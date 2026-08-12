España
Agregar Infobae enGoogle

David Jiménez, abogado: “Si el inquilino no te paga tienes que declarar el alquiler a Hacienda”

El economista y abogado explica que en el IRPF las rentas se declaran cuando son exigibles, no cuando se cobran, aunque existe un gasto deducible para compensar los impagos

Hombre de mediana edad con jersey roto se rasca la cabeza y mira papeles en una mesa. Hay tres tazas sucias y un cartel "Se Alquila" en la ventana.
Un propietario de vivienda analiza su factura bancaria y declaración del IRPF en su cocina, enfrentando la obligación tributaria por un alquiler impagado. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El alquiler de una vivienda genera para el propietario una serie de obligaciones fiscales que no desaparecen cuando surgen problemas de pago. La situación puede complicarse especialmente cuando el arrendatario deja de abonar una o varias mensualidades, ya que la falta de ingreso efectivo no significa necesariamente que esas cantidades dejen de tener consideración fiscal. La normativa establece reglas concretas para determinar cuándo deben declararse y en qué circunstancias es posible compensar el perjuicio económico sufrido.

El propietario de una vivienda en alquiler está obligado a declarar las rentas pactadas aunque el inquilino no las haya abonado, según explica el economista y abogado David Jiménez en un video publicado en su cuenta de TikTok (@davidjimenezabogado).

PUBLICIDAD

La razón está en cómo funciona el IRPF: los rendimientos del capital se imputan al periodo impositivo en el que son exigibles por su perceptor. Así lo establece el artículo 14 de la Ley del IRPF. Por tanto, si una mensualidad debía pagarse durante un determinado ejercicio pero el inquilino no la abona, esa circunstancia no elimina automáticamente la obligación de incluirla entre los rendimientos íntegros del alquiler.

Por ejemplo, si el contrato establece una renta mensual durante todo el año y el arrendatario deja de pagar una mensualidad, el propietario deberá computar inicialmente esa cantidad como ingreso del ejercicio en el que era exigible. La propia Agencia Tributaria confirma que la posibilidad de deducir posteriormente un saldo de dudoso cobro está condicionada a que su importe haya sido previamente incluido como rendimiento íntegro del capital inmobiliario.

PUBLICIDAD

Cuándo puede deducirse el alquiler no cobrado

Existe, no obstante, un mecanismo que permite al arrendador compensar fiscalmente esa pérdida. La Agencia Tributaria admite considerar como gasto deducible los saldos de dudoso cobro, siempre que esta circunstancia quede suficientemente justificada. La normativa contempla dos situaciones concretas.

La primera es que el deudor se encuentre en situación de concurso de acreedores. Jiménez advierte que este supuesto “no es muy habitual”.

La segunda vía está relacionada con el tiempo transcurrido desde las actuaciones destinadas a recuperar la deuda: debe haber pasado más de seis meses entre la primera gestión de cobro realizada por el propietario y el final del periodo impositivo, sin que se haya producido una renovación del crédito. Este requisito es el que recoge actualmente la Agencia Tributaria para los rendimientos del capital inmobiliario.

Qué debe hacer el propietario

La existencia de un impago no basta por sí sola para aplicar la deducción. El arrendador debe poder justificar que la deuda tiene la consideración de saldo de dudoso cobro y conservar documentación que permita acreditar las actuaciones realizadas para reclamarla.

El propio portal de la Agencia Tributaria lo recoge en su apartado de “otros gastos necesarios para la obtención de rendimientos”. Jiménez cita textualmente esa fuente para sostener que “son deducibles estos gastos cuando no te están pagando, siempre que se produzca la siguiente circunstancia y esté justificada”.

Pedro Sánchez eliminará el IRPF a quien alquile con el índice de referencia.

La clave práctica es la reclamación formal. “Tienes que hacer una reclamación formal a ese inquilino para que luego te permita la administración metértelo como gasto deducible en el IRPF”, resume el abogado.

