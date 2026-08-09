Fernando Alonso y Carlos Sainz: su ranking en el Campeonato de Pilotos de la F1

Conoce en qué posición quedó cada piloto de la Fórmula 1 en la tabla del campeonato después del último Gran Premio de la temporada (Jovani Perez/Infobae)

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El motor ruge con más fuerza en este nuevo inicio de temporada de la Fórmula 1 que promete grandes emociones en los aficionados de esta disciplina. Fernando Alonso escribirá nuevas hojas en su gran historia dentro de la “Gran Carpa” al frente del Aston Martin AMR25 y Carlos Sainz tiene nuevos retos que afrontar con Williams.

La pretemporada generó altas expectativas: los cambios en las escuderías, la construcción de nuevos monoplazas y los rostros jóvenes en la parrilla son algunos de los elementos más atractivos para la temporada número 75 de la F1.

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El asfalto del último Gran Premio se ha enfriado después de una gran competencia, pero la situación en el Campeonato Mundial de Pilotos comienzan a calentarse tras los primeros puntos conseguidos por los diferentes conductores. A continuación te compartimos cómo quedó la tabla de clasificación después de la carrera de este fin de semana.

Quién lidera la tabla de posiciones

Carlos Sainz logró mantenerse dentro de la Fórmula 1 tras su salida de Ferrari y consiguió un asiente con la icónica escudería británica Williams (REUTERS/Jakub Porzycki)

Los pilotos que dominan el podio del campeonato mundial son: Kimi Antonelli, Lewis Hamilton y George Russell.

Tras el último Gran Premio, el italiano de Mercedes encabeza la clasificación de pilotos, sumando los 219 puntos en lo que va de la competición.

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Por su parte, el piloto británico de la escudería Ferrari le pisa los talones a Antonelli y se encuentra en el segundo lugar con sus 169 puntos, hasta el momento.

Mientras que el podio lo cierra el piloto de Mercedes, con el tercer puesto. El británico ya suma 160 en lo que va de la campeonato.

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La lista completa de la Fórmula 1

Con la salida de Adrian Newey de Red Bull, los ojos van a estar sobre la escudería para esta temporada y las mayores incógnitas que giran alrededor es el desempeño del monoplaza (REUTERS/Hamad I Mohammed)

1.- Kimi Antonelli

Escudería: Mercedes

Número: 12

País: Italy

Puntos: 219

2.- Lewis Hamilton

Escudería: Ferrari

Número: 44

País: Great Britain

Puntos: 169

3.- George Russell

Escudería: Mercedes

Número: 63

País: Great Britain

Puntos: 160

4.- Charles Leclerc

Escudería: Ferrari

Número: 16

País: Monaco

Puntos: 138

5.- Lando Norris

Escudería: McLaren

Número: 1

País: Great Britain

Puntos: 128

6.- Max Verstappen

Escudería: Red Bull Racing

Número: 3

País: Netherlands

Puntos: 109

7.- Oscar Piastri

Escudería: McLaren

Número: 81

País: Australia

Puntos: 92

8.- Isack Hadjar

Escudería: Red Bull Racing

Número: 6

País: France

Puntos: 68

9.- Liam Lawson

Escudería: Racing Bulls

Número: 30

País: New Zealand

Puntos: 43

10.- Pierre Gasly

Escudería: Alpine

Número: 10

País: France

Puntos: 42

11.- Arvid Lindblad

Escudería: Racing Bulls

Número: 41

País: Great Britain

Puntos: 23

12.- Franco Colapinto

Escudería: Alpine

Número: 43

País: Argentina

Puntos: 19

13.- Oliver Bearman

Escudería: Haas F1 Team

Número: 87

País: Great Britain

Puntos: 18

14.- Gabriel Bortoleto

Escudería: Audi

Número: 5

País: Brazil

Puntos: 10

15.- Carlos Sainz

Escudería: Williams

Número: 55

País: Spain

Puntos: 6

16.- Alexander Albon

Escudería: Williams

Número: 23

País: Thailand

Puntos: 5

17.- Esteban Ocon

Escudería: Haas F1 Team

Número: 31

País: France

Puntos: 3

18.- Nico Hulkenberg

Escudería: Audi

Número: 27

País: Germany

Puntos: 2

19.- Fernando Alonso

Escudería: Aston Martin

Número: 14

País: Spain

Puntos: 1

20.- Lance Stroll

Escudería: Aston Martin

Número: 18

País: Canada

Puntos: 0

21.- Valtteri Bottas

Escudería: Cadillac

Número: 77

País: Finland

Puntos: 0

22.- Sergio Perez

Escudería: Cadillac

Número: 11

País: Mexico

Puntos: 0

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