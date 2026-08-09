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Las menores migrantes llegadas a Ceuta, las más expuestas a agresiones sexuales y trata: “Hay niñas en shock que han sido violadas”

La falta de identificación y recursos expone a niñas y adolescentes a situaciones de abuso y explotación, advierten organizaciones sociales. La Policía investiga cinco violaciones

Varios menores esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren en Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Varias niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren en Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
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Aunque el Gobierno ha cifrado en 1.342 los menores no acompañados registrados hasta ahora en el sistema de acogida en Ceuta tras la entrada masiva de personas migrantes desde Marruecos el pasado 30 de julio, las organizaciones sociales advierten que aún hay muchos más niños, niñas y adolescentes escondidos en zonas boscosas o en otros puntos de la ciudad autónoma, sin acceso a un lugar seguro ni a los recursos de protección que necesitan. Esa falta de identificación, alojamiento seguro y acompañamiento especializado afecta especialmente a las niñas, asegura Save the Children, ya que aumenta su exposición a situaciones de violencia, trata y explotación, por lo que la organización reclama que su protección sea una prioridad inmediata de la respuesta institucional.

“En una crisis de estas dimensiones, las niñas y adolescentes pueden quedar especialmente invisibilizadas. No basta con contar cuántos niños, niñas y adolescentes han llegado: necesitamos saber quiénes son, dónde están y qué necesidades tienen. Una adolescente que permanece sola y fuera del sistema puede estar en una situación de enorme vulnerabilidad frente a la violencia, la explotación o la trata”, indica Jennifer Zuppiroli, especialista en migraciones de Save the Children en España, que destaca que las entidades que trabajan sobre el terreno y están proporcionando ayuda y acogida a las personas en calle “están alertando de la enorme situación de vulnerabilidad en la que se encuentran” estas menores.

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Este viernes, de hecho, la Delegación del Gobierno confirmó que se han recibido casos de violaciones a menores marroquíes, hechos que ya investiga la Unidad de Atención a Familia y Mujer de la Policía Nacional.

Organización vecinal al límite

En barrios ceutíes como Sidi Embarek, la urgencia ha llevado a los vecinos a tomar la iniciativa y buscar soluciones frente a la ausencia de recursos oficiales. Liderados por Abdellah Mustafa, presidente vecinal, la comunidad ha convertido un campo de fútbol sala en refugio improvisado para mujeres y niñas migrantes, en un intento por evitar que sigan pasando las noches en el monte. La situación, lejos de estabilizarse, se agrava cada día, según ha relatado Mustafa en declaraciones a El Faro de Ceuta, y ya son más de 300 personas las que acoge este espacio pensado como medida de emergencia, entre ellas también jóvenes y niños. La realidad que describe el presidente de la barriada es estremecedora, ya que asegura que muchas de las recién llegadas llegan en shock tras haber sufrido agresiones sexuales.

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“Hay niñas que vienen violadas. He mandado a una chica con dos abogadas para denunciar que la habían violado en el monte”, ha señalado Mustafa a El Faro de Ceuta, al tiempo que explica que muchas no denuncian por el estado psicológico en el que llegan.

Mujeres voluntarias ofrecen ayuda en un punto de atención humanitaria en Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)
Mujeres voluntarias ofrecen ayuda en un punto de atención humanitaria en Ceuta. (Gabriela Sardá Núñez / Europa Press)

Además, según este medio local, la ayuda vecinal también empieza a mostrar señales de agotamiento después de llevar días donando mantas, comprando alimentos con sus propios recursos y organizando turnos de vigilancia para proteger a las mujeres durante la noche y el día, por lo que cada jornada resulta más difícil sostener la atención y garantizar la seguridad de quienes buscan resguardo, ante la magnitud de la emergencia y la falta de apoyo externo.

Atención especializada y apoyo psicosocial

Por ello, desde Save the Children insisten en que la identificación de las niñas y adolescentes se realice de manera activa y urgente, incluyendo la búsqueda de aquellas que puedan permanecer fuera de los recursos de protección, y que todas sean derivadas a espacios seguros donde puedan recibir atención especializada y apoyo psicosocial.

A comienzos de la semana, la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, dependiente del Ministerio de Igualdad, envió una carta a la consejera de Sanidad y Servicios Sociales de Ceuta, Nabila Benzina, en la que ya alertaba sobre el “riesgo extremo” que enfrentan las mujeres migrantes ante posibles agresiones físicas, sexuales o situaciones de trata.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

En el documento, el Gobierno central pidió al Ejecutivo ceutí que empleara los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género para responder a la emergencia, y manifestó su disposición a colaborar de forma coordinada. Paralelamente, el Ministerio de Igualdad mantiene contacto con el Instituto de las Mujeres de Ceuta, la delegación del Gobierno y la Unidad de Violencia de Género, con el objetivo de buscar soluciones tras la llegada de este flujo migratorio.

Por el momento, esta crisis ha dejado al menos 141 fallecidos, según las estimaciones de la ONG Caminando Fronteras, organización humanitaria que recopila datos sobre víctimas de las rutas migratorias hacia España desde hace más de una década.

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