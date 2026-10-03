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España-República Checa, en directo: última hora de la tercera jornada de la selección española en la Nations League

Sigue el minuto a minuto de La Roja en Oviedo

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España-República Checa, en directo. (Reuters/David Klein)
España-República Checa, en directo. (Reuters/David Klein)

España quiere seguir siendo el rey. Y hoy, once años después, vuelve a Oviedo para continuar reinando en Europa. Son 40 partidos sin perder, campeones de Europa en 2024 y recién proclamados campeones del mundo. Inglaterra y Croacia ya saben lo que es jugar contra la segunda estrella.

Ahora le toca a la República Checa, un rival que tiene un ‘espía’ en sus filas: Santi Denia. Exentrenador de la sub-21 y campeón olímpico, conoce bien a los futbolistas de La Roja y los secretos del juego de Luis de la Fuente. La última vez que se vieron las caras españoles y checos fue en 2022, en La Rosaleda, con tablas (2-2).

17:05 hsHoy

Seguimos esperando los onces... Se esperan cambios en el De la Fuente

16:57 hsHoy

Fabián Ruiz, baja de última hora para el partido de la Nations League ante la República Checa: va a tener su primer hijo

Luis de la Fuente pierde a su talismán ante una rival que sabe poner las cosas difíciles a La Roja

Fabián Ruiz, baja de última hora ante la República Checa. (EFE/Julio Muñoz)
Fabián Ruiz, baja de última hora ante la República Checa. (EFE/Julio Muñoz)

Fabián Ruiz no estará en Oviedo. El centrocampista, talismán de La Roja, ha tenido que abandonar con urgencia la concentración de la Selección española por una causa de fuerza mayor: va a ser padre.

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16:44 hsHoy

A qué hora y dónde ver el partido entre España y República Checa de la Nations League: La Roja quiere seguir su racha invicta

La selección de Luis de la Fuente quiere el pleno de victorias ante la colista del grupo

La Roja quiere seguir su racha invicta. (Reuters/David Klein)
La Roja quiere seguir su racha invicta. (Reuters/David Klein)

España vuelve a la carga este sábado 3 de octubre. La selección española recibe a República Checa en el Carlos Tartiere de Oviedo en la tercera jornada de la Nations League, con la posibilidad de encadenar su tercera victoria y dar otro paso hacia los cuartos de final.

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16:40 hsHoy

¡¡Muuy buenass tardeees!! Bienvenidos a su casa, bienvenidos a Infobae. Hoy vuelve La Roja, vuelve la segunda estrella. La Roja quiere seguir líder del grupo A3. República Checa tiene que puntuar si quiere seguir aspirando a la siguiente ronda. Mucho en juego en el Carlos Tartiere.

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