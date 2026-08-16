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El mapa de peligrosidad de Estados Unidos sobre España que la sitúa por encima de Senegal: recomienda extremar la precaución en Ceuta y alerta por terrorismo

El presidente estadounidense utilizó la tragedia en el enclave español para atacar a Europa y reivindicar su política de deportaciones masivas

Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en Ceuta. (Europa Press)
Imagen de archivo de agentes de la Policía Nacional en Ceuta. (Europa Press)
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La emergencia migratoria en Ceuta amenaza con poner en jaque al turismo en la ciudad autónoma, pese a que ya han pasado 15 días desde el cruce masivo de personas desde Marruecos. El Departamento de Estados Unidos elevó el pasado 2 de agosto el nivel de peligrosidad en el enclave español y ahora recomienda a sus ciudadanos nacionales “extremar la precaución” ante el riesgo “impredecible” de ataques terroristas. Así aparece según el mapa de peligrosidad, en el que se detallan con colores los cuatro índices de seguridad.

En el primer nivel, ilustrado en color azul, equivale a tomar las precauciones habituales. En este escalón figuran países como Portugal, Austria, República Checa, Finlandia, Japón, Australia, Argentina o Canadá. Buena parte de Europa occidental queda encuadrada en el nivel dos (amarillo), el mismo que también reciben países como China, India, Cuba o varios estados de México, y en el que se pide tener “una mayor preocupación”. En este nivel aparece España y el aviso oficial añade que las manifestaciones son frecuentes y que pueden producirse por cuestiones políticas o económicas, en fechas señaladas y durante eventos internacionales.

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La ficha oficial sobre España advierte que los grupos terroristas siguen planeando posibles ataques en el país y que podrían actuar con escaso o ningún aviso previo. Entre los posibles objetivos menciona enclaves turísticos, aeropuertos, estaciones de tren, mercados, centros comerciales, edificios de la administración local, hoteles, clubes, restaurantes, lugares de culto, centros educativos, parques y grandes eventos deportivos y culturales.

El mapa de peligrosidad elaborado por el Departamento de Estado de EEUU.
El mapa de peligrosidad elaborado por el Departamento de Estado de EEUU.

La última actualización incorpora además una advertencia específica sobre Ceuta y sostiene que la “llegada masiva e incontrolada de migrantes desde Marruecos” podría generar situaciones peligrosas, por lo que encasilla al enclave español en África en el tercer nivel (naranja). Este nivel de peligrosidad es el similar al de países como Senegal o

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Discrepancia con el Índice de Paz Global

La lectura estadounidense contrasta con otro indicador internacional: el Índice de Paz Global, elaborado por el Instituto para la Economía y la Paz. En esa clasificación, España aparece como el 27.º país más seguro del mundo, mientras Argentina y El Salvador, situados en los puestos 72 y 121 del mismo índice, aparecen colocados por Washington en el nivel más bajo. Ambos pasan a figurar como destinos de menor riesgo que Dinamarca en la clasificación estadounidense, pese a que el país nórdico aparece como el undécimo más pacífico del mundo en el índice internacional.

España se ubica con un nivel de peligrosidad superior al de países como Senegal, que, según el Índice Global de la Paz, aparece en el puesto 85 y dentro de la región con más muertes por terrorismo (el Sahel). Sin embargo, en el mapa elaborado por Estados Unidos, Senegal figura en color azul. El mismo índice atribuye a España y a Senegal un impacto del terrorismo menor que el de Estados Unidos.

Las fuerzas de Seguridad de Marruecos frustraron este sábado un intento de cruzar de forma irregular a la ciudad española de Ceuta de cientos de migrantes, en su mayoría subsaharianos, que se habían ocultado en las afueras de la urbe fronteriza de Castillejos.

Lo cierto es que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha aprovechado la emergencia migratoria para utilizarla como arma arrojadiza contra Europa y reivindicar su política de deportaciones masivas. Trump criticó que España no supo cómo responder ante esta tragedia y advirtió que eso mismo pasaría “si no ganan los republicanos (las elecciones)”. “Están entrando por decenas de miles, simplemente invadiendo el país, y eso es por una débil aplicación de la ley, mala administración, unas leyes muy progresistas”, señaló el líder estadounidense.

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