España

Si tienes osteoporosis, estos son los alimentos que deberías consumir para fortalecer los huesos

La dieta juega un papel fundamental en la salud ósea, especialmente aquellos alimentos ricos en calcio y vitamina D

C. Amanda Osuna

Por C. Amanda Osuna

Guardar
Un hombre mayor paciente de
Un hombre mayor paciente de osteoporosis (AdobeStock)

A medida que envejecemos, la masa ósea se pierde gradualmente y puede derivar en osteoporosis, que es el debilitamiento y la fragilidad de los huesos. Una caída o un leve movimiento como agacharse puede provocar una fractura ósea. En España, casi tres millones de personas sufren esta condición, según datos de la Sociedad Internacional de Osteoporosis.

La relación entre la alimentación y la salud ósea adquiere especial relevancia, así como realizar actividad física y evitar el tabaco y el alcohol. La dieta desempeña un papel esencial al proporcionar los nutrientes indispensables para el metabolismo óseo, y la suplementación de calcio o vitamina D debe reservarse exclusivamente para situaciones de déficit diagnosticadas y bajo control médico.

La Academia Española de Nutrición y Dietética explica que el aporte adecuado de calcio resulta determinante para la estructura ósea. Entre los alimentos que lo contienen en mayor proporción destacan la leche y sus derivados (como yogures, quesos y otras leches fermentadas), así como los frutos secos, las semillas oleaginosas, las legumbres y las hortalizas de hoja verde. El fósforo, otro mineral clave, se encuentra en los lácteos, las legumbres, los pescados, los vegetales verdes, los frutos secos, las semillas y los huevos.

El magnesio se obtiene principalmente de las legumbres, los cereales integrales, las hortalizas de hoja verde, los frutos secos y las semillas. Por su parte, el manganeso está presente en los cereales integrales, frutos secos, semillas, frutas y hortalizas. El zinc abunda en las carnes magras, los mariscos, las legumbres, los lácteos, los frutos secos, las semillas y el huevo.

En cuanto a las vitaminas, la vitamina D se encuentra en los huevos, la mantequilla, los lácteos enteros, los champiñones y setas y los pescados azules. Sin embargo, la exposición segura a la radiación solar constituye la fuente principal de este nutriente. La vitamina C, fundamental para la síntesis de colágeno en los huesos, se obtiene de las frutas y hortalizas frescas.

Episodio: Los huesos y el calcio.

Cuidar los huesos en una dieta vegana

Para quienes siguen una dieta vegana, la Academia Española de Nutrición y Dietética recuerda que el calcio puede obtenerse de las hortalizas crucíferas (como el brócoli, la coliflor, la col y los rábanos), los vegetales de hoja verde como las espinacas, grelos y acelgas, las semillas oleaginosas (pipas de girasol, calabaza, sésamo, lino), los frutos secos, las legumbres y sus derivados, así como de las bebidas vegetales enriquecidas en calcio o sus derivados.

Respecto al magnesio, zinc, manganeso, fósforo y vitamina C, la experta señala que las frutas y hortalizas, las legumbres y sus derivados, las semillas oleaginosas y los granos integrales y sus derivados constituyen fuentes vegetales relevantes. En el caso de la vitamina D, los champiñones y setas (especialmente cuando han sido expuestos temporalmente a la luz solar) y los alimentos fortificados como las bebidas vegetales, pueden contribuir a cubrir las necesidades de este nutriente.

La suplementación de nutrientes como el calcio o la vitamina D debe realizarse únicamente bajo supervisión médica y solo en caso de déficits nutricionales diagnosticados por un profesional.

Temas Relacionados

HuesosSalud óseaOsteoporosisAlimentación saludableNutriciónNutrición EspañaEspaña-SaludEspaña-Noticias

Últimas Noticias

Carlos Torres, presidente de BBVA, descarta dimitir tras el fracaso de la OPA sobre Sabadell y defiende las condiciones de la oferta

El maximo ejecutivo del banco vasco afirma que su continuidad “no dependía del resultado” y recalca que la operación, con menos de un 26% de aceptación, era “fantástica” para accionistas y clientes

Carlos Torres, presidente de BBVA,

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Destacó por sus intervenciones en casos que lograron gran notoriedad en los medios de comunicación

Fallece el polémico abogado Emilio

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 17 de octubre

Conoce cuáles fueron los últimos movimientos que registró el metal precioso en el mercado

Oro en España: cuánto cuesta

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

La ministra Robles destacó la importancia de la actuación del personal del museo y de la Armada

Las activistas que lanzaron pintura

Caminar no es suficiente, elige cuándo: este es el horario en el que potenciarás el efecto sobre el cuerpo y el estado de ánimo

No existe una hora mala para salir a disfrutar de una buena caminata, sin embargo, depende del momento del día conseguirás unos resultados u otros

Caminar no es suficiente, elige
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Fallece el polémico abogado Emilio

Fallece el polémico abogado Emilio Rodríguez Menéndez, defensor del Dioni o la dulce Neus

Las activistas que lanzaron pintura a un cuadro del Museo Naval se enfrentan a una condena de hasta tres años tras ser denunciadas por la Armada

Seis puntos en el carnet y 6.000 euros de multa: la sanción a la que te enfrentas por recurrir a este truco para esquivar la ZBE

El sistema de entrenamiento simulado en el que participa España que han diseñado 13 países de la OTAN

La alcaldesa que quiere cerrar el camping de la única playa de Madrid (con bandera azul) y reclama miles de euros a varios restaurantes

ECONOMÍA

Carlos Torres, presidente de BBVA,

Carlos Torres, presidente de BBVA, descarta dimitir tras el fracaso de la OPA sobre Sabadell y defiende las condiciones de la oferta

Oro en España: cuánto cuesta un gramo del metal hoy 17 de octubre

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 17 de octubre

Cambio de euro a dólar hoy 17 de octubre: cómo está la cotización y previsiones

El sistema español de pensiones mejora a nivel mundial, pero se enfrenta al reto de su sostenibilidad

DEPORTES

MotoGP sanciona a Bezzecchi por

MotoGP sanciona a Bezzecchi por tirar a Marc Márquez en Indonesia

Andorra Cycling Masters 2025: un duelo sin equipos entre Pogacar, Vingegaard, Roglic y Del Toro

Piqué confiesa una de sus peores humillaciones como futbolista: “Ese día fue Balón de Oro”

Fue estrella del Valencia y la Selección y a los 44 años le cuesta caminar: “Es imposible que esté mucho rato de pie”

España arrasa a Bulgaria con un 4-0 y encadena una racha de 29 partidos sin perder