España

El incendio de Yeres en León arrasa por completo el espacio natural de Las Médulas, Patrimonio de la Humanidad por la Unesco

El fuego se originó el sábado. Las llamas parecen no haber dañado las minas de oro romanas

Elena L. Villalvilla

Por Elena L. Villalvilla

Guardar
Miembros de la Unidad Militar
Miembros de la Unidad Militar de Emergencias (UME) combaten las llamas en Las Médulas. (EFE/ Cedida por David Voces Olego)

El espacio natural de Las Médulas en León, catalogado por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad y corazón turístico de la comarca de El Bierzo, ha sido quemado por completo, según han confirmado fuentes de Protección Civil a El País, que monitoriza el estado de los incendios.

Las Médulas, declarado Bien de Interés Cultural en 1996 por su interés arqueológico y un año después Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, es uno de los entornos paisajísticos más importantes a nivel nacional, formado como resultado de las explotaciones auríferas romanas. Está considerada la mayor mina de oro a cielo abierto de todo el Imperio Romano, y por esto mismo, tras alterar su zona natural entre los años 26 y 19 a. C, dio como resultando un paisaje de arena roja cubierto de castaños y robles. El fuego se originó este fin de semana, el sábado, quemando prados y castaños centenarios, aunque no ha dañado las mencionadas minas de oro.

Uno de los últimos incendios declarado en la provincia de León ha sido el de Paradiña, donde las llamas se iniciaron con enorme voracidad y la Junta declaró el Índice de Gravedad 2 casi de inmediato debido a los efectos sobre la población. Cerca de 3000 vecinos han sido desalojados de sus casas. (Fuente: ATBRIF / Europa Press)

Durante la mañana de este martes, la Junta de Castilla y León ha asegurado que la situación de los incendios forestales en la zona había mejorado, lo que permitió que cerca de 600 personas hayan podido regresar a cuatro de las cinco localidades desalojadas (Yeres, Las Médulas, Orellán y Carucedo). Ha sido el presidente autonómico Alfonso Fernández Mañueco el que ha confirmado que este miércoles por la mañana se celebrará una primera reunión de miembros del Gobierno para “empezar a trabajar en la reconstrucción de las zonas afectadas”. “Específicamente en Las Médulas nos vamos a volcar y mañana trabajaremos sobre esto”, ha avanzado el popular. Pese a ello, el incendio continúa este martes y se encuentra en Índice de Gravedad Potencial 2 (nivel 2).

Los vecinos de la zona piden apoyo

Mientras tanto, los vecinos de la localidad reclaman apoyo y denuncian la pérdida de lo que consideran su “paraíso”. “El incendio se quedó a las puertas de mi casa”, relata a Europa Press Raquel Viges, vecina del municipio, que explica cómo su marido y tres voluntarios lograron salvar la finca mojándola con agua de la piscina. Ahora, sin embargo, el pueblo carece de suministro, pese a contar con tres manantiales propios, y depende de camiones cisterna enviados por las brigadas y la Unidad Militar de Emergencias (UME).

“Desde la plaza del pueblo veía las llamas de cinco metros de alto. Ahora todo lo que se ve es de color negro y es desesperante. Ha sido un infierno”, cuenta. Otros residentes lamentan que la condición de patrimonio protegido les impida “tocar el monte” para prevenir este tipo de situaciones. “Quizá así no se habría ido de madre”, sostienen.

Pese a la destrucción, la comunidad mantiene la esperanza. Agradecen el trabajo de los efectivos desplegados y envían un mensaje de unidad y resiliencia: “Yeres sigue aquí. El pueblo unido hará que rebrote en primavera”.

*Con información de Europa Press

Temas Relacionados

IncendiosIncendios forestalesCalorLeónEspaña-SociedadEspaña Noticias

Últimas Noticias

La DGT planea cambios en el examen teórico de conducir: así es cómo se evaluará a los conductores

El organismo ha incorporado varios avances tecnológicos en las pruebas en los últimos años

La DGT planea cambios en

Los trucos de un especialista en sueño para bajar la temperatura corporal antes de acostarse: “Los ventiladores son más saludables que el aire acondicionado”

Consejos para dormir mejor durante las noches de calor extremo

Los trucos de un especialista

Resultados de Euromillones de este 12 de agosto

Con Euromillones no sólo puedes ganar millones de euros en premios, sino que parte del dinero recaudado va para beneficios sociales

Resultados de Euromillones de este

Resultados del Sorteo 5 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas

Resultados del Sorteo 5 Super

Estados Unidos alerta de un repunte del antisemitismo en España y pone a Podemos en el foco

El informe anual sobre derechos humanos del Departamento de Estado detecta un aumento del 77% en los delitos de odio contra judíos y advierte de vulneraciones en materia laboral, infantil y de asilo

Estados Unidos alerta de un
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Estados Unidos alerta de un

Estados Unidos alerta de un repunte del antisemitismo en España y pone a Podemos en el foco

El líder de los obispos catalanes planta cara a Abascal: “Un xenófobo no puede ser un verdadero cristiano”

SpainSat NG-I, el nuevo satélite que es un “hito” espacial para España: mejorará las comunicaciones y autonomía de las Fuerzas Armadas

Una oleada de migrantes llega a Baleares en los últimos dos días: en torno a 300 migrantes rescatados por Salvamento Marítimo y la Guardia Civil

La empresa turca que realiza la reforma del Camp Nou pide a un ayuntamiento catalán que empadrone a sus trabajadores, pese a que viven en hoteles: “No tiene sentido”

ECONOMÍA

Triplex de la Once sorteo

Triplex de la Once sorteo 4: Resultados de hoy 12 agosto

Una española vuelve de vivir en EEUU y cuenta que su inquilino no se va de su casa pese a avisarle con tiempo: qué dice la ley

El método de una mujer para viajar por el mundo con todos los gastos pagados: 1.000 euros al mes por vivir en un crucero

Un abogado experto en herencias explica los ocho fallos comunes a la hora de tramitar una: “El primer error es el clásico”

Bruselas defiende el acuerdo arancelario con EEUU pese a no haber aún comunicado conjunto: “No sabemos exactamente cuándo ocurrirá, pero sabemos que ocurrirá”

DEPORTES

El jefe de Aston Martin

El jefe de Aston Martin sobre Newey: “Si hubiera trabajado en el coche de 2025 antes...”

¿FC Barcelona o Real Madrid? Un exjugador de la cantera de ambos clubes tiene claro cuál es mejor

La propuesta de Tebas de jugar partidos de LaLiga fuera de España o cómo consiguió convencer a las élites

El Real Madrid rechaza la idea de que el Villarreal - FC Barcelona se juegue fuera de España: “La medida vulnera el principio esencial de reciprocidad territorial”

Eden Hazard habla sobre su relación con el portero del Real Madrid: “Courtois siempre ponía a jugadores como Benzema y Modric por encima de mí”