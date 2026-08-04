El Gobierno eleva a 30 millones la cifra para atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a Ceuta y habilita dos centros educativos para acogerlos

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en Ceuta (EFE / Reduan Dris)

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El Gobierno destinará 25 millones de euros adicionales para atender a los menores migrantes no acompañados que han llegado a la Ceuta tras la entrada masiva que se desató el pasado jueves y que ha desencadenado una crisis que ha llegado hasta la Unión Europea. Lo ha anunciado este martes ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, que ha explicado que el Ejecutivo habilitará esta partida extraordinaria que se sumará a los 5,5 millones ya asignados durante la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada el pasado mes de julio.

Fuentes del Ministerio de Juventud e Infancia detallan además que, tras la coordinación con el Ministerio de Educación, se está atendiendo a estos niños, niñas y adolescentes en dos “centros educativos” habilitados en la cuidad. Las mismas fuentes detallan que se están ocupando especialmente de niñas. En total son cuatro centros los que han sido habilitados para atenderles.

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Las comunidades autónomas deberán acoger a los menores por “solidaridad”

Desde Juventud indican que la ministra Sira Rego viajará hasta la ciudad autónoma “en los próximos días” y que el objetivo es “activar todos los mecanismos disponibles para dar una acogida digna”. Aluden al “despliegue completo del Artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformada mediante Real Decreto-ley el pasado año 2025, que contempla, entre otros, ”la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de Comunidades Autónomas" y recuerdan que “desde agosto de 2025, Ceuta se encuentra en situación de contingencia migratoria extraordinaria”.

Un resumen cronológico de la crisis migratoria que sacudió la ciudad española de Ceuta, mostrando la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, la declaración de emergencia nacional, el despliegue del ejército y las medidas adoptadas por el Gobierno.

La “acogida solidaria”, es decir, el reparto de menores entre comunidades autónomas en función de su capacidad asignada es un punto caliente de choque constante entre el Ejecutivo y las regiones gobernadas por el Partido Popular. No obstante, estos menores no acompañados deberán ser trasladados a los centros repartidos por todo el territorio nacional en un periodo de tiempo inferior a 15 días pese a las quejas que ya han manifestados los presidentes autonómicos populares.

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La Ley de Extranjería establece que el traslado de menores migrantes a otras comunidades debe realizarse en un plazo máximo de 15 días naturales, desde su registro e inicio del expediente, precisa el Ministerio. El decreto ley fue convalidado por el Congreso el 10 de abril de 2025 y establece que la resolución de traslado debe notificarse en un máximo de 10 días naturales desde la propuesta. Una vez notificada, el traslado físico debe ejecutarse en un máximo de cinco días naturales. Así, el límite es de 15 días desde la inscripción.

Decenas de migrantes que han pasado la frontera entre Ceuta y Marruecos pasan la noche en la calle, a 31 de julio de 2026. (Marcos Moreno / Europa Press)

Un millar de menores no acompañados

El Gobierno de Ceuta ha situado este martes en “un millar aproximadamente” los menores no acompañados han sido acogidos por la Ciudad Autónoma en estos momentos. “A día de hoy estamos en un millar aproximadamente. No sabemos dar la cifra exacta, puesto que todavía hay muchos menores por diferentes barriadas y por las calles de nuestra ciudad”, ha señalado el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

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En el caso de los menores que todavía permanecen en la vía pública, Ramírez ha indicado son los agentes de la Policía Local quienes los localizan y los trasladan a los recursos habilitados, donde se inicia el proceso de identificación y las pruebas necesarias para determinar su edad antes de ponerlos a disposición del Área de Menores o, en su caso, derivarlos a los recursos para adultos.

Preguntado por la transferencia extraordinaria de 25 millones anunciada por el Gobierno, el portavoz ha evitado valorar si esa cantidad será suficiente. “Todo lo que sea financiación para el mantenimiento y el cuidado del programa de menores no acompañados, bienvenida sea”, ha afirmado, aunque ha insistido en que resulta imposible determinar si esos recursos bastarán.

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