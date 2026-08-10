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Qué hacer si te pica una carabela este verano: todo lo que debes saber sobre estos organismos marinos

La reciente aparición de varios ejemplares de carabelas portuguesas en diversos puntos de la Península también ha disparado las alertas de los bañistas y equipos de salvamento

Carabela portuguesa (Europa Press).
Carabela portuguesa. (Europa Press)
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Durante las vacaciones de verano es habitual que las playas se llenen de bañistas deseoso de darse un buen chapuzón, sin embargo, aunque la mayoría de las especies que viven en el mar son inofensivas para los humanos, hay algunas que pueden truncar el periodo estival con ataques dañinos. Por ejemplo, en España se ha registrado en los últimos días una presencia inusual de la carabela portuguesa, un organismo marino que, pese a su aspecto, no es una medusa, sino una colonia de pólipos que no solo son peligrosas para los habitantes del mar; también lo son para las personas.

La picadura de una carabela portuguesa no debería ser extremadamente dañina para una persona de peso y salud normal y sus efectos normalmente desaparecerán en unas pocas horas, pero puede llegar a resultar mortal para un niño o incluso para un adulto con salud comprometida.

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Por ese motivo, las autoridades locales han recalcado que la afluencia de estos ejemplares suele estar condicionada por factores como el viento y las corrientes marinas, que pueden variar la situación de una jornada a otra. Así, el protocolo de actuación en las playas se adapta constantemente a la evolución del fenómeno, priorizando la seguridad de los visitantes. Y, sobre todo en el norte de la Península, está siendo habitual el izado de la bandera roja en las playas, que podría evolucionar a la clausura total del baño, sólo en casos de riesgo elevado.

Qué es la carabela portuguesa y por qué representa un riesgo

La carabela portuguesa suele confundirse con las medusas, aunque pertenece a un grupo distinto de organismos marinos. Es, de hecho, un conglomerado de organismos que cooperan como una colonia para sobrevivir. Posee una forma distintiva de globo o “vejiga” llena de gas que puede medir hasta 30 centímetros de diámetro. Además, presenta largos tentáculos, de hasta 50 metros de longitud, que se reconocen fácilmente por su color azul o púrpura.

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Algunas playas del Cantábrico se están viendo afectadas por la llegada de la medusa conocida como carabela portuguesa. (Javier Belver/EFE)
Algunas playas del Cantábrico se están viendo afectadas por la llegada de la medusa conocida como carabela portuguesa. (Javier Belver/EFE)

En la práctica, la carabela portuguesa, a diferencia de las medusas, flota en la superficie del agua, mientras que los tentáculos permanecen por debajo. Esto facilita la identificación de su presencia. Aún así, el mecanismo de defensa de la carabela se activa automáticamente cuando se siente amenazada, liberando un veneno paralizante a través de sus tentáculos. Cada centímetro cuadrado de estos tentáculos contiene más de un millón de elementos urticantes que pueden causar reacciones alérgicas en los bañistas.

De acuerdo con los expertos, la peligrosidad de la picadura depende tanto del tamaño como del número de ejemplares. Cuando se detectan carabelas pequeñas, los equipos de salvamento pueden permitir el baño bajo vigilancia, utilizando la bandera amarilla y una señal específica para medusas. Por su lado, la bandera roja se reserva para episodios de mayor concentración o presencia de ejemplares grandes, mientras que el cierre total de la playa responde a criterios muy estrictos: por ejemplo, si se localizan 10 o más carabelas grandes en una misma zona, o si se produce una picadura de tipo “latigazo” y se detectan más ejemplares en la proximidad.

Pasos recomendados si sufres una picadura

Frente a una picadura, es fundamental actuar rápidamente para neutralizar el veneno y retirar todos los restos de tentáculos de la piel. Se puede intentar lavar la zona con alcohol o con agua salada. No se recomienda usar agua dulce, ya que intensifica los efectos. Tampoco es conveniente usar vinagre, a diferencia de lo que se hace con la medusa común. Además, se aconseja aplicar agua caliente y una crema con cortisona después de la limpieza.

En la imagen un ejemplar de la misma en la arena de la playa de Covachos.
Ante cualquier avistamiento de carabelas portuguesas, evitar permanecer en la orilla donde puedan encontrarse restos de tentáculos. (Javier Belver/EFE)

Los síntomas más comunes de una picadura incluyen escozor y picor en la zona afectada. Sin embargo, la picadura también puede provocar dolores intensos, náuseas, fiebre, vómitos e incluso la muerte. Su veneno permanece activo incluso después de que el ejemplar ha sido retirado de la arena, por lo que es crucial no tocarlo.

Las autoridades insisten en avisar a los equipos de salvamento ante cualquier avistamiento de carabelas portuguesas y evitar permanecer en la orilla donde puedan encontrarse restos de tentáculos. El seguimiento estricto de estas recomendaciones ayuda a reducir el riesgo de complicaciones y garantiza una respuesta eficaz ante la presencia de estos organismos marinos.

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