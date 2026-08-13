Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja por el homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza)

Javier Sánchez y su mujer han sido hallados muertos, con signos de violencia, en el interior de su domicilio de Tauste, Zaragoza (EFE/Toni Galan)

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Carlota, la hija de Javier Sánchez y Esther Latorre, entra en prisión provisional junto a su pareja, un varón de origen colombiano, tras presentarse este jueves ante la autoridad judicial en Ejea de los Caballeros. Recordemos que la pareja fue detenida el pasado 10 de agosto como los presuntos autores del homicidio de sus padres en Tauste (Zaragoza) el viernes, 7 de agosto.

La casa de las víctimas, el exsecretario de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA) y su mujer, miembro implicada en el Área de la Mujer, además de ser parte de la Red de Medio Ambiente y la Red de Feminismo de la intercomarcal de Izquierda Unida de Zaragoza, no fue forzada. Por lo que los encargados del caso centraron su investigación en el núcleo cercano al matrimonio.

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La decisión de la prisión provisional se ha adoptado después de que ambos se negaran a prestar declaración, por lo que han sido trasladados al centro penitenciario de Zuera (Zaragoza), según informaron sus abogados.

*Noticia en ampliación