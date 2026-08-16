La tarifa de la luz en España para este lunes

La tarifa de la electricidad cambia todos los días (Europa Press)

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Este es el precio de la energía eléctrica es el país para este lunes 17 de agosto, así como las tarifas más caras y más baratas del día.

Recuerda que el precio de la luz se modifica diariamente, por lo que es importante mantenerse informado para hacer un mejor uso de ella.

Tarifa de la luz

La energía eléctrica tendrá un precio media en territorio español de 157.42 euros por megavatio hora para este lunes, de acuerdo con los datos del OMIE.

El gestor europeo dio a conocer que la tarifa máximo del servicio eléctrico será de 235.01 euros por megavatio hora.

Mientras, el precio más bajo de la luz en España llegará a los 40.68 euros por megavatio hora.

La tarifa de la luz cada hora

La OMIE da a conocer todos los días la tarifa de la luz (Europa Press)

A lo largo de este lunes 17 de agosto, el precio del servicio eléctrico cada hora será el siguiente:

De 0:00 a 1:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 205.0 euros por megavatio hora.

De 1:00 a 2:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 187.15 euros por megavatio hora.

De 2:00 a 3:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 191.1 euros por megavatio hora.

De 3:00 a 4:00 horas, el precio de la luz será de 186.75 euros por megavatio hora.

De 4:00 a 5:00 horas, el precio de la luz será de 184.0 euros por megavatio hora.

De 5:00 a 6:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 182.69 euros por megavatio hora.

De 6:00 a 7:00 horas, el precio de la electricidad será de 192.62 euros por megavatio hora.

De 7:00 a 8:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 207.0 euros por megavatio hora.

De 8:00 a 9:00 horas, el precio de la luz será de 212.08 euros por megavatio hora.

De 9:00 a 10:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 212.4 euros por megavatio hora.

De 10:00 a 11:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 124.3 euros por megavatio hora.

De 11:00 a 12:00 horas, la tarifa de la luz será de 90.89 euros por megavatio hora.

De 12:00 a 13:00 horas, el precio de la electricidad será de 49.0 euros por megavatio hora.

De 13:00 a 14:00 horas, la tarifa de la luz será de 40.68 euros por megavatio hora.

De 14:00 a 15:00 horas, el precio de la electricidad será de 80.8 euros por megavatio hora.

De 15:00 a 16:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 85.0 euros por megavatio hora.

De 16:00 a 17:00 horas, la tarifa del servicio eléctrico será de 94.69 euros por megavatio hora.

De 17:00 a 18:00 horas, el precio de la electricidad será de 106.19 euros por megavatio hora.

De 18:00 a 19:00 horas, el precio de la luz será de 135.21 euros por megavatio hora.

De 19:00 a 20:00 horas, la tarifa de la electricidad será de 164.02 euros por megavatio hora.

De 20:00 a 21:00 horas, la tarifa de la luz será de 196.0 euros por megavatio hora.

De 21:00 a 22:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 235.01 euros por megavatio hora.

De 22:00 a 23:00 horas, la tarifa de la luz será de 217.95 euros por megavatio hora.

De 23:00 a 24:00 horas, el precio del servicio eléctrico será de 197.5 euros por megavatio hora.