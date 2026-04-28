España será el primer país del mundo en aplicar un tratamiento para la artrosis de rodilla que vuelve a las células más jóvenes

La artrosis es una de las enfermedades más prevalentes en los adultos mayores (Freepik)

Uno de cada tres adultos en España sufre de artrosis en cualquier localización articular, lo que convierte a esta enfermedad como una de las patologías reumáticas más frecuentes. Son datos de la Sociedad Española de Reumatología (SER), que ponen de manifiesto la elevada incidencia de la artrosis en la población adulta, especialmente a partir de los 65 años.

Ahora, una revolucionaria investigación trae lo que podría ser una herramienta clave en el tratamiento de la artrosis de rodilla. Japón acaba de convertirse en el primer país del mundo en autorizar el uso clínico de tratamientos basados en la reprogramación celular total (RT), es decir, utilizando células humanas reprogramadas. Estas células iPSC (células madre pluripotentes inducidas) son células adultas reprogramadas en el laboratorio para convertirlas en una especie de células embrionarias.

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Sin embargo, esta reprogramación celular total cuenta con ciertas contraindicaciones. “En ese proceso pierden sus características originales y recuperan la capacidad de convertirse en casi cualquier tipo de célula del organismo, como células del corazón, del cerebro o del cartílago”, explica el doctor Pedro Guillén, académico de número de Traumatología y Cirugía Ortopédica de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME) y uno de los mayores especialistas en medicina deportiva del mundo.

Por otra parte, en la reprogramación celular total existen ciertos riesgos de mutación “y otros matices relacionados con la seguridad a largo plazo”. Es por ello que las autoridades sanitarias japonesas “han exigido han exigido la generación de datos adicionales de eficacia y seguridad tras su aprobación para confirmar” el beneficio de esta terapia.

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Una vuelta de tuerca para la artrosis en España

Frente a las contraindicaciones de la RT, la reprogramación parcial surge como una contrapartida. Gracias a esta técnica, “España será el primer país que aplicará un tratamiento basado en la reprogramación parcial de las células humanas para tratar la artrosis de rodilla”, asegura el doctor Guillén. “La artrosis en sus estados precoces podrá revertirse, así como las lesiones musculares y la sarcopenia en la vejez. Y de forma escalonada se aplicará, principalmente, en enfermedades asociadas al envejecimiento y al deterioro tisular, como las cardiovasculares, las metabólicas, otros tipos de artrosis y varios tipos de cáncer”, señala.

Con la RP las células rejuvenecen sin necesidad de llevarlas completamente a un estado embrionario. Ello se logra al activar algunos de los mecanismos de reprogramación con el objetivo de recuperar funciones celulares deterioradas, “manteniendo al mismo tiempo la identidad original de la célula”.

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Un conocido contaminante común en los hogares puede alterar las células de los seres humanos.

Un tratamiento prometedor contra la artrosis

Para el profesor Guillén, la reprogramación celular parcial es prometedora “porque combina regeneración, rejuvenecimiento y mantiene la identidad tisular; además, ofrece un perfil seguro y controlable, lo que refuerza su enorme interés biomédico y traslacional”.

En 2016, un estudio publicado en la revista Cell y llevado a cabo en el Salk Institute por el grupo del doctor Juan Carlos Izpisúa y la Clínica CEMTRO y la Universidad Complutense de Madrid (UCAM) demostraba, por primera vez, que la RP podía rejuvenecer tejidos en modelos animales. Este hallazgo fue calificado “como uno de los diez estudios más destacados de la última década”.

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No obstante, la terapia todavía se encuentra en sus fases iniciales y los resultados de ensayos clínicos aún tienen que confirmarse. Además, el experto recuerda que no todas las células responden igual, por lo que se sigue explorando acerca de sus límites. “Ya hemos sumergido el dedo gordo del pie en la fuente de la juventud”, concluye.