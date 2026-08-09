México
Agregar Infobae enGoogle

Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Una decena de escuderías con 20 pilotos forman parte de la máxima competición internacional de automovilismo

Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)
Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)
Guardar

El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

PUBLICIDAD

El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quién lidera la tabla de posiciones

Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)
Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato mundial son: Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell.

Tras el último Gran Premio, el italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, sumando los 219 puntos en lo que va de la competición.

PUBLICIDAD

Por su parte, el piloto británico de la escudería Ferrari le pisa los talones a Antonelli y se encuentra en el segundo lugar con sus 169 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Mercedes, con el tercer puesto. El británico ya suma 160 en lo que va de la campeonato.

La lista completa de la Fórmula 1

Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)
Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 219

2.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 169

3.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 160

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 138

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 128

6.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 109

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 92

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 68

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 43

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 42

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 23

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 19

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

16.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

17.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

18.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 2

19.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

20.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

21.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

22.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

Visita nuestra página en Google News

Temas Relacionados

Tabla de posiciones F1España-DeportesNoticiasÚltimas actualizacionesFórmula 1 en EspañaTabla de posiciones F1

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Estudiantes de primaria, secundaria, bachillerato y universidad pueden acceder a distintos apoyos

Becas del Bienestar 2026: estos son los apoyos para el ciclo escolar 2026-2027

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Sigue en vivo todas las actualizaciones sobre movimientos telúricos a lo largo y ancho del país

Temblor hoy en México 9 de agosto: se registra sismo de magnitud 4.1 en Huixtla, Chiapas

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

La actriz ha generado polémica dentro del programa de Televisa por su fuerte personalidad y su forma directa de hablar

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México

En México muestra un aumento de víctimas masculinas y la diversificación de sus destinos

Trabajo forzado y mendicidad: el rostro masculino de la trata de personas en México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Sigue las noticias más importantes en el país sobre los acontecimientos violentos con Infobae México

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel
MÁS NOTICIAS

NARCO

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

EN VIVO | Seguridad, narcotráfico y crimen en México hoy 9 de agosto: dan prisión preventiva a implicada en red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

Vinculan a proceso a cinco presuntos integrantes de “Los Vallarta”, célula ligada al CJNG en el Edomex

Revelan que Ángel Aguirre habría solicitado desaparecer pruebas del caso Ayotzinapa porque su sobrino “estaba al tanto”

Arrestan en San Luis Potosí a hombre buscado por Estados Unidos e Interpol: lo acusan de homicidio

Dan prisión preventiva a Guadalupe “N”, implicada en la red de huachicol fiscal de Ruffo Appel

ENTRETENIMIENTO

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

La Casa de los Famosos México 2026 EN VIVO: por qué se rumora que hoy habrá doble eliminación

¿Caifanes en el examen? Los memes que dejó la prueba control de la UNAM por la sede de CDMX

Cynthia Klitbo comete tremendo error en La Casa de los Famosos México y menciona reality de TV Azteca

Survivor México: quién sale eliminado hoy 9 de agosto

Alfredo Adame reacciona al ingreso de Carlos Trejo a la Granja VIP, “ya le di de tragar muchos años”

DEPORTES

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

México vs Estados Unidos Final Sub-20 Concacaf EN VIVO: Alfaro abre el marcador 1 - 0 para el Tri

Canelo Álvarez reconoce el tiempo que le queda como boxeador profesional antes del retiro

Jürgen Damm se disculpa por comentario en vivo sobre las personas no nacidas en México y Faitelson lo defiende

Ricardo “Finito” López revela cuál fue la pelea más dura de su carrera

¿Cómo le fue a Romina Hinojosa en la última etapa del Tour de Francia Femenino 2026?