Cómo se está viviendo el eclipse solar total en España, en imágenes

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Poco antes de que el sol toque el horizonte este miércoles, toda España está esperando el eclipse solar total que se verá desde la península ibérica por primera vez en más de un siglo. La franja de oscuridad completa entra por Galicia, recorre el norte del país de oeste a este y sale sobre las Islas Baleares. El fenómeno también puede verse en comunidades como Asturias, Castilla y León, La Rioja, Aragón y la Comunidad Valenciana.

El espectáculo arranca en torno a las 19:30 horas y llega a su punto álgido cerca de las 20:30 horas, con el sol rozando ya el horizonte. Y, aunque España es uno de los mejores puntos del planeta para vivir este momento histórico, otros países como Alaska, Groenlandia e Islandia también van a poder contemplar cómo la Luna tapa el Sol durante unos instantes.

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Eclipse solar. (Europa Press/DFG)

Unos artistas bailan y cantan canciones que han compuesto con motivo del eclipse solar cerca del pequeño pueblo de Castell de Cabres, en España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Eva Manez

Varias personas prueban sus gafas protectoras antes de un eclipse solar, en una plaza de toros de Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán

Un hombre y un niño prueban sus gafas protectoras antes de un eclipse solar, en una plaza de toros de Villalba del Rey, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Ana Beltrán

Los visitantes del Observatorio Cosmos esperan el eclipse solar parcial con un telescopio solar especial en Lattrop, Países Bajos, el 12 de agosto de 2026 (EFE/EPA/EMIEL MUIJDERMAN)

Thanh Da Boit Nguyen, de 7 años, se prueba por primera vez unas gafas protectoras para eclipses tras viajar con su padre Dominique, de 46 años, desde Bélgica para ver el eclipse total en Alcañiz, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Richard Matousek

La gente descansa sobre la hierba mientras espera un eclipse solar parcial en el Templo de Debod, cerca del Palacio Real de Madrid, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

Des personnes se reposent sur l'herbe en attendant une éclipse solaire partielle au temple de Debod, près du Palais royal de Madrid, en Espagne, le 12 août 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

Una mujer comprueba sus gafas protectoras antes de un eclipse solar parcial en el Templo de Debod, cerca del Palacio Real de Madrid, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Alejandro Martínez Vélez

Decepción en Cantabria ante el cielo nublado que impide ver el eclipse. (Cedida/Paola Bruni)

La gente se prepara para contemplar un eclipse solar en la playa de El Arenal, en Mallorca (España), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Francisco Ubilla

Unos artistas utilizan artefactos de fabricación propia para observar un eclipse solar antes de la fase total, cerca del pequeño pueblo de Castell de Cabres, en España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Eva Manez

Ángela, David y su hijo Diego, de 7 años, posan para hacerse un selfi con gafas protectoras para eclipses durante la fiesta organizada para ver el eclipse solar en Buitrago del Lozoya, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Susana Vera

David García utiliza un sextante durante la fiesta para ver el eclipse solar, en Buitrago del Lozoya, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Susana Vera

Varias personas utilizan gafas protectoras para observar un eclipse solar, antes de la fase total, en Arija (España), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez

Una mujer utiliza gafas protectoras para observar un eclipse solar, antes de la fase total, en Arija (España), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez

Elena Morales, de 5 años, Irene Morales, de 8, su hermano Álvaro, de 11, y sus padres, Ana Aranda y Juan Francisco Morales, asisten a la fiesta para ver el eclipse solar en Buitrago del Lozoya, España, el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Susana Vera

Una mujer utiliza gafas protectoras para observar un eclipse solar, antes de la fase total, en Arija (España), el 12 de agosto de 2026. REUTERS/Borja Suárez