El bonito gesto de María Perez con su competidora y amiga íntima durante la final de Marcha atlética del Europeo de Birmingham

María Pérez celebra con Antonella Palmisano tras ganar la final de marcha en Tokio en 2025. (REUTERS/Sarah Meyssonnier)

Guardar

El deporte es competición y fair play a partes iguales, y María Pérez, doble campeona olímpica y mundial, ha dado hoy una lección de ambas cosas al sujetar a su amiga y competidora en la final que se vive este sábado 15 de agosto en Reino Unido para que no se cayera durante la final de marcha en la que pueden conseguir ambas una medalla.

España, con 93 atletas en Birmingham y dos medallas ya aseguradas, afronta desde este viernes la recta final del Europeo de Atletismo 2026 con sus principales opciones concentradas en los 10.000 metros, el heptatlón, los relevos, la marcha y los maratones. María Pérez lidera al grupo de marchadores que buscan las medallas en las pruebas de maratón y medio maratón en la penúltima jornada de los Europeos de atletismo de Birmingham (Reino Unido).

PUBLICIDAD

A la salida, otra marchadora, la italiana Antonella Palmisano, tropieza con el pie de una valla y en el vídeo hemos podido ver cómo María Perez la sujeta y le ayuda a evitar la caída cogiéndola del brazo.

Ya tenemos premio “Fair Play” de 2026



Palmisano 🇮🇹 tropieza con el pie de una valla y María Perez 🇪🇸 la sujeta y le ayuda a evitar la caída cogiéndola del

Brazo😍 pic.twitter.com/IZCjuxz2Gd — Robert Diez (@robertdiezjr) August 15, 2026

El campeonato de Birmingham entra en sus tres últimas jornadas en el Alexander Stadium y puede seguirse en España a través de Teledeporte y RTVE Play.

La delegación española disputa entre el viernes 14 y el domingo 16 de agosto varias finales con presencia en pruebas de fondo, concursos, relevos y marcha, después de haber sumado la plata de Marta García en 5.000 metros y el bronce de Mohamed Attaoui en 800. El equipo reúne a 47 mujeres y 46 hombres, con una edad media de 26,8 años.

PUBLICIDAD

La cita británica es la primera que organiza el Reino Unido desde la creación del torneo en 1934. También deja un dato inédito en la representación española al aire libre: es la primera vez que las mujeres superan en número a los hombres en la delegación nacional de un Europeo.

Atletas compiten durante las pruebas de medio maratón y marcha en el Campeonato Europeo de Atletismo, celebrado en el Alexander Stadium de Birmingham. (REUTERS/Andrew Boyers)

El sábado ha comenzado entre las 8:30 y las 8:50 con las cuatro finales de marcha. En la media maratón masculina compiten Diego García, Álvaro López y Paul McGrath, y en la femenina lo hacen Antía Chamosa, Aldara Meilán y María Pérez.

Casi al mismo tiempo se disputan las maratones de marcha. En la prueba masculina participan Manuel Bermúdez, Daniel Chamosa, Miguel Ángel López y José Manuel Pérez, mientras que en la femenina estarán Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo.

PUBLICIDAD

Antonella Palmisano en una foto de archivo de 2025. (REUTERS/Kim Kyung-Hoon)

La mañana del sábado reserva además el heptatlón, con la longitud a las 11:25 y la jabalina a las 12:55 para María Vicente y Sofía Cosculluela. Entre ambas pruebas, a las 12:50, Fátima Diame, Tessy Ebosele y Carmen Rosales afrontan la clasificación de longitud femenina, antes de las primeras rondas del relevo 4x100 femenino a las 13:40 y del masculino a las 14:00.

Las finales españolas que deciden las últimas medallas

La tarde del sábado concentra otro bloque de finales con opciones españolas. El heptatlón femenino se cierra con los 800 metros a las 20:45, y después llegarán Manu Quijera en jabalina a las 21:01, Una Stancev en altura a las 21:07 y Blanca Hervás, Ana Prieto y Paula Sevilla en la final femenina de 400 metros a las 21:10.

PUBLICIDAD

Foto: REUTERS/Edgar Su

Más tarde se correrán los 10.000 metros masculinos, a las 21:25, con Abdessamad Oukhelfen y Jesús Ramos, y la final de 1.500 metros masculinos, a las 22:07, con Adrián Ben, Mariano García y Carlos Sáez. La jornada termina con las finales de los relevos 4x100: la masculina a las 22:33 y la femenina a las 22:48.

El domingo 16 de agosto arranca con las dos maratones. La femenina sale a las 8:30 con Ester Navarrete, Fátima Azzaharaa Ouhaddou, Carolina Robles y Meritxell Soler, y la masculina a las 9:10 con Jorge Blanco, Fernando Carro, Ibrahim Chakir, Ilias Fifa, Jorge González y Carlos Mayo.

PUBLICIDAD

En la sesión vespertina, se sitúa la final de jabalina femenina a las 20:30 con Yulenmis Aguilar. A las 21:05 se disputa la final de longitud con Diame, Ebosele y Rosales, a las 21:35 el relevo 4x100 mixto con representación española y a las 21:50 el 3.000 obstáculos masculino con Dani Arce y Alejandro Quijada.

El campeonato se cierra con los relevos 4x400. La final femenina está programada a las 22:33 y la masculina a las 22:48, con la misma nómina que compitió en la primera ronda del viernes.