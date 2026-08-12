Salsa de ajo y limón: una receta versátil para acompañar patatas, carnes, pescados y verduras

Las salsas son una de las mejores formas de aportar un toque diferente a platos que, en un principio, son simples. Aunque algunas de las más habituales se preparan con ingredientes como tomate, yogur o queso, existen alternativas igual de fáciles de preparar y con sabores muy diferentes.
Una de ellas es esta salsa de ajo y limón, una preparación sencilla que combina el sabor intenso y característico del ajo con el toque ácido y refrescante del cítrico. Su textura cremosa permite utilizarla como acompañamiento de carnes, pescados, verduras o patatas, pero también puede incorporarse a ensaladas y otros platos.
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Además, se prepara en pocos minutos y con ingredientes fáciles de encontrar, por lo que resulta una opción práctica para dar variedad a las comidas cotidianas sin complicar demasiado su elaboración.
Tiempo de preparación
Es una receta que se puede preparar en 10 minutos.
Ingredientes
- 2 dientes de ajo grandes
- Zumo de 1 limón
- 100 ml de aceite de oliva suave
- 1 huevo (opcional, para dar consistencia, aunque será parecida a una mayonesa)
- Sal al gusto
- Pimienta negra (opcional)
- 1 cucharada de agua fría (opcional, para aligerar)
Cómo hacer salsa de ajo y limón, paso a paso
- Pela los dientes de ajo y quítales el germen si no quieres que la salsa repita.
- Coloca el ajo en el vaso de la batidora junto con una pizca de sal.
- Añade el huevo, si decides usarlo, y el zumo de limón.
- Comienza a batir a velocidad baja, incorporando el aceite de oliva en un hilo fino y constante para favorecer la emulsión.
- Cuando la salsa empiece a emulsionar, sube la velocidad y sigue batiendo hasta lograr una textura cremosa y homogénea.
- Ajusta el punto de sal y, si lo deseas, añade un poco de pimienta negra al gusto.
- Si la salsa queda demasiado espesa, añade una cucharada de agua fría y bate unos segundos más hasta conseguir la consistencia deseada.
- Guarda la salsa en la nevera hasta el momento de servir. Usa siempre ajo fresco y añade el aceite poco a poco para evitar que la salsa se corte.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades se obtiene aproximadamente 150-180 ml de salsa, una cantidad suficiente para acompañar entre 4 y 6 raciones, dependiendo de la cantidad que se utilice en cada plato.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?
- Calorías: 130 kcal
- Grasas: 14 g
- Proteínas: 1 g
- Hidratos de carbono: 1 g
- Fibra: 0,5 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.
¿Cuánto tiempo se puede conservar?
La salsa de ajo y limón se puede conservar en la nevera durante un máximo de 2 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético y bien cerrado. Es importante mantenerla refrigerada hasta el momento de consumirla, especialmente si se ha preparado con huevo. No se recomienda congelarla, ya que el proceso puede alterar la emulsión y hacer que la salsa pierda parte de su textura cremosa y homogénea.
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