Por ello, resulta relevante conservar comunicaciones, requerimientos y cualquier otro documento que permita acreditar la gestión de cobro. La regla fiscal no convierte automáticamente cualquier mensualidad pendiente en un gasto deducible: deben cumplirse las condiciones previstas por la normativa y poder justificarse adecuadamente.

Qué ocurre si el inquilino paga después

La deducción tampoco supone que la deuda quede fiscalmente olvidada. Si el propietario recupera posteriormente una cantidad que había deducido como saldo de dudoso cobro, deberá computarla como ingreso en el ejercicio en que se produzca el cobro. Así lo establece expresamente la Agencia Tributaria.

De esta forma, el tratamiento fiscal acompasa la situación del crédito: primero se declara la renta cuando resulta exigible, después puede aplicarse la deducción si se cumplen los requisitos de dudoso cobro y, finalmente, si la mensualidad acaba siendo recuperada, vuelve a computarse como ingreso en el ejercicio correspondiente. En la práctica, la fecha de cada actuación y la documentación que la respalda resultan especialmente relevantes para determinar el tratamiento fiscal de las cantidades pendientes.

Temas Relacionados

IRPFAlquileresImpuestos EspañaTikTok EspañaVirales EspañaEspaña-EconomiaEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Cuál es el precio de la luz en España para este jueves

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

La nueva escala asigna una puntuación de 0 a 10 según las áreas cerebrales que han recuperado el riego sanguíneo

Un hospital de Barcelona desarrolla una nueva herramienta que predice la recuperación del paciente tras sufrir uno de los ictus más graves

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

España mira al cielo para contemplar un espectáculo único, eso sí no exento de riesgo: ha de hacerse con gafas homologadas

Eclipse solar total, en directo | Última actualización de la Aemet: cielos poco nubosos salvo en el área cantábrica y los litorales gallego y valenciano

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Entre prados, cuevas y acantilados aparece una playa de lo más peculiar que parece pertenecer a otro paisaje

La playa sin vistas al mar: el rincón del Cantábrico que depende de las mareas y su ‘bufar’ alerta a los aldeaños

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Los fabricantes y mecánicos coinciden en que una posición incorrecta del vehículo durante largos periodos puede acabar provocando problemas mecánicos y estructurales

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

Juan José Ebenezer, mecánico, explica lo que nunca hay que hacer al dejar el coche aparcado mucho tiempo: “Puede llegar a deformar la situación normal de reposo del vehículo”

El Partido Socialista de Marruecos responsabiliza a su gobierno por la precariedad que empuja a migrar y señala a Soros por el cruce masivo a Ceuta

Alemania quiere ampliar los poderes de acción de su aparato de inteligencia por el “conflicto híbrido” con Rusia y otros “adversarios que no respetan ninguna regla”

De dónde nace el temor al espionaje chino por la fábrica de coches eléctricos de SAIC Motor junto a la base naval de Ferrol

El ministro de Justicia de Marruecos, sobre Ceuta y Melilla: “Cada vez que nos reunimos con España planteamos la cuestión. Seguimos reivindicando nuestros territorios”

ECONOMÍA

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Las mujeres jóvenes son el grupo más progresista de España; los hombres jóvenes, el más conservador

Natalia Lara, experta en finanzas: “La forma más inteligente de usar una tarjeta de crédito es fingir que no lo es”

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Las mujeres jóvenes estudian más que nunca, pero ganan menos y trabajan más a tiempo parcial

Ver todo el fútbol la próxima temporada se dispara: LaLiga y la Champions costarán, como mínimo, 972 euros al año

DEPORTES

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

¿Son suficientes las vacaciones de los jugadores para evitar lesiones? “La clave está en cómo se les trata cuando llegan al club y cómo gestionan las cargas”

Bombazo Alcaraz: el jefe médico italiano de tenis cuestiona su lesión y apunta a una “debilidad mental”

Marta García, plata en los 5.000 metros: de aparcar el MIR a convertirse en una de las mejores fondistas de Europa

El Real Madrid femenino ya conoce su camino en la Champions League: evita los ‘cocos’ y le favorece el factor campo

El problema del coche de Fernando Alonso, según el exjefe de Aston Martin: “Necesitamos remontarnos unos cinco años atrás”