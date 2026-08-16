Tus persianas pueden ser el próximo nido de avispas y otros insectos: nunca cometas estos errores

Nido de avispas en una persiana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Con la llegada del verano y las altas temperaturas, muchos insectos aumentan su actividad. Por este motivo, es importante tomar precauciones y preparar nuestro hogar para que no entre ninguno de estos bichos.

En especial, hay que tener cuidado con las avispas, ya que son muy territoriales, especialmente cuando están cerca de su nido. Por lo tanto, si anidan en un rincón de tu casa, tu seguridad puede estar en peligro.

Una buena forma de prevenir esta situación es revisar aquellos puntos que pueden pasar desapercibidos y que, sin embargo, ofrecen a estos insectos un espacio ideal para instalarse. Las persianas son uno de ellos, especialmente cuando cuentan con pequeños huecos o zonas de difícil acceso. Para evitar que se instalen en tus persianas, es fundamental no cometer errores que se pueden evitar.

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Errores que atraen a las avispas

Uno de los principales errores es dejar alimentos y bebidas dulces al alcance de las avispas, especialmente durante los meses de más calor. Si dejas fruta o bebidas azucaradas y tienes la ventana abierta durante mucho tiempo, es posible que estos insectos entren a tu casa o se instalen en las persianas.

También hay que prestar especial atención a la basura y a los propios cubos. Dejarlos abiertos o permitir que queden restos y líquidos derramados alrededor puede atraer a las avispas, sobre todo al final del verano.

Hay un error que muchos desconocen, pero las colonias y determinados productos de limpieza aromáticos pueden atraerlas. En concreto, conviene tener especial cuidado con las fragancias dulces y florales, ya que pueden resultar especialmente atractivas para ellas.

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Factores clave para evitar su llegada

Además de eliminar aquellos elementos que pueden atraerlas, hay algunas medidas sencillas que ayudan a reducir las posibilidades de que las avispas se instalen en tus persianas. Una de las más importantes es revisar el cajón de la persiana, los marcos y los pequeños huecos que puedan quedar alrededor. Estos espacios ofrecen las condiciones necesarias para construir sus nidos.

La picadura de la avispa asiática puede ser mortal en algunos casos

También es importante mantener limpias estas zonas y retirar los restos acumulados, especialmente cuando se cuelan hojas u otros materiales orgánicos. Otro punto clave es sellar las grietas y aberturas que puedan servir como entrada. Si alrededor de la ventana o de la persiana existen pequeños espacios por los que estos insectos pueden acceder a cavidades interiores, conviene repararlos y mantener las zonas de acceso bien cerradas.

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Por último, conviene vigilar cualquier actividad inusual alrededor de las persianas. Si observas que hay avispas de vez en cuando en tu persiana o cerca de ellas, puede ser una señal de que están construyendo su nido.

Si se trata de una presencia puntual y no hay indicios de que exista un nido, pueden utilizarse insecticidas específicos para avispas. Sin embargo, es importante utilizarlos siguiendo las instrucciones del fabricante y tomando las precauciones indicadas para evitar riesgos para la salud.

Si la situación escala o sospechas que hay un nido establecido, existen profesionales especializados en control de plagas que pueden revisar la situación, localizar el posible nido y determinar cuál es la forma más segura de actuar.

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