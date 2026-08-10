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Embalses España: la reserva de agua bajó este lunes 10 de agosto

El Boletín Hidrológico Peninsular ha publicado la situación de los embalses de agua en España

Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
Cuanto cambió la capacidad de los embalses de agua en España (EFE)
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El Boletín Hidrológico Peninsular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Democrático (Miteco) registró que actualmente los embalses de agua en España se encuentran a 69,62 %de su capacidad.

La información oficial apunta que la reserva de este recurso hídrico bajó en comparación con la última semana.

España cuenta con una red de embalses que juega un papel estratégico en la regulación y almacenamiento del agua, por lo que su constante monitoreo es importante debido al impacto de este recurso desde la vida cotidiana hasta en todo tipo de industrias.

Situación general del agua en España

Fecha: lunes 10 de agosto de 2026.

Capacidad: 56.043 hm3.

Total de agua embalsada: 39.016 hm3.

Porcentaje de agua embalsada: 69,62 %.

Variación de hace una semana: -969 hm3.

Variación porcentual semanal: -1,73 %.

Agua embalsada registrada hace un año: 36.852 hm3.

Porcentaje de agua embalsada hace un año: 65,76 %.

Situación de los embalses en España por comunidad autónoma

Los embalses de agua están a su 69,62 % de capacidad (Europa Press)
Los embalses de agua están a su 69,62 % de capacidad (Europa Press)

Andalucía: 77,02%.

Aragón: 63,05%.

Asturias: 73,25%.

C. Valenciana: 47,09%.

Cantabria P. Vasco La Rioja: 60,87%.

Castilla-La Mancha: 63,43%.

Cataluña: 77,79%.

Comunidad de Castilla y León: 68,32%.

Extremadura: 71,98%.

Galicia: 68,63%.

Murcia: 27,70%.

Navarra: 54,56%.

¿Cómo ahorrar agua?

Independientemente de la capacidad en los embalses en España, siempre se debe ser responsable con su uso. Por ello, el Miteco publicó una serie de recomendaciones para ahorrar agua desde los hogares.

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Antes de dormir anote la cifra que marca el contador de agua y al despertar, antes de cualquier consumo, volver a leerlo. Si la cifra del contador ha cambiado, es posible que exista alguna fuga.

Otra de las fugas silenciosas es a través del inodoro, para descubrir si existe alguna se puede teñir el agua de la caja con algún tinte inofensivo lo que facilitara si hay algun desperdicio de agua.

El goteo aparentemente inocuo de un grifo puede suponer, a la larga, pérdidas de agua muy significativas de alrededor de 30 litros cada día. Si detectas una gotera de este tipo, lo mejor es arreglarla lo antes posible.

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Si vas a ausentarte de tu vivienda durante unos días y no tienes instalado ningún sistema de riego automático, es mejor cerrar la llave de paso del agua. Así se evitan pérdidas de agua por pequeñas fugas o inundaciones por roturas imprevistas.

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