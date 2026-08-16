Mónica García asegura que el Gobierno se ocupará del riesgo de salubridad en Ceuta y niega el colapso sanitario: cifra en un 50% la ocupación de los hospitales

La ministra de Sanidad, Mónica García, acompañada de la directora del INGESA, Isabel Muñoz, el director provincial del INGESA, Jesús Lopera, es recibida por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

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La ministra de Sanidad, Mónica García, ha negado este domingo que haya un colapso sanitario en Ceuta por la crisis migratoria y humanitaria y humanitaria, aunque ha señalado que hay algunas áreas hospitalarias, y sobre todo en Atención Primaria, que están tensionadas. Así lo ha explicado ante los medios de comunicación tras reunirse con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

“En Ceuta no hay un colapso sanitario”, ha subrayado, y ha puesto como prueba de ello que no han tenido que pedir a ninguno de los profesionales que vuelva de sus vacaciones, a nadie se le ha hecho salir de su área y el hospital está al 50 % de ocupación de camas.

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Asimismo ha cifrado en 5.800 las personas que han sido atendidas por el sistema sanitario de la ciudad en los últimos 15 días. “Técnicamente no podemos hablar de colapso, aunque algunas áreas están mas tensionadas que otras”, ha insistido la ministra, que ha querido transmitir un mensaje de tranquilidad al asegurar que el riesgo epidemiológico es bajo para la población local y medio para los migrantes, debido al hacinamiento.

Por ello, ha explicado, el ministerio ha propuesto a la ciudad autónoma que habilite más espacios para mejorar las condiciones de quienes permanecen en asentamientos y así “evitar brotes y enfermedades”. “Necesitamos más espacios para poder prevenir mejor y hacer diagnósticos precoces. Tenemos recursos y una amplia capacidad”, ha añadido García, que también ha indicado que se ha reforzado el sistema con 60 profesionales adicionales.

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Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Vincular inmigración con enfermedad “es injusto y xenófobo”

La ministra también ha señalado que vincular inmigración con enfermedad o delincuencia “resulta injusto y xenófobo”, al subrayar que las personas migrantes no llegan con enfermedades, aunque “pueden enfermar debido a las condiciones de salubridad en las que se encuentran”. “Todos tenemos enfermedades, pero no se puede asociar inmigración con enfermedad”, ha insistido.

García también ha destacado que hay circuitos diferenciados de atención en el sistema sanitario, de forma que las Urgencias, los centros de Salud y otros dispositivos mantienen su operatividad habitual para la población local. “Están perfectamente activos para las personas ceutís”, ha recalcado.

Agresiones sexuales a chicas migrantes

Preguntada sobre las agresiones sexuales que han sufrido algunas chicas y adolescentes migrantes tras la entrada masiva, la ministra ha informado que el Gobierno de Ceuta ha registrado y atendido cinco casos hasta el momento. En ese sentido, la organización Save the Children advirtió hace unos días de quela falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, por lo que la organización ha reclamado que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

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“En una crisis de estas dimensiones, las niñas y adolescentes pueden quedar especialmente invisibilizadas. No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata”, según explicó Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España. Por el momento, el Gobierno ha cifrado en 1.898 los menores no acompañados que permanecen en Ceuta, aunque las organizaciones humanitarias creen que la cifra es más elevada.

Varias personas en la playa del Trampolín, en Ceuta, el pasado 5 de agosto. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

Reunión con el Colegio de Médicos

La ministra de Sanidad se encuentra en Ceuta para evaluar la situación sanitaria tras la crisis, en un momento en el que la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) ha solicitado una mayor presencia de su departamento en la ciudad. Esta tarde tiene previsto visitar el Centro de Salud Otero y el Hospital Universitario de Ceuta, donde mantendrá reuniones con la Junta de Personal, el Colegio de Médicos y representantes de organizaciones sociales.

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Según los últimos datos de la ONG Caminando Fronteras, 145 personas han fallecido desde el pasado 30 de julio y hasta el 11 de agosto. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma española.