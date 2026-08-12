Salsa de ajo y limón: una receta versátil para acompañar patatas, carnes, pescados y verduras

Salsa de ajo y limón. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Las salsas son una de las mejores formas de aportar un toque diferente a platos que, en un principio, son simples. Aunque algunas de las más habituales se preparan con ingredientes como tomate, yogur o queso, existen alternativas igual de fáciles de preparar y con sabores muy diferentes.

Una de ellas es esta salsa de ajo y limón, una preparación sencilla que combina el sabor intenso y característico del ajo con el toque ácido y refrescante del cítrico. Su textura cremosa permite utilizarla como acompañamiento de carnes, pescados, verduras o patatas, pero también puede incorporarse a ensaladas y otros platos.

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Además, se prepara en pocos minutos y con ingredientes fáciles de encontrar, por lo que resulta una opción práctica para dar variedad a las comidas cotidianas sin complicar demasiado su elaboración.

Tiempo de preparación

Es una receta que se puede preparar en 10 minutos.

Ingredientes

2 dientes de ajo grandes Zumo de 1 limón 100 ml de aceite de oliva suave 1 huevo (opcional, para dar consistencia, aunque será parecida a una mayonesa) Sal al gusto Pimienta negra (opcional) 1 cucharada de agua fría (opcional, para aligerar)

Cómo hacer salsa de ajo y limón, paso a paso

Pela los dientes de ajo y quítales el germen si no quieres que la salsa repita. Coloca el ajo en el vaso de la batidora junto con una pizca de sal. Añade el huevo, si decides usarlo, y el zumo de limón. Comienza a batir a velocidad baja, incorporando el aceite de oliva en un hilo fino y constante para favorecer la emulsión. Cuando la salsa empiece a emulsionar, sube la velocidad y sigue batiendo hasta lograr una textura cremosa y homogénea. Ajusta el punto de sal y, si lo deseas, añade un poco de pimienta negra al gusto. Si la salsa queda demasiado espesa, añade una cucharada de agua fría y bate unos segundos más hasta conseguir la consistencia deseada. Guarda la salsa en la nevera hasta el momento de servir. Usa siempre ajo fresco y añade el aceite poco a poco para evitar que la salsa se corte.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se obtiene aproximadamente 150-180 ml de salsa, una cantidad suficiente para acompañar entre 4 y 6 raciones, dependiendo de la cantidad que se utilice en cada plato.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

Calorías: 130 kcal

Grasas: 14 g

Proteínas: 1 g

Hidratos de carbono: 1 g

Fibra: 0,5 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

La salsa de ajo y limón se puede conservar en la nevera durante un máximo de 2 días, siempre que se guarde en un recipiente hermético y bien cerrado. Es importante mantenerla refrigerada hasta el momento de consumirla, especialmente si se ha preparado con huevo. No se recomienda congelarla, ya que el proceso puede alterar la emulsión y hacer que la salsa pierda parte de su textura cremosa y homogénea.

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