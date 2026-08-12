Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona: los espejos de Arda Turan, João Félix y Griezmann

Los precedentes que avisan a Julián Álvarez antes de fichar por el FC Barcelona. (EFE/Fernando Alvarado)

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“Pido perdón otra vez, no me di cuenta del cariño que tenía aquí, era muy joven e hice un error, pero volví a recapacitar”. Esas fueron las palabras de Antoine Griezmann en el homenaje de despedida que le brindó el Atlético de Madrid en su último partido. Unas palabras dirigidas a la afición que, como otras estrellas, ha visto cómo el FC Barcelona se llevaba a su estrella. El caso de Julián vuelve a poner ese dilema de nuevo sobre la mesa: ¿cae bien la estrella del equipo colchonero en Can Barça? Los precedentes avisan. Al menos los más recientes: Arda Turan, Griezmann o Joao Félix han salido del equipo del Cholo Simeone en busca de un fútbol más de ataque, pero al final no tuvieron ni los minutos ni las actuaciones esperadas.

Julián Álvarez ya está en la Ciudad Deportiva de Majadahonda con el resto de sus compañeros. Después de varias semanas fuera de la rutina, de descanso extra por haber llegado a la final del Mundial 2026, el delantero argentino ha reaparecido con sus compatriotas y campeones del mundo. Bien es cierto que La araña no quiere irse de malas maneras. Aunque también lo es que el Atlético de Madrid tiene muy clara su postura: es el centro del proyecto deportivo.

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Así, el lunes, Julián pasó por el Hospital Universitario Vithas Madrid Arturo Soria para pasar las pruebas de esfuerzo previas a la temporada. El martes entrenó en solitario para coger ritmo y tuvo sesión en el gimnasio. Y este miércoles, ha tenido la primera aparición en el césped con el resto de la plantilla.

Julián Álvarez volvió a los entrenamientos del Atlético de Madrid junto al resto de sus compañeros (@Atleti)

Charla exprés con el Cholo... y titular

Precisamente, antes de la sesión programada a las 9:00 horas, Simeone aprovechó para saludar a los futbolistas que todavía no había visto. Entre ellos, los argentinos. Y fue en ese momento cuando Julián quiso matizar su situación con el técnico. No hubo bronca ni tensión. Simplemente una conversación formal en la que cada uno dejó clara su postura. Uno quiere salir; el otro no vende.

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“La situación es muy clara, la entidad tomó una decisión que Miguel Ángel explicó muy bien. Estamos muy contentos con Julián. Desde lo deportivo le ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que nos vuelva a dar lo que nos ha dado en estos dos años, que fue un montón”, sentenció el Cholo en una entrevista concebida a la SER. Un mensaje que también trasladó al delantero.

Lo llamativo llegó después, ya en el campo. Durante buena parte de la sesión, Julián trabajó con el grupo de “suplentes”. Pero cuando Simeone decidió probar durante unos minutos con los futbolistas que llegaron a la final del Mundial, el argentino formó pareja de ataque con Lookman en el once titular. Es decir, el técnico sigue contando con él, al menos sobre el papel.

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El Cholo Simeone y Julián Álvarez. (EFE/Juanjo Martín)

Lo que le enseña la historia a Julián

La postura del jugador, mientras tanto, no ha cambiado. El Barça lleva desde finales de la temporada pasada detrás de él. Ya ha visto cómo han rechazado una oferta de 100 millones de euros y llevado una denuncia por el “acoso”. Es decir, el Atlético de Madrid hará todo lo posible por no vender a su estrella a uno de los máximos rivales, como ya hizo antiguamente.

Porque los precedentes de la última década pueden vislumbrar qué le puede esperar a Julián en el FC Barcelona. El viaje Atleti-Barça no ha salido como se esperaba, ni para el jugador ni para el club. Arda Turan llegó en 2015 como un jugador consagrado, recién campeón de Liga, pero entre la sanción de la FIFA que le impidió jugar sus primeros seis meses y la pérdida de peso tras la salida de Luis Enrique, apenas encontró continuidad antes de desaparecer de las alineaciones con Ernesto Valverde.

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Arda Turan en el FC Barcelona. (Getty)

El caso de Antoine Griezmann es todavía recordado. El Barça pagó 120 millones de euros por él en 2019 y el francés tuvo que reconstruir su rol desde cero, desplazado de la posición que ocupaba en el Atlético por la presencia de Leo Messi. Dos años más tarde, el francés regresaría al Metropolitano. Fue recibido entre pitos, pero poco a poco se volvió a ganar la confianza y el cariño de la afición. “No hay un club donde me sienta más feliz”, dijo en su presentación de vuelta.

Antoine Griezmann en el FC Barcelona. (REUTERS/Albert Gea)

Joao Félix es el último ejemplo reciente. Salió cedido del Atlético de Madrid en 2023 con destino a Barcelona. Tenía la ilusión de demostrar el talento que atesora, pero nunca encontró la regularidad que necesitaba para triunfar en el Camp Nou.

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Joao Félix en el Atlético de Madrid. (REUTERS/Albert Gea)

El culebrón entra en su recta final

Con la temporada a punto de empezar para el Atlético de Madrid y FC Barcelona, ambos equipos esperan cerrar sus plantillas cuanto antes para poder empezar a trabajar con todo lo disponible. Los del Cholo tendrán una semana más antes del debut liguero frente al Málaga en el Metropolitano, donde habrá que ver si estará Julián, si es titular y cómo le recibe la afición. El Barça tendrá cuatro días más y lo hará fuera, en el Martínez Valero (Elche). Allí se verán en acción los fichajes de Deco.