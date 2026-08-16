Del megaincendio de Ávila y Madrid a la Sierra de la Culebra en Zamora: los peores incendios forestales de la historia de España se han producido en los últimos 5 años

Residentes y bomberos trabajan para extinguir un incendio forestal que avanza en la provincia de Zamora, España, a 29 de julio de 2026. (REUTERS/Umit Bektas)

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2025 supuso un punto de inflexión en nuestra forma de mirar los incendios forestales. Se superaron las 350.000 hectáreas quemadas y se consideró el peor año de la historia en materia de fuego y suelo arrasado. Sin embargo, 2026 va camino de superar este récord. La vicepresidenta tercera del Gobierno de España y ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, señalaba la semana pasada que todo apunta a que 2026 superará las cifras récord de 2025.

Este año, el fuego ha engullido ya 285.000 hectáreas en suelo español en un total de 412 incendios, según el Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). “Los datos nos llevan a decir que en este momento es el peor. Hemos empezado mucho antes la temporada de incendios y los datos avalan que es un año especialmente dramático; queda todavía campaña, ojalá no se cumplan las previsiones, pero apunta al peor año en materia de incendios”, explicaba la ministra.

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Las declaraciones de Aagesen llegaban antes de que el incendio forestal de Niebla (Huelva) hubiera recorrido 38.000 hectáreas hasta convertirse en el mayor de la historia de Andalucía, pero después de que España registrara el peor incendio de su historia, el que abarcó la provincia de Ávila y el oeste de la Comunidad de Madrid.

Ahora bien, con estos datos, la clasificación de peores incendios por extensión de España se modifica y a la espera de que los gobiernos regionales y el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico (MITECO) publiquen los datos definitivos, el de Niebla sería el segundo mayor incendio desde que hay registros. Queda solo por detrás del de Ávila y la sierra oeste de la Comunidad de Madrid, y por delante del del Mierla, en Guadalajara, que también es el mayor registrado en Castilla-La Mancha hasta la fecha. Bajo esta premisa, el balance del ranking de peores incendios es el siguiente:

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Una infografía detalla los incendios forestales más extensos en España, señalando los récords históricos de superficie quemada y las cifras provisionales de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

80.000 hectáreas calcinadas en el megaincendio de Ávila y la Comunidad de Madrid

El incendio que se declaró el pasado 22 de julio en el término municipal de Burgohondo (Ávila) y que se ha convertido en el de mayor extensión desde que hay registros en España al arrasar más de 50.000 hectáreas se declaró controlado el pasado sábado 15 de agosto, 25 días después. Es ya “el incendio más importante y más agresivo de la historia de España”, declaraba el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, mucho antes de su control.

El incendio se originó en el municipio de Burgohondo, aunque tomó como denominación la localidad de Navaluenga. Todo apunta, según la investigaciones, a que se inició por el uso de maquinaria pesada no autorizada en una zona forestal.

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El fuego ha afectado gravemente a municipios del Valle del Alberche, Tierra de Pinares, sierra de Gredos y Valle del Tiétar, además del entorno del embalse de El Burguillo.

Los equipos de extinción trataron a este fuego, que incluso llevó al Gobierno a declarar el estado de emergencia, y a los aledaños de San Martín de Valdeiglesias y Villa del Prado, de la Comunidad de Madrid, como a único gran incendio, que habría engullido cerca de 80.000 hectáreas de superficie forestal con perímetro total de 280 kilómetros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este jueves que el incendio que afecta a las provincias de Ávila y Madrid que ha quemado más de 75.000 hectáreas baja a nivel dos y por tanto se pone fin a la emergencia nacional.

La declaración de emergencia de interés nacional, en base a la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil, fue una medida inédita. Se trata de la primera vez en la historia que se recurre a este mecanismo por un incendio forestal. Hasta ahora solo se había aplicado por el gran apagón eléctrico.

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Esta decisión, adoptada tras solicitar Madrid la Situación Operativa 3 del plan Infoma por el viento y la evacuación de miles de vecinos, traspasó la dirección del operativo al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la UME al frente del mando operativo. La dirección única permitirá coordinar todos los recursos estatales, autonómicos y locales, e incluso requerir apoyo a otras comunidades no afectadas.

