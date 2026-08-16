La destrucción de fuego, en imágenes: el incendio de Niebla (Huelva) está estabilizado, pero el de Las Peñas de Riglos (Huesca) sigue descontrolado con mil vecinos desalojados

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y bomberos trabajan para evacuar los valiosos bienes históricos del Monasterio de San Juan de la Peña ante la amenaza del incendio forestal en Peñas de Riglos.

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El fuego ha engullido ya 284.000 hectáreas en suelo español en lo que va de año en un total de 412 incendios, según los datos del Sistema de Información Europeo de Incendios Forestales (EFFIS). Actualmente, el incendio activo que más preocupa es el de Las Peñas de Riglos, en Huesca, donde el fuego ha calcinado más de 15.000 hectáreas. El que ya está controlado es el de Niebla, en Huelva, que se ha convertido en el mayor de la historia de Andalucía, con 38.000 hectáreas afectadas.

Los vecinos desalojados de Huelva y Sevilla vuelven a sus casas

El incendio de Niebla, que ha afectado a once municipios de las provincias de Huelva y Sevilla, sigue activo, aunque los operativos, después de que el viernes se abandonara la situación de “fuera de capacidad de extinción”, han conseguido controlarlo.

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En el mayor incendio forestal de la historia de Andalucía han llegado a intervenir hasta un millar de efectivos con 353 medios materiales, entre ellos 21 autobombas, 18 buldóceres y hasta 33 medios aéreos. Ya se empieza a vislumbrar el principio del fin.

Los trabajos de control del fuego continúan una semana después de su notificación

Con la mejora de la situación y tras diez días de lucha intensa contra el fuego, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este domingo que los más de 700 vecinos que fueron desalojaos por su seguiridad ya pueden volver a sus casas. Al regresar, encontrarán un paisaje muy distinto al que dejaron.

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Vista de la tierra quemada por el incendio de Niebla, a 15 de agosto de 2026. (EFE/ David Arjona)

Columna de humo del incendio de Niebla vista desde Punta Umbría, a unos 50 kilómetros de distancia, a 13 de agosto de 2026. (EFE/ Alberto Diaz)

Vecinos de El Madroño (Sevilla), durante la evacuación del municipio, debido al incendio de Niebla. (EFE/ Mauri Buhigas)

Miembros de las unidades 401 y 402 de BRICA en Granada utilizan herramientas manuales para contener un incendio forestal en Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

Un aeroplano durante las labores de extinción en Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

Incendio junto al embalse del Corumbel Bajo en La Palma del Condado, Huelva, a 12 de agosto de 2026. (EFE/Alberto Díaz)

El fuego en el incendio de Niebla, a 8 de agosto de 2026. (REUTERS/Mikel Konate)

Un miembro de la UME durante la extinción del incendio en el paraje Raboconejo de Niebla. (Clara Carrasco/Europa Press)

15.000 hectáreas calcinadas en el incendio forestal de Huesca

Los trajes de protección de los miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) se pueden ver actualmente en Aragón, donde las llamas han empezado a coger fuerza en el incendio forestal de Las Peñas de Riglos. El fuego, que continúa devorando hectáreas sin control, ha provocado el despliegue de uno de los mayores dispositivos de extinción en la comunidad autónoma. Según la última actualización del Gobierno de Aragón, se mantienen desalojados a los más de mil vecinos de los 19 pueblos que fueron evacuados, además del Camping Pirineos de Santa Cilia, un campamento de niños y el camping motero de Anzánigo.

Camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia desplegados en una carretera cercana a edificios residenciales

Tras otra noche complicada, en la que han ardido 3.000 hectáreas más, la cifra de monte quemado aumenta hasta más de 15.000 hectáreas. Durante la madrugada, las labores más complejas se han centrado en la defensa de Santa María de la Peña, Triste y Yeste, así como en el avance del fuego hacia Centenero, Botaya, Atarés, Binacua y Santa Cruz de la Serós. En todos los casos, los efectivos han conseguido que el fuego no entrara en las poblaciones.

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Un miembro de la UME durante la extinción del incendio Las Peñas de Riglos, a 16 de agosto de 2026. (X/@ume)

Una columna de humo por el incendio forestal de Las Peñas de Riglos (Huesca), desde Santa María de la Peña, a 14 de agosto de 2026. (EFE/Toni Galán)

Los agricultores construyen cortafuegos en el pueblo de Santa María de la Peña, a 14 de agosto de 2026. (EFE/Toni Galán)

Camiones de bomberos y otros vehículos de emergencia desplegados en una carretera cercana a edificios residenciales