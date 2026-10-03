Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo y por lo que es baja contra la República Checa: discreta, psicóloga y sevillana

Quién es Rosa Pereira, la mujer de Fabián Ruiz que va a tener su primer hijo en Francia. (Europa Press)

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Fabián Ruiz no estará en el Carlos Tartiere. El centrocampista del PSG ha abandonado la concentración de la selección española en Oviedo porque va a ser padre. Esta tarde volverá a París para reencontrarse con su mujer, Rosa Pereira.

Luis de la Fuente le ha dado permiso para regresar a Francia, donde la pareja reside. Se espera que regrese con el grupo cuando ella y el bebé estén fuera de peligro y en buen estado de salud.

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Rosa Pereira tiene 26 años, es psicóloga y, como Fabián, sevillana. Rara vez aparece en los focos, aunque no se ha perdido las grandes citas de su marido.

Una pareja discreta

Hicieron pública su relación en 2023 y desde entonces mantienen un perfil bajo en redes sociales. Rosa comparte de vez en cuando imágenes de la pareja, como una visita a Disneyland por el cumpleaños del futbolista o un viaje a Laponia para ver auroras boreales. Para estar cerca de él, reparte su vida entre Sevilla y París.

Su imagen más recordada es la de la Eurocopa 2024: al terminar el primer partido de España en el torneo, Fabián y ella se fundieron en un abrazo sobre el césped.

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Rosa Pereira y Fabián Ruiz en la Eurocopa 2024 (@fabianruiz52)

Boda en Sevilla

Se casaron el 19 de julio de 2025 en la Iglesia Colegial del Divino Salvador, en el centro de Sevilla. Les acompañaron familiares, amigos y varios compañeros del jugador. Con motivo del primer aniversario, la pareja rompió su habitual silencio con un mensaje en Instagram: “Lo más bonito de nuestra vida aún está por llegar”.

Imágenes de Fabián Ruiz y su novia, Rosa Pereira, compartidas en redes sociales. (Montaje Infobae)

Un Mundial con barriguita

El embarazo, de un niño, coincidió con el Mundial 2026. Rosa lo vivió desde la grada y escribió: “Esta barriguita está viviendo muchas emociones”. Fabián marcó el primer gol del partido contra Bélgica, en Los Ángeles, y lo celebró metiéndose el balón bajo la camiseta, un gesto dedicado al hijo que espera la pareja.

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Tras el triunfo de España, Rosa le dedicó unas palabras: “Hace un mes estábamos viviendo un sueño por segunda vez. Todo tu esfuerzo mereció la pena, mi vida. Bertín y yo estamos muy orgullosos de ti”. Todo parece apuntar al que el sexo y el nombre ya están elegidos: Bertín.

Fabián Ruiz con la Copa del Mundo. (Reuters/Hannah Mckay)

De Los Palacios al PSG

Fabián nació el 3 de abril de 1996 en Los Palacios y Villafranca, en una familia humilde. Sus padres se separaron cuando tenía 12 años y su madre, Chari, trabajó como limpiadora en las instalaciones del Betis, el club en cuya cantera entró con ocho años. “Mi madre tuvo que sacarnos adelante sola a mis hermanos y a mí. No sé cuánto ganaba, pero no mucho”, contó en una entrevista a ABC.

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Su llegada al Nápoles en 2018 le permitió cumplir una promesa: “Tuve la suerte de poder permitirme sacarla de trabajar y tirar yo de mi familia, y sin ninguna duda lo hice”. En 2022 fichó por el PSG, con el que ganó la Champions League en 2025.

Con Fabián sobre el césped, España no ha perdido nunca: 52 partidos seguidos. Esta noche no estará en el Carlos Tartiere ante la República Checa, pero tiene la cabeza en París.