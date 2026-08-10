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Salsa de zanahoria: una receta ligera y llena de sabor para acompañar carnes, pescados y darle más profundidad a tus platos

Es fácil de hacer y una opción interesante para ampliar tu catálogo gastronómico

Fácil de incluir en una receta
Salsa de zanahoria. (Magnific)
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Las salsas son una de las mejores formas de aportar un toque diferente a platos que, en un principio, pueden parecer sencillos. Aunque algunas de las más habituales se preparan con ingredientes como tomate, yogur o queso, existen alternativas igual de fáciles de elaborar y con sabores muy diferentes. Una de ellas es esta salsa de zanahoria, una preparación sencilla que permite aprovechar esta hortaliza de una forma distinta a la habitual.

Su sabor y textura hacen que pueda utilizarse para acompañar carnes, pescados, verduras o incluso como complemento de otros platos. Además, se prepara con ingredientes sencillos y no requiere demasiado tiempo en la cocina. Es, por tanto, una opción práctica para quienes buscan incorporar más verduras a sus comidas.

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Tiempo de preparación

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos
  • Tiempo total: 25 minutos

Ingredientes

  1. 4 zanahorias medianas
  2. 1 cebolla
  3. 1 diente de ajo
  4. 400 ml de caldo de verduras (o agua)
  5. 2 cucharadas de aceite de oliva virgen extra
  6. Sal al gusto
  7. Pimienta negra molida al gusto
  8. 50 ml de nata líquida (opcional)

Cómo hacer salsa de zanahoria, paso a paso

  1. Calienta el aceite de oliva en una cazuela a fuego medio, procurando que no llegue a humear.
  2. Añade la cebolla y el ajo. Sofríe durante unos minutos, removiendo de vez en cuando, hasta que estén blandos y transparentes, sin que lleguen a dorarse.
  3. Incorpora las zanahorias y remueve durante unos 2 minutos para que se mezclen bien con el sofrito y potencien su sabor.
  4. Vierte el caldo de verduras y lleva la mezcla a ebullición. Tapa la cazuela para evitar una evaporación excesiva.
  5. Cocina a fuego medio durante unos 15 minutos, hasta que las zanahorias estén tiernas y puedan atravesarse fácilmente con un tenedor.
  6. Tritura la mezcla con una batidora hasta lograr una textura cremosa y homogénea. Asegúrate de que no queden trozos de verduras.
  7. Añade sal y pimienta al gusto. Si deseas darle un toque diferente, incorpora un poco de nata o zumo de naranja y mezcla bien.
  8. Prueba la salsa y ajusta la textura o el sabor si es necesario. Si queda demasiado espesa, añade poco a poco un poco más de caldo hasta conseguir la consistencia deseada.
Receta de salsa vizcaína, un básico de la cocina vasca que acompaña al bacalao y también a platos de carne.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta da para dos cuencos pequeños, similares a los de la foto. Si quieres preparar más, aumenta las cantidades de manera proporcional para no perder el sabor original de la receta

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 70 kcal
  • Hidratos de carbono: 13 g
  • Proteínas: 1 g
  • Grasas: 2,5 g
  • Fibra: 3 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos y las cantidades exactas.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Una vez preparada, deja que la salsa se enfríe antes de guardarla. Colócala en un recipiente hermético y consérvala en la nevera durante un máximo de 3 días. Si quieres conservarla durante más tiempo, puedes congelarla en porciones y mantenerla en el congelador durante aproximadamente 2 meses.

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