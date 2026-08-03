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Pablo Cano, optometrista: “Las pantallas son a los ojos lo que el azúcar a los dientes”

En estos casos, es importante utilizar la regla 20-20-20

Es importante cuidar nuestra visión
Montaje de Infobae en el que aparece Pablo Cano
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Los ojos son uno de los órganos más sensibles y delicados del cuerpo. Gracias a ellos podemos captar la luz, distinguir colores y percibir las formas. Sin embargo, no siempre protegemos nuestra vista como deberíamos, ya que están expuestos a agentes como el polvo, el viento o la radiación solar.

Por todo esto, es importante cuidar nuestra vista con una buena higiene ocular y hábitos saludables. Uno de los expertos que conoce esto es Pablo Cano, un optometrista que publica contenido en redes sociales.

En uno de los últimos vídeos que ha subido en la cuenta de su clínica (@caba.optometria) explica cuál es uno de los hábitos que más perjudican la vista. “Las pantallas son a los ojos lo que el azúcar es a tus dientes”, comienza explicando Pablo.

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Cómo afectan las pantallas a nuestros ojos

Aunque el especialista aclara que las pantallas no dañan los ojos de la misma forma que el azúcar deteriora los dientes, utiliza esta comparación para explicar que una exposición prolongada puede acabar pasando factura a la salud visual si no se adoptan ciertos hábitos.

Esto es lo mismo que ocurre con el azúcar. Aunque sea dañino, si no se toman medidas, como lavarse los dientes, terminará destrozando el esmalte y los dientes.

El principal problema no es que las pantallas provoquen lesiones permanentes, sino que favorecen la aparición de molestias como sequedad ocular, visión borrosa, cansancio visual o dolor de cabeza.

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Esto ocurre porque, cuando fijamos la vista en un móvil, un ordenador o un dispositivo electrónico, parpadeamos con mucha menos frecuencia. Como consecuencia, el líquido del lagrimal se evapora más rápido y la superficie del ojo queda menos lubricada, lo que da como resultado que se irrite y tengamos la sensación de arenilla.

Cómo aliviar las molestias

Para reducir estas molestias, Pablo Cano recomienda hacer descansos frecuentes, mirar a lo lejos durante unos segundos y limitar, en la medida de lo posible, el tiempo de exposición a las pantallas. Si existe sequedad ocular, lágrimas artificiales pueden ser una buena ayuda para mantener el ojo lubricado.

Primer plano de una mujer aplicando gotas oftálmicas en su ojo derecho. Sostiene el frasco con la mano derecha y baja el párpado inferior con la izquierda.
Mujer echándose gotas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En esta misma línea, la Academia Americana de Oftalmología aconseja seguir la conocida regla del 20-20-20: cada 20 minutos de uso de pantallas, mirar durante al menos 20 segundos a un objeto situado a unos 20 pies (unos seis metros) de distancia. Este sencillo hábito ayuda a relajar los músculos que intervienen en el enfoque y reduce la fatiga visual.

Además, los especialistas recomiendan mantener una distancia adecuada con la pantalla, ajustar el brillo para que no sea excesivo y procurar que la iluminación sea buena para no forzar la vista con contrastes marcados.

Aunque la evidencia científica no ha demostrado que las pantallas causen daños permanentes en la vista de la mayoría de las personas, sí está ampliamente aceptado que un uso excesivo favorece la fatiga visual.

La alimentación también ayuda a cuidar la vista

La alimentación también desempeña un papel importante en la salud ocular. Nutrientes como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el zinc y los ácidos grasos omega-3 contribuyen al correcto funcionamiento de los ojos. Por ello, incluir verduras de hoja verde, zanahorias, pescados azules, cítricos y frutos secos en la dieta puede favorecer el mantenimiento de una buena salud visual a largo plazo.

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