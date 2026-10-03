España-República Checa, en directo: última hora de la tercera jornada de la selección española en la Nations League

España-República Checa, en directo. (Reuters/David Klein)

España quiere seguir siendo el rey. Y hoy, once años después, vuelve a Oviedo para continuar reinando en Europa. Son 40 partidos sin perder, campeones de Europa en 2024 y recién proclamados campeones del mundo. Inglaterra y Croacia ya saben lo que es jugar contra la segunda estrella.

Ahora le toca a la República Checa, un rival que tiene un ‘espía’ en sus filas: Santi Denia. Exentrenador de la sub-21 y campeón olímpico, conoce bien a los futbolistas de La Roja y los secretos del juego de Luis de la Fuente. La última vez que se vieron las caras españoles y checos fue en 2022, en La Rosaleda, con tablas (2-2).