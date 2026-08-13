España
Agregar Infobae enGoogle

El músculo clave para proteger tu tobillo y tu rodilla: “Casi nadie lo entrena, hasta que aparecen las molestias”

Un entrenador explica cómo trabajarlo y por qué fortalecerlo puede ayudar a tus articulaciones

Ejercicio para evitar el dolor de tobillos y rodillas
Dolor de rodilla. (Magnific)
Guardar

El ejercicio físico es una gran herramienta para proteger nuestra salud. Mantenerse activo de forma habitual ayuda a fortalecer los músculos y los huesos, mejorar la capacidad cardiovascular y poder realizar las tareas cotidianas con mayor facilidad.

Para ello, es importante tener unas piernas fuertes y, sobre todo, proteger nuestras articulaciones. Tanto las rodillas como los tobillos son los encargados de soportar buena parte del peso del cuerpo y permiten movimientos tan habituales como caminar, subir escaleras o levantarnos de una silla.

Para que sean resistentes, es fundamental trabajar la movilidad de forma regular. Sin embargo, muchas personas se olvidan de un músculo que es importante para cuidar de ambas: el tibial anterior.

PUBLICIDAD

Esto es algo que ha explicado Apta Vital Sport, una escuela de formación deportiva, en su cuenta de Facebook. Uno de sus entrenadores ha mostrado paso a paso cómo entrenarlo y cómo afecta esto a nuestras articulaciones.

Cómo fortalecer el tibial anterior

El tibial anterior se encuentra en la parte delantera de la pierna y trabaja en conjunto con otros músculos de la zona, como los gemelos y el sóleo. Según explica el entrenador, fortalecerlo es importante para conseguir un mayor equilibrio entre la musculatura de la parte anterior y posterior de la pierna.

Ilustración de las piernas del cuerpo humano con los músculos. El tibial anterior en cada pierna está resaltado en naranja y etiquetado con su nombre.
Ilustració que muestra el tibial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El primer ejercicio es la dorsiflexión con banda elástica. Para realizarlo, hay que colocarse de pie y fijar la banda de manera que ofrezca resistencia al movimiento del pie. A continuación, se eleva una de las piernas y se lleva el pie hacia arriba y hacia fuera, empujando la resistencia de la banda con un movimiento de tobilo.

PUBLICIDAD

Después, regresa lentamente a la posición inicial y repite el movimiento con la otra pierna. Este ejercicio permite trabajar de forma específica toda la zona tibial anterior. El experto señala que es preferible realizarlo de pie en lugar de sentado, ya que el músculo suele intervenir cuando nos encontramos en posición vertical y soportando nuestro propio peso.

El segundo ejercicio consiste en caminar sobre los talones. Para hacerlo, hay que mantener las puntas de los pies elevadas y avanzar dando pequeños pasos mientras los talones permanecen en contacto con el suelo.

De esta manera, se activa el tibial anterior durante el desplazamiento. Sin embargo, el entrenador considera que, aunque la posición de trabajo es adecuada, la carga que soporta el músculo no es suficiente para desarrollar toda la fuerza necesaria.

Por ello, recomienda apostar por ejercicios que permitan aumentar progresivamente la resistencia y conseguir un mayor equilibrio entre la musculatura de la parte anterior y posterior de la pierna.

Cómo incorporar este ejercicio a la rutina

Este tipo de trabajo puede incorporarse fácilmente a una rutina de entrenamiento, ya que la banda elástica permite modificar la resistencia según el nivel de cada persona. Para empezar, conviene utilizar una tensión que permita completar el movimiento de manera controlada, sin realizar tirones ni compensar con el resto del cuerpo.

También es importante prestar atención a la técnica y evitar movimientos bruscos, sobre todo durante el regreso a la posición inicial. A medida que el ejercicio resulte más sencillo, se puede aumentar progresivamente la resistencia de la banda para continuar generando un estímulo adecuado.

Temas Relacionados

Ejercicio físicoTobilloRodillaEspaña-SaludEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuando buscar el mejor lugar para ver el eclipse termina en emergencia: cuatro rescatados en la montaña, una mujer muere en un embalse y varias embarcaciones accidentadas

Más de 530 personas han sido atendidas por el eclipse, la mayoría por molestias oculares o consultas, aunque también se registraron mareos, lipotimias y contusiones

Cuando buscar el mejor lugar para ver el eclipse termina en emergencia: cuatro rescatados en la montaña, una mujer muere en un embalse y varias embarcaciones accidentadas

Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja por el homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza)

La pareja fue detenida el pasado 10 de agosto por el doble crimen del exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón y su mujer, miembro implicada en el Área de la Mujer

Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja por el homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza)

Qué condiciones tendrían que darse para que España participe en Eurovisión 2027 en Burgas: la UER se actualiza para recuperar a uno de sus motores económicos

La organización del festival está incluyendo nuevas normas que muestran el interés por el regreso de RTVE

Qué condiciones tendrían que darse para que España participe en Eurovisión 2027 en Burgas: la UER se actualiza para recuperar a uno de sus motores económicos

Detectan el virus de la fiebre de Crimea-Congo en un varón de 71 años en Salamanca: el paciente ha sido trasladado de inmediato al Hospital Gómez Ulla de Madrid

La enfermedad tiene una tasa de letalidad que oscila entre el 10% y el 40%

Detectan el virus de la fiebre de Crimea-Congo en un varón de 71 años en Salamanca: el paciente ha sido trasladado de inmediato al Hospital Gómez Ulla de Madrid

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

El precio del diésel se disparó un 15,7% en julio y activó automáticamente la cláusula de salvaguarda

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

El eclipse deja más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, principalmente por problemas oculares y consultas de ciudadanos preocupados

Marlaska envía a Ceuta 20 agentes de extranjería para acelerar la expulsión de los migrantes y 45 policías de la UPR para reforzar la seguridad en la ciudad

Dónde están los cinco nuevos radares de la DGT: uno fijo y cuatro de tramo reforzarán el control desde agosto para la operación verano

El Gobierno confirma la muerte de un español en el terremoto de magnitud 7,4 de Colombia

El nuevo carril rojo de la DGT ya está a prueba: cómo funciona, para qué sirve y qué precauciones tomar

ECONOMÍA

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Llenar el depósito será más barato en septiembre: el Gobierno bajará el gasóleo 20 céntimos por litro y cinco la gasolina

Una empresaria zamorana caminará 200 kilómetros hasta Madrid con cinco euros para salvar su proyecto de turismo rural: busca patrocinadores por kilómetro para financiar una nueva sede

Las multas de tráfico llenan las arcas de los ayuntamientos: Madrid recauda 75 millones más de lo previsto y Valencia, el doble

Los caseros podrán subir el alquiler a sus inquilinos hasta un 2,49% con el dato del índice de referencia de julio

La venta de viviendas de lujo se frena y las de menos de 400.000 € ‘vuelan’ del mercado: “O bajan los precios o no venderán”

DEPORTES

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

Luis Enrique quiere igualar la gesta del Real Madrid de Zidane: “No creo que haya un equipo más motivado que nosotros”

Ni la pretemporada de LaLiga ni el europeo de atletismo: el verdadero protagonista del eclipse es el skater Danny León

La Supercopa de España se muda al polémico Atatürk de Estambul: un estadio “en desuso” y problemas con el viento y la organización

El Real Madrid gana al Deportivo por la mínima y consigue su décimo Trofeo Teresa Herrera: 0-1

Kade Lovell, el niño de 9 años que ganó una carrera de 10 kilómetros por accidente: “Todo el mundo lo estaba buscando”