters/David Klein)
Fabian celebra el gol de Lamine en Wembley. (Reuters/David Klein)

Pau Cubarsí y Carlos Espí, también fuera

Los dos descartes para el partido de esta noche ante la República Checa habían sido Carlos Espí y Pau Cubarsí. Sin embargo, ninguno de los dos puede reemplazar al sevillano, dado que la normativa UEFA establece que la lista de convocados se cierra a medianoche del día anterior al encuentro.

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Cinco bajas para Luis de la Fuente

El parón de selecciones se está haciendo largo a los clubes. Afortunadamente, esta baja no es por lesión, como sí lo son las de Eric García, Alejandro Grimaldo, Nico Willmias o Ferran Torres. Estos dos últimos abandonaron la concentración hace menos de 48 horas.

Es por eso que se espera que Fabián regrese a la concentración una vez su hijo y su mujer, Rosa Pereira, estén fuera de peligro y en buen estado de salud.

Imágenes de Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, compartidas en redes sociales. (Montaje Infobae)
Imágenes de Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, compartidas en redes sociales. (Montaje Infobae)

Fabián Ruiz, talismán de España

El mediocentro del PSG se ha convertido en uno de los pilares de la selección de Luis de la Fuente. En el Mundial 2026 arrancó de suplente de Pedri, pero a raíz del segundo partido no desaprovechó la oportunidad y se hizo con el puesto.

El futbolista acumula 52 partidos consecutivos sin perder con la selección española. Es decir, siempre que La Roja ha tenido a Fabián sobre el césped ha logrado la victoria.

*Noticia en ampliación

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