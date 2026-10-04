‘La Transición para jóvenes’ para quitar el edulcorante de las lecciones de historia: “La libertad, como el oxígeno, se valora cuando te falta, y a ellos no les ha faltado”

Varios jóvenes realizan el saludo fascista durante una nueva jornada de protestas en Ferraz. (Alejandro Martínez Vélez/Europa Press)

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¿Qué fue la Transición? ¿Quiénes fueron sus héroes, si es que realmente los hubo? ¿Y sus villanos? ¿Fue violenta o pacífica? ¿Hubo consenso? Ni siquiera quienes la vivieron podrían responder a estas preguntas con certeza. Hay tantas respuestas como españoles. Los que la vivieron no conocen todas sus aristas; muchas pasaron desapercibidas para la prensa. Quienes no la vivieron, solo cuentan con un relato construido con las voces de algunos y los silencios de otros.

El reconocido periodista José A. Martínez Soler y su hijo Erik Martínez Westley, productor y documentalista, han escrito a cuatro manos La Transición para jóvenes (Catarata, 2026), con la que pretenden dar una respuesta a ese segundo grupo de españoles que nació mucho después de 1978 y que desconoce las circunstancias en las que se forjó la democracia en España. Después de explicar cómo fueron la Guerra Civil y la dictadura franquista, los autores de Franco para jóvenes acercan ahora las claves de la Transición a quienes no la vivieron.

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Para Martínez Soler, los años posteriores a la muerte de Franco conforman “esa época de la que todos hablan sin saber demasiado”. En conversación con Infobae, explica que “ni fue pacífica ni fue ejemplar, pero tampoco fue un fraude”. Ese es el consenso al que llegó con su hijo, que no vivió aquella época en primera persona y que forma parte de la generación crítica con la amnistía a los cargos franquistas.

Erik Martínez Westley, a la izquierda, y José Antonio Martínez Soler, a a derecha. (Cedida)

“Mi hijo, como la gente de su generación, nos echaba en cara a los mayores o los abuelos que habíamos hecho una chapuza, que habíamos cedido ante los franquistas y que habíamos dejado todos sus privilegios, pero en realidad se hizo lo que se pudo porque teníamos al ejército franquista encima”, explica Martínez Soler. Recuerda también que en ese impasse entre la dictadura y la democracia, “todos desconocíamos la fuerza del contrario”. El temor a una nueva guerra civil, a que la sangre volviera a llegar al río, propició el entendimiento. “El reconocimiento a la fuerza del otro nos hizo ser demócratas y llegar a acuerdos”, sostiene el periodista.

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“Tanto los reformistas como los franquistas y los revolucionarios que querían una dictadura del proletariado se hicieron demócratas porque veían que no había otro futuro más que ir a Europa y el camino era la democracia”, reflexiona.

Ni pacífica ni extremadamente sangrienta

El libro desmonta el mito de que la Transición fue pacífica. El periodista niega esa afirmación que aún pervive en el imaginario colectivo, pero afirma que tampoco fue “extremadamente sangrienta y violenta”. Martínez Soler es una voz más que autorizada para sostener esta afirmación: fue secuestrado y torturado por miembros franquistas de la Guardia Civil en 1976. Durante días le torturaron para saber quién le había filtrado una información que había publicado en prensa bajo su firma sobre ciertos movimientos internos dentro del instituto armado que buscaban colocar en órganos de poder del cuerpo a los mandos más cercanos a la dictadura.

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Este es solo uno de los episodios violentos, de todos los que hubo. La comisión encargada de estudiar la vulneración de derechos humanos entre 1979 y 1983 reconoce como víctimas de la extrema derecha o de las fuerzas de seguridad a 63 personas asesinadas entre 1979 y 1983. El informe encargado por el Gobierno reconoce que la aprobación y aplicación de la Constitución en 1978 “no bastó por sí sola para acabar de inmediato” con las prácticas de la dictadura. La Transición fue, en realidad, un “espacio gris” donde hubo “violencia política de diferentes agentes” y en el que “continuaron produciéndose intervenciones ilegales contra los principios democráticos”.

El teniente coronel Antonio Tejero Molina, pistola en mano, ordena silencio a los diputados durante el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 en el Congreso de los Diputados. (Archivo)

“Era una espiral de violencia muy grande”, insiste Martínez Soler. La lista es larga: “Al morir Franco, la ETA se volvió más dura, pero no eran solo los terroristas, los GRAPO y las FRAP; con la extrema derecha también hubo crímenes, asesinatos, torturas por parte del Batallón Vasco Español, la Triple A, las fuerzas y cuerpos de la Guardia Civil, la policía armada. También había lo que se llamaba ‘policías de gatillo fácil’, que disparaban con mucha facilidad armas de fuego en manifestaciones y hubo muchos muertos”.

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Aparcamientos, pisos y una herencia millonaria: el incalculable patrimonio de la familia Franco.

“La libertad es como el oxígeno”

Al periodista le preocupa la mirada de los jóvenes hacia el pasado. A finales de 2025, por el 50 aniversario de la muerte del dictador Franco, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) preguntó a los españoles cómo calificaban el régimen. De aquella encuesta se desliza un dato que preocupa a los historiadores: uno de cada cinco españoles de entre 18 y 24 años califica el régimen de Franco como “bueno” o “muy bueno”. A Martínez Soler la cifra le espanta. “A los jóvenes hay que decirles que la libertad, como el oxígeno, se valora más cuando te falta. Y a ellos, como no les ha faltado, no la valoran”, sostiene.

De ahí nace su interés por escribir el libro. “Lo importante es que sepan separar los hechos de las opiniones y que sepan convivir con las redes sociales, que están llenas de desinformación, de bulos, de mentiras”, opina. No obstante, entiende qué les puede llevar a esas posturas: “Están enfadados porque no hay vivienda para ellos y creen erróneamente que viven peor que sus padres, cuando no es verdad, solo tienen otros problemas distintos. El Estado del Bienestar, por ejemplo, no existía cuando yo era joven”.

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Para Martínez Soler, ese grupo de jóvenes que cree que con Franco se vivía mejor está pecando de lo que llama Bauman la ‘nostropía‘, la nostalgia por un paraíso que nunca existió. Culpa al sistema educativo de ello, ya que en las aulas se pasa de puntillas por todo el siglo XX. La cura, considera, reside en la formación crítica y real, que empieza por asumir los errores de la Transición y contarla sin edulcorantes.