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Una exconcejala de Barcelona abre la puerta a la ‘sala de máquinas’ y desvela por qué lo que prometen los políticos no se parece a lo que después hacen: “Hay que ser muy paciente para ser democrático”

Marta Cullers junto a la también exconcejala Laura Pérez Castaño y el sociólogo Miquel Missé escriben un ensayo que abre la ‘cocina’ de la institución catalana para explicar cómo se toman las decisiones políticas

Debate publica 'Sala de máquinas. Ocho dilemas clave para transformar la política', de Marta Cruells, Miquel Missé y Laura Pérez Castaño.
Debate publica 'Sala de máquinas. Ocho dilemas clave para transformar la política', de Marta Cruells, Miquel Missé y Laura Pérez Castaño.
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La política no es blanca ni negra. Hacerla, menos. El intento de transformar las instituciones desde dentro exige convivir con la fricción del mundo real, asumiendo que los problemas estructurales rara vez tienen una única causa. Con esa premisa, y a partir de los aciertos, los errores y las contradicciones que marcaron sus ocho años en el Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2023, la exconcejala de Feminismos y LGTBI y de Relaciones Internacionales Marta Cruells, el sociólogo Miquel Missé y Laura Pérez Castaño publican Sala de máquinas. Ocho dilemas clave para transformar la política (Debate, 2026).

Este ensayo de 272 páginas abre la puerta a la cocina de las instituciones para explicar la dificultad de gobernar “cuando los problemas son complejos y las soluciones sencillas resultan insuficientes”.

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“Cuando estás gobernando es muy difícil hacer un proceso de reflexión de este tipo porque necesitas distancia para entender qué ha funcionado, qué no y por qué”, explica a Infobae Marta Cruells, analista de políticas públicas y exconcejala de Feminismos y LGTBI y de Relaciones Internacionales del Ayuntamiento de Barcelona entre 2015 y 2019 y un año más tarde directora de gabinete del Ministerio de Universidades hasta 2023. “Nos parecía muy importante poder compartir lo que pasó, más que nada también para poder ir avanzando. Esta era la voluntad del libro, abrir la ventana de la cocina de la política para que la gente pudiera entrar a mirar y entender cómo se toman decisiones y lo que pasa exactamente allí dentro”, reflexiona.

Imagen de Laura Pérez y Miquel Misse. coautores de 'Sala de máquinas' junto a Marta Cruells (Debate/Leyre Pérez González)
Imagen de Laura Pérez y Miquel Misse. coautores de 'Sala de máquinas' junto a Marta Cruells (Debate/Leyre Pérez González)

En torno a ocho dilemas —desde la libertad de expresión hasta los cuidados, la prostitución, la burocracia o las políticas de igualdad—, los tres autores desmenuzan las tensiones que atraviesan la acción institucional y reivindican la necesidad de recuperar el matiz en un contexto político ya marcado por la urgencia, la viralidad y la confrontación.

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Como ejemplo, el tema de la vivienda que afecta a todo el país, pero especialmente a los más jóvenes. “Es un problema que se puede interpretar desde muchas formas y que el diagnóstico a veces no se comparte entre diferentes actores y, por lo tanto, tampoco la definición de cuál es la solución mejor”, afirma. Sin embargo, es ahí donde se hace evidente que “la política es lenta”. “No es tan rápida y, sobre todo frente a este tipo de cuestiones, tienes que mover muchas cosas para que realmente la solución se pueda empezar a poner en marcha, pueda ser efectiva y puedas comprobar que es efectiva”. “A veces se hace un tuit y con este tuit hay mucho mensaje, pero poca solución. Al final dices: ‘Ya, pero a mí el alquiler me está costando mucho dinero, no puedo pagar. Los sueldos están estancados desde los últimos treinta años en España y la gente no puede pagar este tipo de alquileres’”. A su juicio, “la política basada mucho en el relato, en estos debates de consignas, de tuits, de comunicación rápida, no va al fondo de las cuestiones. También hacemos una crítica a entender la política de esta manera”.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, presenta el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como una herramienta fundamental para conformar un parque público de vivienda y combatir la crisis actual.

Pese a que los propios autores reconocen que el dilema principal es la “preocupación democrática”, los ocho capítulos están enfocados desde una perspectiva feminista. Bajo esta lupa, el ensayo desgrana cómo esta perspectiva choca con las contradicciones de gobernar. ”La entrada de las mujeres en los puestos de decisión de instituciones o empresas no garantiza per se un cambio de los valores del contexto en el que van a entrar, y a menudo puede tener simplemente el propósito de alimentar una cultura que refuerza los valores de la masculinidad", escriben.

Durante su etapa en el consistorio tuvieron que decidir cómo responder a peticiones para prohibir conciertos, campañas publicitarias o actos considerados sexistas o LGTBIfóbicos. Pero, más allá de esos casos, el debate de fondo era otro: “La cuestión de la censura, qué haces, si censurar o no, cómo preservas la libertad de expresión, pero cómo combates los discursos de odio, se aplica a muchos otros casos”.

Así ha cambiado la política en más de 10 años

Una década después de la llegada de los llamados “municipalismos del cambio” -ola de nuevos gobiernos locales que irrumpieron en diversas ciudades de España a partir del año 2015-, Cruells considera que el contexto político es muy distinto al que encontró cuando entró en el Ayuntamiento de Barcelona hace 11 años. “Era un momento muy concreto. Veníamos de la crisis de 2008, hubo grandes movilizaciones como el 15-M, las mareas sanitarias y de educación o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. Fue un cúmulo de movilizaciones y de contexto social que pedía un cambio”, recuerda. La actualidad es muy diferente: “Ahora podríamos decir que no es un momento de grandes movilizaciones como lo fue entonces.”

Lo que más nota es, como no puede ser de otra manera, es el avance -ya statu quo- de la extrema derecha en buena parte de Europa. “Hace diez años no era un escenario. Quien estaba en auge eran precisamente estas propuestas políticas de cambio, muy centradas en las desigualdades económicas, en ofrecer oportunidades a la población y en renovar los procesos democráticos”.

Pese a la polarización, la politóloga rechaza la idea de que España viva una situación inédita. “Somos un país joven en términos democráticos. Llevamos 45 años de democracia. Esto es muy poco”, afirma. Precisamente por ello, defiende que el principal reto consiste en aprender a construir consensos entre la oposición. “La democracia al final es la búsqueda de estos consensos básicos y fundamentales entre personas, grupos y actores que piensan muy distinto entre sí”.

Esa es también la conclusión con la que cierra Sala de máquinas. “Hay que ser muy paciente para ser democrático, porque conseguir este tipo de consensos y este tipo de diálogo social entre gente que piensa tan distinto no es fácil”. Pese a ello, Cruells es optimista. “Hay que seguir, hay que tener una perspectiva de futuro esperanzadora y trabajar. La política no son cuatro que están allá hablando, haciendo relato y algunos tuits. Es mucho trabajo y solo así se puede provocar un cambio”.

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