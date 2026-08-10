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Limpiar con vinagre la base del inodoro: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Para muchos es habitual utilizar este líquido para su rutina de limpieza pero pocas veces se conoce sus beneficios

Dos manos con guantes azules limpian la base de un inodoro blanco. Una mano sostiene una botella pulverizadora con vinagre y la otra un paño blanco.
Una persona con guantes azules rocía vinagre y limpia con un paño la base de un inodoro. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La búsqueda de alternativas eficaces y accesibles para la higiene del hogar lleva a muchas personas a reconsiderar el uso de productos tradicionales. En ese contexto, el vinagre blanco se posiciona como una opción recurrente entre quienes desean mantener la limpieza del baño sin recurrir exclusivamente a sustancias químicas. Aun así, rociar este líquido en la base del inodoro una vez por semana se presenta como un método complementario que ayuda a combatir la suciedad y malos olores.

La utilización de vinagre en la limpieza no es una tendencia reciente, pero su aplicación específica en la base del inodoro recibe cada vez más recomendaciones de especialistas y aficionados. Este truco responde tanto a la practicidad como a la eficacia del producto, que se encuentra fácilmente en cualquier hogar y resulta económico.

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La práctica consiste en colocar vinagre en un pulverizador y distribuirlo alrededor de la base y las uniones del inodoro con el piso, dejando actuar entre 10 y 15 minutos antes de limpiar con un paño de microfibra. Sin embargo, no se debe mezclar vinagre con productos que contengan lavandina, ya que la combinación podría resultar perjudicial.

Para qué sirve limpiar la base del inodoro con vinagre

El principal objetivo de aplicar vinagre en la base del inodoro se relaciona con su capacidad para disminuir residuos y neutralizar olores. El vinagre ayuda a desprender manchas superficiales y restos de suciedad que suelen acumularse en el exterior del inodoro y sus uniones con el suelo, lo que puede generar ambientes insalubres si no se mantiene una higiene constante. Esta zona, frecuentemente expuesta a salpicaduras y polvo, requiere una atención especial para evitar la formación de manchas persistentes y la proliferación de malos olores.

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Mano rociando un líquido con vinagre de un atomizador sobre la base de un inodoro blanco en un baño con azulejos azules, con manchas amarillentas en el suelo
Una mano rocía vinagre sobre un inodoro con manchas de sarro, destacando el uso de soluciones naturales para la limpieza del hogar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ácido acético presente en el vinagre actúa sobre los residuos minerales y facilita su eliminación sin dañar la mayoría de las superficies. Al incorporar este truco en la rutina semanal de limpieza, se reduce la adherencia de la suciedad, lo que simplifica el mantenimiento general del baño. Además, este método resulta especialmente útil para quienes buscan complementar otras prácticas de higiene, ya que el vinagre no reemplaza desinfectantes específicos, pero sí aporta beneficios visibles en la prevención de manchas y olores.

Es importante tener en cuenta que el vinagre no debe aplicarse sobre superficies de mármol o travertino, ya que podría deteriorarlas. La clave está en limitar su uso a las áreas recomendadas y seguir las indicaciones de aplicación para maximizar su eficacia y evitar daños.

Por qué lo recomiendan

Expertos recomiendan la aplicación semanal de vinagre en la base del inodoro por su acción preventiva. Emplear este método ayuda a mantener una de las áreas más propensas a la acumulación de suciedad y humedad bajo control, lo que beneficia tanto la salud como el aspecto del baño. Además, utilizar vinagre blanco representa una opción accesible y versátil, ya que puede emplearse en distintos rincones del hogar, siempre respetando las recomendaciones de uso. Así, la sencillez del procedimiento y la frecuencia semanal sugerida permiten integrarlo fácilmente a la rutina de limpieza, sin requerir cambios drásticos ni inversiones adicionales.

Productos de limpieza domésticos. (iStock)
Productos de limpieza domésticos. (iStock)

Por todo ello, esta técnica, cada vez más difundida, responde a una tendencia de buscar alternativas sencillas y efectivas en la higiene doméstica, priorizando productos accesibles y de bajo impacto ambiental.

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