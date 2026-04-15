Arranca el megaproyecto Madrid Nuevo Norte donde se construirán 10.500 viviendas y un gran distrito financiero con 20 torres

Render de Las Tablas Oeste, que forma parte de Madrid Nuevo Norte. REMITIDA / HANDOUT por CREA MADRID NUEVO NORTE

Madrid da este miércoles el pistoletazo de salida a uno de los desarrollos urbanísticos más ambiciosos de Europa. Tras más de tres décadas de planificación, Madrid Nuevo Norte inicia oficialmente sus obras con la firma del acta de replanteo que marca el inicio de los trabajos en Las Tablas Oeste, marcando un hito en la transformación del norte de la capital.

El consejero delegado de la promotora, José Ignacio Morales, ha sido el encargado de anunciar este avance durante su intervención en el Foro Wake Up! Spain, donde ha trasladado la relevancia de este momento para la ciudad. “Estamos llenos de ilusión y con mucha responsabilidad, porque después de treinta y tantos años yo creo que es momento de hacer las cosas y, por supuesto, hacerlas tan bien como Madrid se merece”, ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Este paso supone el arranque efectivo de un proyecto que durante años fue conocido como Operación Chamartín y que ahora entra en fase de ejecución real. Las obras comienzan en uno de los cuatro grandes ámbitos del plan, que incluye también Malmea-San Roque-Tres Olivos, el Centro de Negocios y la estación de Chamartín.

03/07/2025 Maqueta de Madrid Nuevo Norte POLITICA

Un proyecto de escala histórica

Madrid Nuevo Norte se presenta como una intervención urbana de dimensiones colosales. Con una superficie total de 3,4 millones de metros cuadrados y una longitud de 5,6 kilómetros, el desarrollo contempla la construcción de casi 10.500 viviendas.

Además, el plan incluye 1,5 millones de metros cuadrados destinados a oficinas y 400.000 metros cuadrados de zonas verdes, entre las que destaca un gran parque central de 13 hectáreas que aspira a convertirse en uno de los pulmones de la ciudad.

El objetivo, según sus impulsores, es claro: situar a Madrid en la élite urbana global. La aspiración es que la capital española pueda competir directamente con ciudades como Nueva York, Londres, París, Frankfurt o Shanghái en términos de atracción económica y talento.

“Un proyecto diferencial” para “sentar las bases” de la ciudad “más dinámica del futuro”, ha defendido Morales, quien ha insistido en la importancia de la sostenibilidad y la calidad urbana como ejes centrales del desarrollo.

Los residentes del noreste de Madrid se han concentrado frente a la parada de metro de Pinar de Chamartín al grito de ‘La línea 1 se queda’, para tumbar el anteproyecto autonómico que quiere dar al ‘Madrid Nuevo Norte’ su acceso al centro y que supondrá un riesgo

El nuevo corazón empresarial de Madrid

Uno de los pilares de Madrid Nuevo Norte será su papel como nuevo centro de negocios. El desarrollo prevé la construcción de un gran distrito financiero con 1,5 millones de metros cuadrados de oficinas, incluyendo una veintena de torres que redefinirán el skyline de la capital.

Morales ha subrayado el potencial de este espacio para atraer empresas y talento internacional. Madrid aspira así a consolidarse como un polo de referencia para compañías globales que buscan expandirse en Europa.

“Madrid y el área metropolitana tienen censados 18,2 millones de metros cuadrados de oficinas, de los cuales, si te circunscribes un poco a lo que queda dentro de la M-30, el nivel de ocupación ahora mismo es del 97,6%. Ese 2,4% de no ocupación es lo que en el sector atribuimos a la mera rotación de los inquilinos. Es decir, las oficinas en Madrid están en ocupación plena”, ha explicado.

Este contexto de alta ocupación refuerza la necesidad de ampliar la oferta de espacios empresariales, especialmente en un momento en el que la ciudad busca atraer inversión extranjera y consolidar su crecimiento económico.

Más que un desarrollo inmobiliario

Pese a la magnitud de la inversión inmobiliaria, los responsables del proyecto insisten en que Madrid Nuevo Norte va mucho más allá del ladrillo. Morales ha rechazado de forma contundente que se trate únicamente de una operación urbanística. “Tenemos una enorme responsabilidad y tenemos que acabar haciendo el proyecto que Madrid merece en términos de la calidad”, ha señalado.

En este sentido, el proyecto se define como una gran actuación de infraestructuras que tendrá como eje central la transformación de la estación de Chamartín Clara Campoamor. Esta infraestructura está llamada a convertirse en una de las más importantes de Europa.

De hecho, se prevé que sea la cuarta estación ferroviaria más grande del continente, solo por detrás de Roma Termini, la Gare du Nord de París y la estación central de Múnich, con una capacidad estimada de hasta 100 millones de pasajeros anuales.

Un reto en movilidad e infraestructuras

El desarrollo de Madrid Nuevo Norte también plantea importantes desafíos en materia de movilidad y planificación urbana. El traslado del centro de negocios hacia el norte de la ciudad implicará un incremento significativo del tráfico y de los desplazamientos diarios.

“Tenemos que rehacer toda la entrada de agua dulce de la estación; tenemos que rehacer todos los nudos de circulación del norte de Madrid porque se calcula que este desplazamiento del centro de negocios, vamos a decir, esa decantación interna del mundo de las oficinas de otras ubicaciones hacia el norte de Madrid va a generar el doble de tráfico”, ha señalado Morales.

Asimismo, considera que deben garantizar que las infraestructuras que construyan tienen “esa capacidad de digestión de ese flujo nuevo, vamos a decir, de movilidad que se genera hacia el norte de Madrid”. Por ello, una parte fundamental del proyecto se centrará en la modernización de infraestructuras y en la creación de soluciones que permitan absorber este aumento de la movilidad sin colapsar la ciudad.