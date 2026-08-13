Cuando buscar el mejor lugar para ver el eclipse termina en emergencia: cuatro rescatados en la montaña, una mujer muere en un embalse y varias embarcaciones accidentadas

Miembros de las fuerzas de seguridad y de protección civil observando el eclipse. (Europa Press)

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Miles de personas se echaron este miércoles a la carretera en busca del mejor lugar para contemplar el eclipse solar total. Miradores, playas y otros rincones privilegiados se llenaron de espectadores dispuestos a no perderse el momento en que la Luna ocultó por completo al Sol. Pero mientras la mayoría disfrutaba de unos minutos de oscuridad en pleno día, para algunos la jornada terminó de una forma muy distinta a la esperada y obligó a movilizar a los servicios de emergencia.

Uno de los sucesos más graves se produjo en Asturias, donde una mujer de 52 años falleció tras caer al embalse de Valdemurio, en Quirós. El aviso llegó al 112 Asturias a las 22.16 horas, cuando la persona que la acompañaba alertó de que había caído al agua, en la zona del pantalán de canoas, y no conseguía localizarla. La búsqueda se prolongó durante la madrugada hasta que, a la 1.51 horas, los equipos de rescate localizaron y recuperaron el cuerpo sin vida. La persona que acompañaba a la mujer también tuvo que recibir asistencia.

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La montaña madrileña fue otro de los escenarios elegidos para disfrutar del eclipse, con personas que se desplazaron hasta zonas de alta montaña en busca de una buena panorámica del fenómeno. Sin embargo, para cuatro de ellas la jornada terminó con la intervención de los equipos de rescate. Dos se habían perdido mientras se encontraban en el tercero de los Siete Picos y fueron localizadas durante la noche por la Guardia Civil, que las trasladó en buenas condiciones de salud.

Personas congregadas en Valonsadero para ver el eclpse solar. (Europa Press)

La zona de la Bola del Mundo también concentró otros dos incidentes. Una mujer de 56 años sufrió una lipotimia, mientras que un hombre presentó síntomas de mareo próximos al desvanecimiento. Ambos fueron auxiliados por el Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) y trasladados por los servicios sanitarios.

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El eclipse también deja incidentes en el mar

En Baleares, varios incidentes obligaron a movilizar a los servicios de emergencia durante y después del eclipse. Uno de los más graves tuvo lugar ya entrada la noche en Palmanova, donde una persona cayó al mar y fue arrollada por una embarcación. La hélice le pasó por encima y le provocó varios cortes en las extremidades. Los servicios de emergencia estabilizaron al herido y lo trasladaron a un centro hospitalario.

No fue el único incidente registrado en aguas de Mallorca. Frente a Cala Pi, una lancha recreativa en la que viajaban cinco personas, entre ellas dos menores, acabó hundiéndose a unas dos millas de la costa. Todos sus ocupantes fueron rescatados y trasladados a tierra sin que se produjeran víctimas ni heridos. En la misma zona, otra embarcación de 12 metros sufrió un incendio y sus cuatro tripulantes fueron recogidos por otras embarcaciones que se encontraban en las inmediaciones, también sin heridos.

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La oscuridad también complicó la navegación en Menorca, donde la Guardia Civil y Salvamento Marítimo tuvieron que auxiliar a siete personas que navegaban en piragua sin iluminación tras el eclipse. Los ocupantes fueron acompañados desde la isla del Aire hasta el puerto de Mahón y escoltados para evitar que pudieran ser abordados por otras embarcaciones.

El consejero de Sanidad del Gobierno de Aragón, Ángel Sanz, con personal del 061 en el Punto de Observación del eclipse de Motorland. (Gobierno de Aragón / Europa Press)

Mareos, caídas y pequeños sustos entre los espectadores

La experiencia de contemplar el fenómeno astronómico también dejó algunos sobresaltos entre quienes acudieron a los principales puntos de observación. Aunque la mayoría de las incidencias fueron leves, los servicios de emergencia tuvieron que atender mareos, caídas y otros pequeños incidentes en distintos puntos de España. En Castilla y León, una mujer de 72 años sufrió un traumatismo de tobillo en un punto de observación de Ávila y tuvo que ser trasladada en ambulancia. Además, cuatro personas fueron atendidas por mareos, caídas o presíncopes y un hombre de 91 años sufrió una deshidratación en Segovia.

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En otras comunidades, los servicios sanitarios también tuvieron que hacer frente a mareos, lipotimias, contusiones y consultas relacionadas con la observación del Sol. En total, más de 530 atenciones sanitarias en 16 comunidades, aunque la mayoría de los casos fueron leves y estuvieron relacionados con molestias oculares o dudas sobre los posibles efectos de haber contemplado el eclipse sin la protección adecuada. Más allá de estos incidentes, la jornada transcurrió con normalidad y la gran mayoría de los espectadores pudo disfrutar del eclipse solar total sin contratiempos.

*Con información de Europa Press