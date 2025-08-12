El incendio de Yeres en León arrasa por completo el espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) combaten las llamas en Las Médulas. (EFE/ Cedida por David Voces Olego)

El espacio natural de Las Médulas en León, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca de El Bierzo, ha sido quemado por completo, según han confirmado fuentes de Protección Civil a El País, que monitoriza el estado de los incendios.

Las Médulas, declarado Bien de Interés Cultural en 1996 por su interés arqueológico y un año después Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los entornos paisajísticos más importantes a nivel nacional, formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano, y por esto mismo, tras alterar su zona natural entre los años 26 y 19 a. C, dio como resultando un paisaje de arena roja cubierto de castaños y robles. El fuego se originó este fin de semana, el sábado, quemando prados y castaños centenarios, aunque no ha dañado las mencionadas minas de oro.

Uno de los últimos incendios declarado en la provincia de León ha sido el de Paradiña, donde las llamas se iniciaron con enorme voracidad y la Junta declaró el Índice de Gravedad 2 casi de inmediato debido a los efectos sobre la población. Cerca de 3000 vecinos han sido desalojados de sus casas. (Fuente: ATBRIF / Europa Press)

Durante la mañana de este martes, la Junta de Castilla y León ha asegurado que la situación de los incendios forestales en la zona había mejorado, lo que permitió que cerca de 600 personas hayan podido regresar a cuatro de las cinco localidades desalojadas (Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo). Ha sido el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco el que ha confirmado que este miércoles por la mañana se celebrará una primera reunión de miembros del Gobierno para “empezar a trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas”. “Específicamente en Las Médulas nos vamos a volcar y mañana trabajaremos sobre esto”, ha avanzado el popular. Pese a ello, el incendio continúa este martes y se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 2 (nivel 2).

Los vecinos de la zona piden apoyo

Mientras tanto, los vecinos de la localidad reclaman apoyo y denuncian la pérdida de lo que consideran su “paraíso”. “El incendio se quedó a las puertas de mi casa”, relata a Europa Press Raquel Viges, vecina del municipio, que explica cómo su marido y tres voluntarios lograron salvar la finca mojándola con agua de la piscina. Ahora, sin embargo, el pueblo carece de suministro, pese a contar con tres manantiales propios, y depende de camiones cisterna enviados por las brigadas y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

“Desde la plaza del pueblo veía las llamas de cinco metros de alto. Ahora todo lo que se ve es de color negro y es desesperante. Ha sido un infierno”, cuenta. Otros residentes lamentan que la condición de patrimonio protegido les impida “tocar el monte” para prevenir este tipo de situaciones. “Quizá así no se habría ido de madre”, sostienen.

Pese a la destrucción, la comunidad mantiene la esperanza. Agradecen el trabajo de los efectivos desplegados y envían un mensaje de unidad y resiliencia: “Yeres sigue aquí. El pueblo unido hará que rebrote en primavera”.

*Con información de Europa Press