De la alerta en la frontera a la “tensión sanitaria”: la preocupación en Ceuta se centra ahora en la salud de migrantes y residentes

Imagen de la playa El Trampolín de Ceuta, donde se encuentran algunos grupos de migrantes. (EFE/ Reduan)

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Ceuta sigue lejos de recuperar la normalidad y la preocupación ahora no solo está en la frontera o en sus calles, sino en la situación sanitaria. Han transcurrido 17 días desde que el 30 de julio cerca de 72.000 personas cruzaran a la ciudad autónoma desde Marruecos y, aunque la gran mayoría regresó al país en menos de 48 horas, aún permanecen alrededor de 5.000 migrantes adultos y un total de 1.898 menores no acompañados, lo que incrementa la presión sobre el sistema sanitario. El Gobierno niega que haya situación de colapso sanitario, aunque admite que algunas áreas hospitalarias “están tensionadas” y que existe una “falta de salubridad” en las zonas donde se encuentran, pero desde el Colegio de Médicos ceutí advierten que el personal sanitario muestra signos de “agotamiento” en un sistema que ya arrastraba un déficit estructural y que cuenta con una plantilla inferior a la media nacional.

Así, los médicos señalan un aumento de lesiones, infecciones, problemas de salud mental, casos de sarna y otros procesos infecciosos entre quienes permanecen en asentamientos improvisados. En entrevista con Onda Cero, el presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, aseguró el pasado viernes que la situación es “crítica” y advirtió que negar la saturación equivale a transmitir una imagen de normalidad que no refleja las condiciones reales en la ciudad.

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Por ello, estos profesionales han reclamado una mayor implicación del Gobierno ante la presión asistencial con medidas que incluyan un hospital de campaña, refuerzos procedentes de otros puntos de España y la reapertura de instalaciones para ampliar la capacidad de atención. También desde la Confederación Española de Sindicatos Médicos (CESM) han solicitado una mayor presencia del Ministerio de Sanidad en la ciudad.

La ministra de Sanidad, Mónica García, habla con personal sanitario en Ceuta. (Ministerio de Sanidad)

La ministra de este departamento, Mónica García, insistía este domingo en que “no existe un colapso sanitario” en Ceuta tras la crisis migratoria y humanitaria, aunque hay algunas áreas hospitalarias, y sobre todo en Atención Primaria, que están tensionadas. Lo que hay, explicó, es un riesgo para los migrantes derivado del hacinamiento de personas, por eso el Ministerio de Sanidad ha propuesto a la ciudad autónoma que habilite y ceda más espacios para poder hacer diagnósticos precoces y “mejorar así las condiciones de salud” de los migrantes.

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García, que se reunió con el delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez, con la directora del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa), Isabel Muñoz, y con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, así como con el Colegio de Médicos y organizaciones sociales, cifró en 5.801 las personas que han sido atendidas en los últimos 15 días por el sistema sanitario ceutí. También indicó ante la prensa que el 60% de las atenciones se ha canalizado a través de Atención Primaria, donde 60 profesionales se han incorporado como refuerzo, y el 40% por las Urgencias hospitalarias. Además, de las 212 camas de las que dispone el Hospital Universitario, 101 están ocupadas y 111 permanecen libres. Por el momento, Sanidad asegura que hay 28 pacientes migrantes ingresados.

Según los datos proporcionados por el ministerio, el mismo 30 de julio, Ingesa activó el Nivel 1 del Plan de Catástrofes Externas del Hospital Universitario de Ceuta con cinco objetivos: mantener la actividad sanitaria ordinaria de la población ceutí, evitar que la atención a las personas migrantes interfiriese con la del resto de la población, incrementar los puntos de asistencia, diversificar los flujos asistenciales y evitar la concentración de pacientes en un único dispositivo.

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Jóvenes migrantes juegan con una pelota en una zona industrial donde duermen en Ceuta. (REUTERS/Violeta Santos Moura)

“Durante estas dos semanas no se ha suspendido ni aplazado una sola consulta ni una sola intervención programada”, señaló la ministra, para aclarar que “desde el primer día se establecieron circuitos diferenciados y se reforzó la asistencia mediante la apertura de los centros de salud en horario de mañana y tarde, dispositivos específicos durante fines de semana y festivos y un punto de atención en la playa del Trampolín”.

Refuerzo de los recursos destinados a limpieza

Con el objetivo también de evitar una emergencia sanitaria, el Gobierno liderado por el popular Juan Jesús Vivas ha puesto en marcha un plan de salud pública con vigilancia de enfermedades y control de agua potable.

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Además, el Ejecutivo autonómico asegura que ha incrementado un 70% los recursos destinados a limpieza, recogida de residuos y mantenimiento de espacios públicos tras la entrada masiva de migrantes. En concreto, desde el 2 de agosto, un operativo especial con más de 750 trabajadores se encarga de reforzar estas tareas en distintos puntos de la ciudad, aunque la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda reconoce que los recursos disponibles se encuentran “totalmente desbordados e insuficientes” ante la situación.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

Por el momento, la frontera de Ceuta continúa blindada y permanece sin incidencias, según ha informado la Delegación del Gobierno. Los dispositivos de seguridad siguen activos tras el refuerzo implementado el 15 de agosto, cuando se difundieron llamamientos en redes sociales para una nueva entrada masiva, aunque finalmente ese día no se registraron intentos de acceso en la ciudad. Fuentes marroquíes, no obstante, reportaron algunos movimientos de grupos hacia Ceuta en las inmediaciones de Castillejos (Fnideq), situada a varios kilómetros del perímetro fronterizo.

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Según los últimos datos de la ONG Caminando Fronteras, 145 personas han fallecido desde el pasado 30 de julio y hasta el 11 de agosto. De ellos, 67 cadáveres se han recuperado en territorio marroquí y los78 restantes en la ciudad autónoma española.