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James, conde de Wessex, rompe la tradición real británica: trabaja en la finca de su tío Carlos III y elige una carrera universitaria inédita en la familia

El nieto más joven de Isabel II empieza sus estudios en la universidad con una sorprendente elección

James, Conde de Wessex
El nieto de Isabel II está a punto de entrar a la universidad. (Grosby Group)
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La familia real británica acostumbra a captar la atención con cada paso de sus miembros más jóvenes, pero James Mountbatten-Windsor sorprende desde el perfil más inesperado. El hijo menor de los duques de Edimburgo, con apenas 18 años, inicia una etapa universitaria que no solo rompe una tradición de los Windsor, sino que lo sitúa como referente de una nueva generación real. Sin año sabático de por medio y tras conocer sus resultados académicos, James ha optado por una carrera que marca un antes y un después en la Casa Real.

Durante las últimas semanas, mientras muchos de sus coetáneos disfrutaban del verano, el conde de Wessex se volcó en el trabajo agrícola, lejos de los protocolos palaciegos. Su elección de empleo temporal y la carrera universitaria que ha decidido cursar han sido motivo de interés tanto para la prensa como para quienes siguen la vida de la realeza. El nieto más joven de Isabel II combina vida rural, formación académica y compromiso familiar, sin dar espacio a rumores ni distracciones mediáticas sobre su vida sentimental.

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La decisión de James de matricularse directamente en la universidad, sin el tradicional gap year, se interpreta como un gesto de madurez y de autonomía. En el entorno Windsor, donde es habitual tomarse un año sabático entre el bachillerato y la universidad, este paso directo refuerza la imagen de un joven dispuesto a trabajar y a construir un perfil propio. El hecho de que haya conseguido las calificaciones necesarias y haya optado por una carrera específica en el sector rural revela tanto sus intereses personales como la influencia de la educación recibida en casa.

El verano de James: trabajo rural y discreción

Mientras esperaba sus resultados de los A-levels, James no eligió el ocio ni la exposición pública. En cambio, se incorporó a las tareas agrícolas de Sandringham, la finca privada de su tío, el rey Carlos III, en Norfolk. Allí, se lo vio manejando tractores y colaborando en las labores del campo, en jornadas largas y bajo la mirada atónita de quienes están acostumbrados a la imagen pulcra y formal del joven en eventos familiares.

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Los Windsor han aparecido juntos en el balcón central del Palacio de Buckingham para ver el desfile aéreo que conmemora el 80º aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial. (REUTERS)

La finca de Sandringham, con más de 6.000 hectáreas y una importante explotación de cereales, ovejas y vacas, se convirtió este verano en el lugar donde James experimentó en primera persona el esfuerzo y la rutina de la vida rural británica. Lejos de ser un gesto simbólico, su trabajo fue valorado por los empleados, quienes destacaron su actitud colaborativa y la naturalidad con la que asumió las tareas. No solo se trató de ganar algo de dinero para sus gastos, sino de continuar la línea educativa marcada por sus padres, el príncipe Eduardo y la duquesa Sofía, quienes siempre han defendido la importancia de que sus hijos vivan con normalidad y aprendan el valor del trabajo.

La hermana mayor de James, Lady Louise Windsor, también ha seguido este modelo, trabajando en la organización de competiciones ecuestres durante sus vacaciones universitarias. Ambas experiencias refuerzan la filosofía de los duques de Edimburgo de ofrecer a sus hijos una vida alejada de los privilegios automáticos de la Corona y más cercana a la realidad de su generación.

Una carrera nueva para la realeza británica

El gran salto de James de Wessex llega con su ingreso inminente a la Royal Agricultural University, situada en Cirencester, Gloucestershire. Fundada en 1845, fue la primera institución agrícola del mundo de habla inglesa y mantiene un vínculo histórico con la nobleza europea, aunque esta será la primera vez que un miembro directo de la familia real británica curse estudios allí. La carrera elegida, Gestión de Tierras Rurales y Propiedades, ofrece formación para quienes aspiran a desarrollarse en la administración de explotaciones, negocios rurales, consultoría y gestión inmobiliaria en el entorno campestre.

El conde con sus padres. (Yui Mok/Pool via REUTERS)
El conde con sus padres. (Yui Mok/Pool via REUTERS)

La elección de este grado no es casual. El propio Carlos III es patrono de la universidad y la finca de Sandringham representa uno de los principales ejemplos de gestión rural moderna en Reino Unido. El programa de estudios describe salidas profesionales consolidadas en empresas nacionales de referencia, lo que coloca a James ante un futuro laboral amplio y alejado de los roles estrictamente institucionales. Su decisión lo distingue de anteriores generaciones, que solían optar por carreras más vinculadas al derecho, las humanidades o la gestión pública.

James se convierte así en el primer descendiente de Isabel II que apuesta por una formación especializada en el ámbito rural, en línea con el renovado interés de la monarquía por la sostenibilidad, la gestión del territorio y la economía agrícola. Su incorporación directa a la universidad, sin año sabático, refuerza la idea de un joven Windsor que prioriza la formación y el trabajo antes que los privilegios y la exposición mediática. La familia y el entorno académico han respaldado esta decisión, que abre una nueva etapa en la imagen y proyección de los miembros más jóvenes de la casa real británica.

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