España
Agregar Infobae enGoogle

El Gobierno eleva a 30 millones la cifra para atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta y habilita dos centros educativos para acogerlos

El Ejecutivo aún no ha detallado cómo se organizará el reparto de menores, un punto de fricción constante con las comunidades autónomas

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta (EFE / Reduan Dris)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta (EFE / Reduan Dris)
Guardar

El Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la Ceuta tras la entrada masiva que se desató el pasado jueves y que ha desencadenado una crisis que ha llegado hasta la Unión Europea. Lo ha anunciado este martes ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado que el Ejecutivo habilitará esta partida extraordinaria que se sumará a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia detallan además que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se está atendiendo a estos niños, niñas y adolescentes en dos “centros educativos” habilitados en la cuidad. Las mismas fuentes detallan que se están ocupando especialmente de niñas. En total son cuatro centros los que han sido habilitados para atenderles.

PUBLICIDAD

Las comunidades autónomas deberán acoger a los menores por “solidaridad”

Desde Juventud indican que la ministra Sira Rego viajará hasta la ciudad autónoma “en los próximos días” y que el objetivo es “activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna”. Aluden al “despliegue completo del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformada mediante Real Decreto-ley el pasado año 2025, que contempla, entre otros, ”la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de Comunidades Autónomas" y recuerdan que “desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria”.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

La “acogida solidaria”, es decir, el reparto de menores entre comunidades autónomas en función de su capacidad asignada es un punto caliente de choque constante entre el Ejecutivo y las regiones gobernadas por el Partido Popular. No obstante, estos menores no acompañados deberán ser trasladados a los centros repartidos por todo el territorio nacional en un periodo de tiempo inferior a 15 días pese a las quejas que ya han manifestados los presidentes autonómicos populares.

PUBLICIDAD

La Ley de Extranjería establece que el traslado de menores migrantes a otras comunidades debe realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, desde su registro e inicio del expediente, precisa el Ministerio. El decreto ley fue convalidado por el Congreso el 10 de abril de 2025 y establece que la resolución de traslado debe notificarse en un máximo de 10 días naturales desde la propuesta. Una vez notificada, el traslado físico debe ejecutarse en un máximo de cinco días naturales. Así, el límite es de 15 días desde la inscripción.

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno / Europa Press)
Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno / Europa Press)

Un millar de menores no acompañados

El Gobierno de Ceuta ha situado este martes en “un millar aproximadamente” los menores no acompañados han sido acogidos por la Ciudad Autónoma en estos momentos. “A día de hoy estamos en un millar aproximadamente. No sabemos dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles de nuestra ciudad”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

En el caso de los menores que todavía permanecen en la vía pública, Ramírez ha indicado son los agentes de la Policía Local quienes los localizan y los trasladan a los recursos habilitados, donde se inicia el proceso de identificación y las pruebas necesarias para determinar su edad antes de ponerlos a disposición del Área de Menores o, en su caso, derivarlos a los recursos para adultos.

Preguntado por la transferencia extraordinaria de 25 millones anunciada por el Gobierno, el portavoz ha evitado valorar si esa cantidad será suficiente. “Todo lo que sea financiación para el mantenimiento y el cuidado del programa de menores no acompañados, bienvenida sea”, ha afirmado, aunque ha insistido en que resulta imposible determinar si esos recursos bastarán.

Temas Relacionados

MigrantesInmigración EspañaCeutaGobierno de EspañaÚltima Hora EspañaEspaña-SociedadEspaña Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

Al menos 44 personas siguen en paradero desconocido, mientras sus familiares les buscan a través de imágenes difundidas en la prensa y redes sociales

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

El pueblo de Navarra con el castillo más espectacular de España y desde el que se verá el eclipse total del 12 de agosto

Días antes de la cita, tendrá lugar un mercadillo medieval en el que se reunirán artesanos, juglares y más en el municipio

El pueblo de Navarra con el castillo más espectacular de España y desde el que se verá el eclipse total del 12 de agosto

Muere un niño en Italia que llevaba nueve años en coma tras consumir un queso de leche cruda contaminado: la pediatra no le atendió por estar “cansada”

La familia del pequeño denunció tanto a la doctora como a la quesera, que mantenía la leche en contacto con el estiércol

Muere un niño en Italia que llevaba nueve años en coma tras consumir un queso de leche cruda contaminado: la pediatra no le atendió por estar “cansada”

Amadeo Faus, chef de Gandía: “La salsa de tomate que utilizo para las paellas la preparo yo mismo, con mucha verdura, tomate maduro y una cucharada de azúcar”

Este tomate frito casero sirve como base para preparar infinidad de platos, desde una pizza hasta unas albóndigas o un plato de pasta

Amadeo Faus, chef de Gandía: “La salsa de tomate que utilizo para las paellas la preparo yo mismo, con mucha verdura, tomate maduro y una cucharada de azúcar”

Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución

El sismo se ha sentido en todo el norte de la Toscana

Un terremoto en Pisa de magnitud 4,3 obliga a suspender el servicio de trenes como medida de precaución
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: el Gobierno anuncia 25 millones adicionales para la acogida de menores migrantes en la ciudad

El exdirector del CNI, Jorge Dezcallar, duda que la llegada de migrantes a Ceuta pasara desapercibida para la inteligencia: “Me extrañaría muchísimo, son los que mejor conocen el Magreb”

Marruecos sostiene que avisó a España de que la sentencia del Supremo sobre “devoluciones en caliente” iba a generar un “problema”

Guía para entender la crisis migratoria: qué es la guerra híbrida y cuál es la posición de Estados Unidos sobre Ceuta y Melilla

Marruecos crece a base de rascacielos o estadios: las grandes construcciones para el Mundial 2030, la ‘autopista Trump’ o la torre Mohamed VI

ECONOMÍA

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

Los problemas legales que pueden tener parejas que no están casadas ni son parejas de hecho

El Ibex 35 rompe por primera vez la barrera de los 20.000 puntos a la apertura y marca un nuevo máximo histórico

La regularización extraordinaria impulsa el empleo en julio hasta un récord de afiliados e impacta en el paro de extranjeros

El precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades de España para hoy

Multa de 320.000 euros al organizador del Reggaeton Beach Festival por cobrar gastos de gestión y prohibir la comida del exterior

DEPORTES

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Fin del ‘maleficio’ de España: Iris Tío suma el primer oro en el Europeo de natación artística al ritmo de ‘Mio Cristo piange diamanti’ de Rosalía

Polémica en la final de la rutina libre por equipos de natación artística de los Europeos: España acusa a las campeonas rusas de robar su idea

El cambio que propone Djokovic para revolucionar el mundo del tenis: “Es lo mejor para todos”

Vinicius ante una semana clave: el Arsenal aprieta por su fichaje y el Real Madrid no termina de cerrar la renovación

Pogacar dice sí a La Vuelta a España 2026: “Ha llegado el momento de regresar”