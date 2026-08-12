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Por qué no debes poner gafas de protección a tu mascota para ver el eclipse total: “De forma natural no van a mirar al sol, no es un evento especial para ellos”

Los expertos advierten de que el verdadero riesgo para los perros procede de determinadas conductas humanas y del entorno multitudinario

Un perro se protege del eclipse solar. (AP)
Un perro se protege del eclipse solar. (AP)
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A unas horas de que el eclipse total de sol sumerja a buena parte de España en la oscuridad durante unos breves minutos, las gafas de protección homologadas se han convertido en el elemento imprescindible para quienes quieran observar el fenómeno astronómico, hasta el punto de que ya se han agotado en algunos puntos de venta. Pero, ¿qué pasa con las mascotas? ¿También necesitan proteger sus ojos con unas gafas especiales?

Los expertos lo tienen claro: los animales no necesitan gafas. “El eclipse no representa en sí mismo una amenaza para los perros. El verdadero riesgo procede de determinadas conductas humanas y del entorno multitudinario y de agitación que puede generarse alrededor de este fenómeno”, señala en un comunicado José Miguel Doval, presidente de la Real Sociedad Canina de España (RSCE).

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Los perros no suelen mirar directamente al Sol por iniciativa propia, por lo que no es necesario colocarles ningún tipo de protección ocular durante el eclipse. De hecho, las gafas homologadas que se comercializan para observar el fenómeno están diseñadas para las personas y no deben utilizarse en animales.

El eclipse total de sol será un momento único en la vida de quienes lo observen.

Desde la Comisión Científica de la RSCE hacen especial hincapié en que los cuidadores no deben intentar que sus mascotas vivan el eclipse de la misma manera que ellos: “No debemos obligarlos a participar en la experiencia como si la vivieran igual que nosotros ni atribuirles necesidades que no tienen”.

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Mantener la rutina, la mejor protección

Por ello, una de las principales recomendaciones es no poner gafas de eclipse al perro ni intentar dirigir su mirada hacia el sol. Tampoco es necesario sujetarle la cabeza para conseguir una fotografía durante el momento de máxima oscuridad. Lo recomendable es dejar que el animal continúe con normalidad mientras sus dueños observan el fenómeno con las medidas de protección adecuadas.

“Mantener sus rutinas, evitar situaciones de estrés y respetar su comportamiento natural es la mejor forma de protegerlos”, apunta la organización. Si es necesario salir, la RSCE aconseja llevar al perro sujeto con correa y correctamente identificado para evitar posibles fugas ante un sobresalto. También conviene estar atentos a señales de estrés como jadeos excesivos, temblores, gemidos, inquietud o la búsqueda de un escondite. Si aparecen, lo mejor es alejarlo del ruido o la agitación y llevarlo a un lugar tranquilo.

Un perro con gafas de protección para ver el eclipse. (REUTERS/Agustin Marcarian)
Un perro con gafas de protección para ver el eclipse. (REUTERS/Agustin Marcarian)

En la misma línea, Safari Madrid pide no convertir el eclipse en una experiencia forzada para los animales. “No os volváis locos, ellos, de forma natural, no van a mirar al sol. Y si miran, van a ser microsegundos”, explica. Según señala, los animales percibirán principalmente el cambio de luz, de forma similar a cuando el cielo se nubla o llega la noche. Por este motivo, desde Safari Madrid también insisten en que “es importante no obligarles a mirar para fotos o videos y tampoco a ponerse las gafas”.

En el caso de perros y gatos, el mensaje de los expertos es, por tanto, sencillo: no necesitan gafas para ver el eclipse porque no necesitan observarlo. Mientras las personas deben utilizar protección ocular homologada para mirar directamente al Sol, las mascotas pueden continuar con su rutina habitual. Durante el eclipse, mantener la calma y respetar su comportamiento natural será la mejor forma de protegerlas.

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