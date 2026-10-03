España

Juan José Ebenezer, mecánico: “Estos neumáticos no necesitan llevar cadena, puedo ir por la nieve y circular por cualquier sitio”

El experto recomienda montar las cuatro cubiertas iguales y advierte sobre consejos basados solo en el precio o el stock disponible

Juan José Ebenezer, mecánico, advierte que la elección debe ajustarse al tipo de trayecto, el clima y las condiciones de la carretera.
El mecánico Juan José Ebenezer considera que los neumáticos para todas las estaciones pueden evitar el cambio entre cubiertas de verano e invierno. (@juanjoseebenezer)
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La elección de los neumáticos adquiere especial importancia cuando cambia el tiempo y aumentan las precipitaciones. El estado de las cubiertas, su capacidad de evacuación de agua y la coherencia entre los modelos instalados pueden condicionar el comportamiento del vehículo en trayectos urbanos, carreteras secundarias y viajes largos.

Ante ese escenario, el mecánico Juan José Ebenezer ha planteado una serie de recomendaciones para los conductores. El experto ha pedido revisar la elección de neumáticos ante la llegada de lluvias y ha recomendado no combinar cubiertas distintas según el eje: “Poned los cuatro neumáticos iguales, que el resultado va a ser bastante bueno”.

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La sugerencia apunta a evitar configuraciones en las que cada eje tenga una respuesta distinta sobre el asfalto. Las diferencias entre compuestos, dibujos y niveles de desgaste pueden modificar las sensaciones al volante, sobre todo cuando el pavimento está mojado. Mantener un juego homogéneo facilita que el vehículo responda de una forma más previsible en aceleraciones, frenadas y cambios de dirección.

Neumáticos para todas las estaciones

Ebenezer indica que ya recibe a personas que cambian sus neumáticos por las condiciones meteorológicas y recuerda que, en determinadas áreas y con más frecuencia en otros países, se requieren modelos de invierno.

Para quienes recorren rutas con climas diversos, describe el uso de neumáticos para todas las estaciones (all season) en su propio vehículo: “Me interesa más poner esto y no tener que estar cambiando de verano a invierno”.

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Industria del neumático
Diferentes tipos de neumáticos (Foto: Shutterstock)

La elección entre un neumático de verano, uno de invierno o una alternativa para todas las estaciones también depende del uso habitual del coche. No es igual circular de forma diaria por ciudad que viajar con frecuencia por zonas de montaña o atravesar regiones con cambios de temperatura y condiciones de calzada.

En ese sentido, el mecánico plantea los neumáticos para todas las estaciones como una opción práctica para quienes buscan evitar el reemplazo periódico entre dos juegos de cubiertas.

Neumáticos según el terreno

El mecánico sostiene que este tipo de cubierta puede servir para circular por nieve, barro y carretera en un uso habitual, aunque la elección depende de factores como el sonido, la dureza y el agarre. Diferencia esa utilización de un circuito, donde se busca la máxima adherencia, y de la nieve extrema, para la que pueden ser necesarios neumáticos de tacos.

Su explicación distingue entre las necesidades de un conductor cotidiano y las exigencias de situaciones específicas. El rendimiento buscado en un circuito no coincide con el de un vehículo que circula en trayectos convencionales, donde también influyen el confort, el ruido de rodadura y la durabilidad. Tampoco todos los episodios de nieve requieren la misma solución: las condiciones más severas pueden demandar una cubierta diseñada para superficies con una acumulación mayor.

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También advierte que algunos talleres priorizan el precio, la rapidez o el stock disponible al momento de aconsejar a un cliente. “Muchas veces también en los talleres me encuentro personas que no tienen ni pajolera idea y te recomiendan lo que es más barato, lo que es más rápido, lo que tienen en stock”, afirma.

Antes de aceptar una recomendación, Ebenezer plantea que el conductor valore qué tipo de recorridos realiza y qué condiciones afronta con mayor frecuencia. El precio y la disponibilidad inmediata pueden influir en la decisión, pero no sustituyen la necesidad de elegir una cubierta acorde al uso previsto y de mantener una configuración adecuada en las cuatro ruedas.

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