La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

El fuego ha engullido ya 284.000 hectáreas en suelo español en lo que va de año en un total de 412 incendios, según los datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). Actualmente, el incendio activo que más preocupa es el de Las Peñas de Riglos, en Huesca, donde el fuego ha calcinado más de 15.000 hectáreas. El que ya está controlado es el de Niebla, en Huelva, que se ha convertido en el mayor de la historia de Andalucía, con 38.000 hectáreas afectadas.
Los vecinos desalojados de Huelva y Sevilla vuelven a sus casas
El incendio de Niebla, que ha afectado a once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, sigue activo, aunque los operativos, después de que el viernes se abandonara la situación de “fuera de capacidad de extinción”, han conseguido controlarlo.
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En el mayor incendio forestal de la historia de Andalucía han llegado a intervenir hasta un millar de efectivos con 353 medios materiales, entre ellos 21 autobombas, 18 buldóceres y hasta 33 medios aéreos. Ya se empieza a vislumbrar el principio del fin.
Con la mejora de la situación y tras diez días de lucha intensa contra el fuego, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que los más de 700 vecinos que fueron desalojaos por su seguiridad ya pueden volver a sus casas. Al regresar, encontrarán un paisaje muy distinto al que dejaron.
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15.000 hectáreas calcinadas en el incendio forestal de Huesca
Los trajes de protección de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se pueden ver actualmente en Aragón, donde las llamas han empezado a coger fuerza en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. El fuego, que continúa devorando hectáreas sin control, ha provocado el despliegue de uno de los mayores dispositivos de extinción en la comunidad autónoma. Según la última actualización del Gobierno de Aragón, se mantienen desalojados a los más de mil vecinos de los 19 pueblos que fueron evacuados, además del Camping Pirineos de Santa Cilia, un campamento de niños y el camping motero de Anzánigo.
Tras otra noche complicada, en la que han ardido 3.000 hectáreas más, la cifra de monte quemado aumenta hasta más de 15.000 hectáreas. Durante la madrugada, las labores más complejas se han centrado en la defensa de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, así como en el avance del fuego hacia Centenero, Botaya, Atarés, Binacua y Santa Cruz de la Serós. En todos los casos, los efectivos han conseguido que el fuego no entrara en las poblaciones.
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