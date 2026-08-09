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Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria

Las comunidades religiosas de Ceuta se han manifestado este domingo para denunciar el “abandono” del Gobierno de España y exigen respuestas al ejecutivo y Europa al grito de “¡Basta ya!”

Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad. (Reduan/ EFE)
Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta en una multitudinaria manifestación convocada por las cuatro comunidades religiosas de la ciudad. (Reduan/ EFE)
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Miles de ceutíes han salido este domingo a la calle en una multitudinaria manifestación que ha llenado la plaza de la Constitución para reclamar una respuesta ante la grave situación que atraviesa la ciudad tras la entrada masiva de migrantes el pasado 30 de julio. Según la Policía Nacional, han asistido alrededor de 5.000 personas, mientras que los organizadores han elevado la cifra a más de 10.000. La protesta, convocada por las principales comunidades religiosas, se ha celebrado bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde”.

Los asistentes de las comunidades cristianas, musulmana, hebrea e hindú junto a la Federación Provincial de Asociaciones de Vecinos de Ceuta, se han manifestado sin incidentes durante algo más de una hora, en lo que han calificado como una muestra de unidad sin precedentes en la ciudad autónoma.

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Hoy no había tiempo para colores políticos ni para diferencias religiosas, sino para Ceuta y los ceutíes, en una jornada en la que las distintas comunidades de la ciudad han querido mostrar que comparten una misma tierra y un mismo destino. Aunque la presencia institucional ha quedado en un segundo plano ante la respuesta ciudadana, ha habido presencia de algunos políticos como el presidente de la Ciudad, Juan Vivas, acompañado por integrantes de la Asamblea y representantes de otros grupos.

Lectura del manifiesto y gritos contra el Gobierno

El momento central de la movilización ha sido la lectura del “Manifiesto por la Unidad de Ceuta”, a cargo del presidente de la Comunidad Hindú de Ceuta, Ramesh Chandiramani, en representación de las comunidades religiosas y de los vecinos que han promovido la convocatoria, y el mismo ha venido precedido del himno de España, que ha sonado por los altavoces.

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Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria. (Iván Zambrano / Europa Press)
Miles de ceutíes se han concentrado este domingo para pedir soluciones a la crisis migratoria. (Iván Zambrano / Europa Press)

El manifiesto ha arrancado con una declaración rotunda: “Ceuta es España”, para reivindicar después una ciudad plural, construida durante generaciones por personas de diferentes credos, culturas y procedencias, pero unidas por una misma convivencia. “Somos ceutíes. Somos españoles. Y defendemos nuestra españolidad desde la unidad, desde la convivencia y desde el respeto mutuo”, ha proclamado Chandiramani. “Ceuta no puede afrontar sola una situación que supera ampliamente sus capacidades y que afecta al conjunto de España y de Europa”, recoge el documento.

El manifiesto ha descrito la situación actual como “extraordinariamente crítica” y ha denunciado que Ceuta ha sufrido “una violación de la integridad territorial”, al tiempo que ha reclamado al Gobierno de España, a las instituciones europeas y al conjunto de las administraciones públicas una respuesta “inmediata, decidida y proporcionada” ante la presión migratoria, las necesidades de atención humanitaria y las dificultades de seguridad que afronta la ciudad.

Todo ello, acompañado, en distintas ocasiones, de los propios manifestantes coreando consignas de “Basta ya”, “Sánchez dimisión” sumada de algunos insultos, “Ceuta española”, “ilegales expulsión” o “Ceuta no se rinde”, entre otras, mientras se exhibían banderas de España y de Ceuta.

Los políticos como foco de críticas

Una vez concluido el acto oficial, buena parte de los asistentes ha iniciado una marcha espontánea hacia la Plaza de los Reyes, donde se encuentra la sede de la Delegación del Gobierno. Los participantes han reclamado la dimisión del delegado del Gobierno en Ceuta, Miguel Ángel Pérez Triano, y han coreado consignas contra el Ejecutivo central y sus responsables políticos. Entre las consignas se han escuchado peticiones para que el delegado “dé la cara” y abandone su despacho, además de críticas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta. (Reduan/EFE)
Miles de ceutíes han comenzado a concentrarse este domingo, en la Plaza de la Constitución de Ceuta. (Reduan/EFE)

La Policía Nacional ha establecido un dispositivo de seguridad en las inmediaciones de la Delegación del Gobierno, con varios vehículos policiales y agentes antidisturbios, y ha delimitado el acceso al edificio. Los asistentes también han reclamado el retorno de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva y han proferido consignas contra la presencia irregular de extranjeros en la ciudad. La concentración ha finalizado después de que los participantes permanecieran durante más de media hora en la Plaza de los Reyes sin que el delegado del Gobierno haya salido de la sede.

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