38.000 hectáreas afectadas en Niebla

El de Niebla, en Huelva, que se ha convertido en el mayor de la historia de Andalucía, con 38.000 hectáreas afectadas. La cifra es aún provisional, pero se trataría del segundo peor incendio forestal de la historia de España tras diez días activo. Este domingo, la Dirección de Extinción del Plan Infoca daba por estabilizado el incendio declarado el pasado 6 de agosto.

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Las labores de extinción se volvieron casi imposibles, según la Junta, por los cambios continuos de viento, las temperaturas muy elevadas, la baja humedad, los episodios de comportamiento extremo, la inversión térmica, la actividad convectiva, los focos secundarios a gran distancia y las reactivaciones dentro del terreno recorrido por el fuego. En los momentos de mayor despliegue se han movilizado más de 1.100 efectivos, hasta 33 medios aéreos, 21 autobombas y 18 buldóceres.

Vista de la tierra quemada por el incendio de Niebla, a 15 de agosto de 2026. (EFE/ David Arjona)

Tras el cambio en el estatus del incendio, se ha permitido el regreso a sus viviendas de las últimas 417 personas que permanecían desalojadas. El retorno se realiza de forma ordenada y segura, bajo la coordinación de los servicios de emergencia. En total, fueron cerca de 700 vecinos los que tuvieron que abandonar su casa ante el avance de la llamas.

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Larouco-Quiroga-Oencia, el mayor incendio forestal de la historia hasta 2025

El tercer mayor incendio de la historia de España, con datos provisionales, sería el que comenzó el 13 de agosto de 2025 en Larouco (Ourense), que pasó luego a Quiroga (Lugo) y a Oencia (León), quemando un total de 37.765 hectáreas. Hasta este verano, se consideraba el peor de la historia. Aparte de su inabarcable tamaño para los bomberos, puso en peligro en Galicia a 98 poblaciones y rodeó 31 pueblos.

Además, parte del patrimonio natural de se vio afectado. Las Médulas, patrimonio de la Humanidad por la Unesco, ardieron y aún tardará décadas en recomponerse. Y miles de personas fueron evacuadas, demostrando una vez más que el problema de los incendios es ya una emergencia civil de gran magnitud.

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Tras colaborar con los incendios en León, las unidades de emergencia parten para enfrentarse a los incendios de Requeixo Chandrexa de Queixa (Fuente: @UMEgob).

32.000 hectarias arrasadas en La Mierla (Guadalajara), el peor incendio de Castilla-La Mancha

No fue hasta el 3 de agosto de este verano que el Gobierno de Castilla-La Mancha desescaló a nivel 0 el incendio forestal declarado el 16 de julio en el término municipal de La Mierla, en Guadalajara. Llegó a alcanzar el nivel 2 de emergencia y desde su inicio resultaron afectadas aproximadamente 32.000 hectáreas, con un perímetro de alrededor de 120 kilómetros, convirtiéndose en el mayor incendio forestal registrado en la comunidad autónoma. Con los datos provisionales, sería el cuarto peor incendio desde que hay registros en España.

Los bomberos trabajan en el lugar del incendio de La Mierla, en Albendiego, Guadalajara, a 21 de julio de 2026. (REUTERS/Ana Beltrán)

Durante la emergencia fue necesario evacuar 34 municipios y decretar el confinamiento de otros 14, con el objetivo de garantizar la seguridad de la población.

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2022, el año negro de Zamora

En 2022, el incendio de la Sierra de la Culebra, en Zamora, iniciado el 17 de julio y extinguido el 31 de agosto, afectó a 26.182 hectáreas. Cuatro personas fallecieron, 12 resultaron heridas, 2.700 personas de unas 20 localidades fueron evacuadas y una población tuvo que ser confinada, además de producirse daños en viviendas y cortes en la línea de AVE y en siete carreteras, dos de ellas de la red estatal.De nuevo, hasta esa fecha, había resultado ser el mayor de la historia. Ahora, sería el quinto.

Ese mismo año ardió también Riofrío de Aliste, en Zamora, donde el fuego iniciado el 15 de junio no se extinguió hasta el 29 de agosto tras quemar 24.074 hectáreas. Allí fueron evacuadas y realojadas 2.690 personas de 26 localidades, una población fue confinada, un interviniente resultó herido y también hubo daños en viviendas y cortes ferroviarios.