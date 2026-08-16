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Trucos y maniobras al volante para ahorrar hasta un 58% en gasolina y diesel este verano en tus viajes con el coche

Bajar de 120 a 100 kilómetros por hora, controlar el aire acondicionado y mantener una velocidad constante puede reducir el gasto en combustible hasta 48 euros en viajes largos

Un conductor reposta en una gasolinera de Madrid. Gustavo Valiente - Europa Press
Un conductor reposta en una gasolinera de Madrid. Gustavo Valiente - Europa Press
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Las vacaciones traerán consigo más de 104 millones de desplazamientos por carretera, según las previsiones de la DGT, un 3,4% más que el año pasado. A este aumento de los viajes se suma el encarecimiento del combustible: el precio medio del gasóleo se sitúa en 1,68 euros por litro, un 7,9% más que hace un año. El resultado es que un viaje promedio este verano, de unos 800 kilómetros, será un 17,5% más caro que el pasado. En este contexto, cada decisión al volante puede marcar la diferencia en el coste final de las vacaciones.

Para evitar que el gasto en combustible penalice en exceso el bolsillo de los conductores existen trucos y maniobras al volante que puede reducir la factura al repostar en una gasolinera. Según un informe elaborado por Kelisto, el coste de llenar el depósito puede bajar llevando a cabo algunos sencillos cambios en la forma de conducir.

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El informe del comparador, basado en datos del Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético (IDAE), pone cifras a este ahorro. Calcula que aplicar distintas medidas de conducción eficiente puede reducir el consumo de combustible hasta un 58,5%. En un trayecto largo de unos 800 kilómetros, eso supondría un ahorro de hasta 47 euros.

Fuente: Kelisto
Fuente: Kelisto

En total, los desplazamientos de largo recorrido en España supondrán este verano un gasto aproximado de 2.106 millones de euros en combustible, con un coste medio de 80,64 euros por viaje. Según los cálculos recogidos en el estudio, los conductores pueden reducir de forma notable esa factura con medidas como moderar la velocidad, utilizar correctamente el aire acondicionado o evitar acelerones y frenazos.

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Infografía sobre cómo ahorrar combustible: imágenes de coche, estación de servicio, medidor, bomba, aire acondicionado, pie en pedal y coche con lupa. Contiene texto y datos.
La infografía explica algunos trucos para reducir el cosumo de diesel y gasolina cuando se conduce (Imagen Ilustrativa Infobae)

“Con la subida de combustibles y el incremento de desplazamientos que se realizarán en estas vacaciones, las medidas de conducción eficiente están más vigentes que nunca. No solo servirán para abaratar el coste de nuestro viaje, sino que, además, nos ayudarán a conducir de una forma más segura, contribuyendo así a la protección tanto nuestra como de nuestros acompañantes y otros conductores”, apunta la portavoz de Seguros de Kelisto.es, Virginia Cordero.

Cambiar de velocidad, la maniobra que más se nota en el bolsillo

La medida más eficaz para ahorrar combustible es también una de las más sencillas: levantar ligeramente el pie del acelerador. Pasar de 120 a 100 kilómetros por hora en un viaje largo por autopista o autovía puede reducir el consumo un 30,5% y ahorrar hasta 24,60 euros por trayecto.

El informe indica que, según el IDAE, un incremento de la velocidad puede elevar el sobrecoste del consumo hasta un 44%. La recomendación implica evitar circular a velocidades innecesariamente elevadas, ya que mantener una velocidad moderada puede convertirse en uno de los gestos más rentables del viaje.

El segundo gran foco de ahorro está en el aire acondicionado, imprescindible en los desplazamientos estivales. La temperatura recomendada es de 23 o 24 grados, una configuración que, según Kelisto, puede generar un ahorro potencial del 16,67%, equivalente a unos 13,44 euros en el trayecto analizado. También se aconseja utilizar la función de recirculación del aire.

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Ni acelerones ni frenazos: la conducción constante también ahorra

El tercer gran ahorro procede de combinar una marcha adecuada con una velocidad constante. Esta práctica puede reducir el consumo de combustible un 13,04%, unos 10,52 euros por trayecto largo. La clave está en evitar cambios bruscos de ritmo y mantener una conducción lo más uniforme posible.

Los vehículos modernos suelen incorporar sistemas que indican al conductor cuándo cambiar de marcha. En aquellos que no disponen de esta función, el régimen de revoluciones puede servir como referencia: entre 1.500 y 2.000 revoluciones por minuto en los diésel y entre 2.000 y 2.500 en los gasolina, según las referencias recogidas por el análisis.

En autovía, la sexta marcha —cuando el vehículo dispone de ella— puede utilizarse una vez alcanzada la velocidad adecuada para la vía. El control de crucero es otra herramienta útil para mantener un ritmo estable y evitar las continuas variaciones sobre el acelerador.

Revisar el coche antes de salir

El ahorro no comienza cuando el coche se incorpora a la autovía. Antes de emprender un viaje largo conviene revisar el estado del vehículo, especialmente los niveles de aceite, el motor y la presión de los neumáticos. Estas actuaciones pueden suponer un ahorro acumulado de alrededor del 14%, unos 10,9 euros en el supuesto analizado.

La revisión tiene, además, una segunda dimensión: la seguridad. Un vehículo correctamente mantenido reduce el riesgo de averías y contribuye a que el desplazamiento se realice en mejores condiciones.

“Como podemos comprobar, las medidas de conducción eficiente para ahorrar gasolina no solo nos benefician a nivel monetario, también redundan en nuestra seguridad al volante, por ello, hay que prestar especial atención para evitar siniestros con consecuencias graves o fatales”, señala Cordero.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la aprobación en el último Consejo de Ministros de junio de un nuevo decreto ley con ayudas fiscales y económicas para paliar el impacto derivado de la guerra en Irán. (Fuente: Congreso)

Tres niveles para reducir el gasto

No todos los conductores aplicarán todas las medidas recomendadas. Por ello, Kelisto plantea tres escenarios de ahorro. En el más conservador, con actuaciones sencillas como mantener una velocidad constante y evitar llevar las ventanillas bajadas, el ahorro puede rondar los 8,25 litros de combustible, unos 14 euros.

En un escenario intermedio, que incorpora medidas de mayor impacto como reducir la velocidad, optimizar el aire acondicionado y poner el motor a punto, el ahorro puede alcanzar los 22,5 litros, equivalentes a unos 38 euros. Si se aplican todas las medidas contempladas, el ahorro calculado asciende a casi 30 litros y 47 euros.

“Este ahorro, además, se puede complementar con un cambio de seguro, que te permita estar protegido con las mismas coberturas (asistencia en viaje, defensa jurídica, responsabilidad civil...) por un precio mucho menor. Pese a que las pólizas de coche se han encarecido un 7,45% en el último año, sigue habiendo margen para comparar y ahorrar: hay una diferencia del 53% (195 euros al año) entre el seguro de coche más caro y el más barato dentro de la modalidad de terceros ampliado, la más contratada”, recuerda Cordero.

En un verano de récord de desplazamientos, pequeños cambios al volante pueden marcar una diferencia apreciable en la factura final. La velocidad, el aire acondicionado, la forma de utilizar las marchas y el estado del vehículo son, según los expertos, los principales puntos sobre los que puede actuar el conductor antes de que el viaje suponga en un gasto extraordinario en combustibles.

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